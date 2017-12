Black Hat Bones: Πρεμιέρα νέου video και τραγουδιού από το νέο τους EP

Το Αθηναϊκό high energy rock'n'roll σχήμα των Black Hat Bones, που μας έχει συνηθίσει σε ιδιαίτερα project σε εικαστικό επίπεδο, έδωσε στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερο stop motion lyric video, για το τραγούδι "Howl in Me" από το επερχόμενο EP (τρίτη συνολικά κυκλοφορία της μπάντας), με τίτλο "The Ghost Bites Back" που αναμένεται στις αρχές του 2018.