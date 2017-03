Athens Science Festival 2017: #asf: 4 από τους (πολλούς) λόγους που θα είμαστε όλοι στην Τεχνόπολη

Δύο μέρες πριν να ανοίξει τις πόρτες του το μοναδικό Φεστιβάλ Επιστήμης Athens Science Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συγκεντρώσαμε για εσάς κάποιες από τις πολλές δράσεις του που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας, ώστε να επισκεφτείτε και αυτή τη χρονιά το Γκάζι και πιθανόν να… σκεφτείτε διαφορετικά, διασκεδαστικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, και ευρηματικά!Future Zone είναι η κωδική ονομασία της προηγμένης τεχνολογικής εμπειρίας που δημιούργησε το Πλαίσιο ως μέγας χορηγός στο Athens Science Festival 2017. Κατά τη διάρκεια του μοναδικού Φεστιβάλ Επιστήμης, η Τεχνόπολη για πέντε ημέρες μετατρέπεται σε ένα techhub με ειδικά εργαστήρια, απίθανα VR games, STEM toys και τεχνολογικά apps, τα οποία αναδεικνύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, αποδεικνύοντας ότι στον ανθρώπινο νου δεν υπάρχουν όρια. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία σε ένα VIP sneak peek στο Πλαίσιο του αύριο, όπου η εικονική πραγματικότητα και το gamification κυριαρχούν και συναρπάζουν.Γιατί όταν κάποιος σκέφτεται το μέλλον της τεχνολογίας, το μυαλό πάει στο Πλαίσιο.Διασκεδαστικό εργαστήριο ηλιακής τεχνολογίας: #myLampGovinda Upadhyay, CEO, LEDsafari SA, ΕλβετίαΕάν σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς η ηλιακή ενέργεια μπορεί να «φωτίσει» την καθημερινότητά σου, πάρε μέρος στο πιο διασκεδαστικό «safari», όπου «δαμάζοντας» την ενέργεια του ήλιου θα φτιάξει ο καθένας τη δική του ηλιακή λάμπα!Στο εργαστήριο «Κατασκεύασε τη δική σου ηλιακή λάμπα» θα έχουν όλοι την ευκαιρία να δημιουργήσουν, μέσα από τη βιωματική διαδικασία, τη δική τους ηλιακή λάμπα, χρησιμοποιώντας το καινοτόμο ηλιακό κύκλωμα LEDsafari. Να σημειωθεί ότι καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, συνεπώς, το εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλους. Βρείτε σχέδια λάμπας στο discover.ledsafari.com και φτιάξτε μια υπέροχη ηλιακή λάμπα για το σπίτι σας!Ημερομηνία και Ώρα Εργαστηρίου: 30 Μαρτίου - 18.00-21.00Χώρος: ΑποθήκηΚόστος: 20 ευρώNo cash, no party? Let’s find out…με την πολύτιμη βοήθεια της PrintecΕίναι έτοιμη η κοινωνία μας να αφήσει πίσω της το χαρτί και τα μετρητά; Η Βιολέτα Ξανθούλη και ο Βασίλης Μαθιουδάκης από την Printec υπόσχονται να μας αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες πίσω από την προσπάθεια να περιοριστεί ή και να εξαλειφθεί η χρήση του χαρτιού. Ο όμιλος εταιριών Printec, ηγείται της εξέλιξης στον τομέα Συστημάτων Αυτοματοποίησης Συναλλαγών στην Κεντροανατολική Ευρώπη και θα μοιραστεί με χαρά την πολύτιμη γνώση του.Τίτλος δράσης: Μύθοι και αλήθειες για τη ζωή χωρίς χαρτί και μετρητά - Ημερομηνία και Ώρα: 31 Μαρτίου, 19.00 - 19.50Η προκλητική ομορφιά του διαστήματος- The challenging beauty of spaceμια έκθεση από τη Ρωσία προσγειώνεται στην Έκθεση Τέχνης του ASFΗ θέα του απέραντου ουρανού, ειδικά τη νύχτα, αφενός μας δίνει μια βαθιά απόλαυση, αφετέρου προκαλεί το μυαλό μας! Μας είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούμε τις αποστάσεις, τις διαδικασίες και τις ταχύτητες και μας δημιουργούνται τόσες απορίες! Έχουμε νέα και, μάλιστα, πολύ ευχάριστα: Αν όχι όλες, σίγουρα αρκετές από αυτές θα μας τις λύσει η έκθεση που θα παρουσιάσει το All-Russia Science Festival – ένα μεγάλο φεστιβάλ που αποτελείται από 76 περιοχές της Ρωσίας.