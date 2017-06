Breakin’ Mozart - Η εκρηκτική συνάντηση του κλασικού με το Breakdance στην Τεχνόπολη

Ένα μοναδικό υπερθέαμα σύγχρονου χορού έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη 29 και στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 30 Ιουνίου.



Η ομάδα χορευτών DDC, νικήτρια του παγκόσμιου πρωταθλήματος breakdance, χορεύει υπό τον ήχο των κλασσικών αριστουργημάτων του Μότσαρτ, σε ένα σώου μοναδικό στο είδος του, που έχει γίνει sold out όπου και αν έχει παιχτεί στην Ευρώπη.



Στην παράσταση, που αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του βραβευμένου με Echo σκηνοθέτη Christoph Hagel, ενώνουν τις δυνάμεις τους η εξαιρετική πιανίστα Naoko Fukumoto και η υπέροχη σοπράνο Darlene Ann Dobisch.



Ανατρεπτικό και απρόβλεπτο, το Breakin’ Mozart ύστερα από 100 sold-out εμφανίσεις στο Βερολίνο με 100.000 θεατές και αμέτρητες εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη, έρχεται να καθηλώσει μικρούς και μεγάλους με την πρωτότυπη χορογραφία του και την υπέροχη μουσική του.



Οι εξαιρετικοί χορευτές εκτελούν χαρακτηριστικές κινήσεις Urban Dance πανέμορφα και με τέλειο συγχρονισμό, συνδυάζοντας μουσική, χορό και ακροβατικά σε πολύ υψηλό επίπεδο.



Τα έργα του Μότσαρτ ακούγονται στην παράσταση πρωτότυπα, παιγμένα ζωντανά στο πιάνο από την πιανίστα Naoko Fukumoto αλλά και σε ορχηστρικές εκδοχές με μοντέρνες hip-hop διασκευές και δυνατά techno beats. Και τότε... η απρόσμενη συνάντηση της κλασικής μουσικής με τον χορό του δρόμου, δημιουργεί εκρηκτικές εντυπώσεις!



Christoph Hagel



Ο μαέστρος και σκηνοθέτης Christoph Hagel σπούδασε υπό την αιγίδα του Leonard Bernstein και Sergiu Celibidache, μεταξύ άλλων. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την πρωτοτυπία του να παρουσιάζει κλασικά έργα σε ιδιαίτερους χώρους και είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Cross Over στη Γερμανία. Μεγάλες του παραγωγές όπερας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής του Βερολίνου και πήραν παγκόσμια αναγνώριση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης («Ο Μαγικός Αυλός» στο μετρό, «Ορφέας και Ευρυδίκη» στο Μουσείο Bode, η χορευτική έκδοση από «Τα Κατά Ιωάννη Πάθη» και το σκηνοθετημένο «Ορατόριο των Χριστουγέννων» στην Berliner Dom). Για το έργο του «Flying Bach» απέσπασε το 2010 το πολύ σημαντικό βραβείο Echo, ενώ εμφανίστηκε με την παραγωγή αυτή σε παγκόσμια περιοδεία σε περισσότερες από 40 χώρες. Μετά το «Flying Bach» τρεις ακόμα παραγωγές urban dance του Christoph Hagel έγιναν διεθνείς επιτυχίες : «Breakin`Mozart» (2013), «Beethoven! The Next Level» (2016) και «Fuck You Wagner!» (2016).



Dancefloor Destruction Crew – DDC



Οι DDC αποτελούν μία από τις καλύτερες ομάδες breakdance διεθνώς. Είναι πρωταθλήτρια ομάδα Γερμανίας, πρωταθλήτρια Ευρώπης και δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο breakdance. Το 2013 οι DDC έλαβαν τον τίτλο «Europe’s Best Show». Οι χορευτές και χορεύτριες της ομάδας έχουν εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια με το δικό τους breakdance και hip-hop στυλ. Εμφανίζονται τακτικά στο πολύ επιτυχημένο Σαββατιάτικο τηλεοπτικό σόου του καναλιού ARD με τη νέα τους παράσταση «Breakdance με δερμάτινα παντελόνια» και έχουν καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσουν ένα κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων.



Γιατί... η πρωτοπορία φοράει άρωμα κλασικό!



Breakin’ Mozart



Πέμπτη 29 Ιουνίου, στις 9:00 μμ.



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518



Παρασκευή 30 Ιουνίου , στις 9:00 μμ.



Θέατρο Δάσους , Θεσσαλονίκη : Δάσος Σέιχ Σου, 21 3520 0200



Τιμές εισιτηρίων: από 18€



Προπώληση Αθήνα:



Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου)

Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210 7234567

Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr



και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC



Προπώληση Θεσσαλονίκη:



Στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ: στο Βασιλικό Θέατρο (τηλ. 2315 200200) και περίπτερο ΚΘΒΕ Πλατεία Αριστοτέλους.



Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210 7234567

Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr

και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC



Τηλέφωνο γενικών πληροφοριών: 210 7298930



Δείτε το τρέιλερ: