Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε ο Ice Cube

Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ απέκτησε ο ράπερ, ηθοποιός και μουσικός παραγωγός Ice Cube και ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν στην καριέρα του στη μουσική και στον κινηματογράφο.



Η οικογένεια και οι φίλοι του Ice Cube ήταν παρόντες στην τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στη Λεωφόρο του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων και ο επί σειρά ετών συνεργάτης του, ράπερ Dr. Dre.

Το 1987, ο Ice Cube, o Dr. Dre, o MC Ren, o D.O.C. και ο DJ Yella δημιούργησαν τους N.W.A. (Niggaz With Attitude) και ήταν οι πρωτοπόροι του «gangsta» rap.



«Ξέρετε, δεν φτάνετε εδώ μόνοι σας και όταν παίζετε μουσική, συμμετέχετε σε ταινίες, απλώς προσπαθώντας να είστε δημιουργικοί, ποτέ δεν σκέφτεστε ότι θα βρεθείτε στη Λεωφόρο της Δόξας μια μέρα» δήλωσε ο Ice Cube.



«Έτσι, σήμερα, όλο αυτό δεν είναι πραγματικά για τον Ice Cube, είναι για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω εδώ» πρόσθεσε.



Ο Ice Cube, γεννημένος ως O'Shea Jackson, στο Κόμπτον, μια γειτονιά-γκέτο στο South Central του Λος Άντζελες έγινε διάσημος τη δεκαετία του '80 δίπλα στον Dr. Dre, στο ραπ συγκρότημα της Δυτικής Ακτής, N.W.A. που άσκησε μεγάλη επιρροή. Ο Ice Cube έγραψε πολλούς από τους στίχους των τραγουδιών για το θρυλικό άλμπουμ τους «Straight Outta Compton», το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία.



Όταν έφυγε από το γκρουπ λόγω διαφωνίας για τα πνευματικά δικαιώματα, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του σόλο άλμπουμ «AmeriKKKa’s The Most Wanted» το 1990.



Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1991 με πρωταγωνιστικό ρόλο στη ταινία Boyz n the Hood του Τζον Σίνγκλετον για τη ζωή σε ένα γκέτο του Λος Άντζελες. Από τότε εμφανίστηκε στις ταινίες Friday, Barbershop και Three Kings.



Ο Ice Cube ήταν επίσης παραγωγός της βιογραφικής ταινίας Straight Outta Compton του 2015, η οποία έχει την ιστορία του συγκροτήματος N.W.A. Ο γιος του O'Shea Jackson Jr. τον υποδύθηκε στην ταινία.