Πρόκειται για μια μοναδική έκθεση για το μακρινό διάστημα μέσα από συναρπαστικά δρώμενα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιστημονικές ταινίες για την εξερεύνηση του διαστήματος σε ειδικά διασκευασμένο χώρο (Dome Τheater), θα εντυπωσιαστούν από τις συναρπαστικές φωτογραφίες που αποτύπωσε στο φακό του ο αστροναύτης Sergey Ryzanskiy, θα γευτούν δείγματα «διαστημικού» φαγητού (space food)… και θα χαρούν πολλές ακόμη δραστηριότητες από τους ίδιους τους διοργανωτές!Διοργάνωση: All-Russia Sciencе FestivalΜε την υποστήριξη: Ministry of Education and Science of the Russian Federation and Moscow State UniversityΤρίτη παρουσίαση, σύνοψη ομιλίας προσκεκλημένων ομιλητών στο ASF:Γιώργος ΚόλλιαςΘεραπεύονται οι ασθένειες με ένα βουνό «ζάχαρη»;Η απάντηση στο Athens Science Festival από τον Ακαδημαϊκό Γιώργο Κόλλια. Ο ιδρυτής του Facebook, Μark Zuckerberg, ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο μια πρωτοβουλία 3 δισ. δολαρίων με στόχο να «θεραπεύσει όλες τις ασθένειες» μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Είναι ο στόχος εφικτός ή πρόκειται για μια ακόμη αβάσιμη προφητεία για κατανάλωση από τα ΜΜΕ; Ο Δρ. Κόλλιας είναι καθηγητής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Τομέα Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».Τίτλος δράσης: Θεραπεύονται οι ασθένειες με ένα βουνό «Ζάχαρη»; // Ημερομηνία & Ώρα: 29 Μαρτίου, 20.00-20.50Επιστήμη + Τεχνολογία + Τέχνη = Ένας αναπάντεχα υπέροχος συνδυασμόςMια βουτιά στη βιωματική οικονομία μας επιφυλάσσει ο ομιλητής του Athens Science Festival Ben Koppelman. Ως διευθυντής της Επιτροπής Επιστημονικών Θεμάτων Διεθνούς Ασφάλειας του Royal Society, έχει προσφέρει τις συμβουλές του σε κυβερνήσεις, αλλά και βιομηχανίες, για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την πυρηνική ενέργεια και την υδραυλική ρωγμάτωση, μέχρι τη βιολογική, χημική, πυρηνική ή διαδικτυακή ασφάλεια, τον εξοπλιστικό έλεγχο και την αντιτρομοκρατία. Στην ομιλία του υπόσχεται, μεταξύ άλλων, να μας αποκαλύψει πώς επιστήμη, τεχνολογία, αλλά και τέχνη, συγκλίνουν και αναγεννώνται.Τίτλος δράσης: Exploring the experience economy: a renaissance in science, technology and the art - Ημερομηνία και Ώρα: 31 Μαρτίου, 20.00-20.50Κατερίνα ΧαρβάτηΗ Κατερίνα Χαρβάτη, επικεφαλής τμήματος Παλαιοανθρωπολογίας, Κέντρο Senckenberg για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και Παλαιοντολογία Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Tubingen της Γερμανίας, θα μιλήσει στο Athens Science Festival για τη συμπεριφορά, την προσαρμογή αλλά και τους λόγους εξαφάνισης των Νεάντερνταλ. Επίσης, θα αναφερθεί στον τρόπο ζωής τους, στο χρονικό διάστημα και τη διαδρομή κατά τον διασκορπισμό των μοντέρνων ανθρώπων στην Ευρώπη και στην προοπτική της βιολογικής και πολιτισμικής ανταλλαγής ανάμεσά τους.Τίτλος δράσης: Οι Νεάντερταλ στον καθρέφτη: Νέα στοιχεία και ερμηνείες για την εξέλιξη των Νεάντερταλ και για την προέλευση των σημερινών ανθρώπων. - Ημερομηνία και Ώρα: 2 Απριλίου, 18.00-18.50H oμιλία της Κατερίνας Χαρβάτη θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen.Γενικές Πληροφορίες:Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 2 ΑπριλίουΗμέρες & Ώρες λειτουργίας:Τετάρτη – Παρασκευή: 09.00 έως 22.00Σάββατο & Κυριακή: 11.00 έως 22.00Γενική Είσοδος: 3 ευρώWebsite: http://www.athens-science-festival.gr/Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.comΠρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»