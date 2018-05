«Cargo» - H νέα δισκογραφική δουλειά του Χρήστου Ταμπουρατζή

Ο κιθαρίστας και συνθέτης Χρήστος Ταμπουρατζής παρουσιάζει την καινούρια δισκογραφική του δουλειά, με τίτλο «Cargo», η οποία κυκλοφορεί από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Tiny Street Records, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική από τις 22 Μαΐου 2018, ενώ θα ακολουθήσει και η Ιαπωνία.Πρόκειται για το τέταρτο album του συνθέτη, μετά το «Mirror», «Back Seat» & «Symmetry of Mind», το οποίο κέρδισε Bronze Medal των Global Music Awards το 2016.Ο Χρήστος Ταμπουρατζής συνεχίζει να κινείται σε funk, jazz & rock μουσικούς δρόμους, με σαφή προτίμηση σε instrumental κομμάτια. Όπως δηλώνει ο ίδιος «... η instrumental μουσική είναι το όχημα έκφρασης που μου επιτρέπει να ταξιδεύω τον ακροατή σε έναν κόσμο ποικίλων διαθέσεων και συναισθημάτων. Η φωνή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άλλο ένα όργανο που συμβάλλει στο μουσικό ταξίδι και να μη χρησιμοποιείται με εμπορικό τρόπο».Αυτό είναι εμφανές στην τελευταία κυκλοφορία του «Cargo» που περιλαμβάνει 5 ορχηστρικά και 4 τραγούδια, όπου τα φωνητικά, οι στίχοι και τα όργανα γίνονται ένα. Τα singles «No One’s To Blame» και «Love’s Got Me», τα οποία ερμηνεύει ο Bill Kalatzakos, την funk - rock έκρηξη «Stingray» με την Τζωρτζίνα Καραχάλιου και το διαχρονικό «The Promise» από την Νάσσια Γκόφα.Τους στίχους υπογράφουν η Μαρκέλλα Παναγιώτου (Stingray) και ο Bill Kalatzakos (Love’s got me, The Promise, No one ‘s to blame).Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Ταμπουρατζής ως κιθαρίστας έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα για πολλά χρόνια. Ως παραγωγός έχει παράγει εκατοντάδες άλμπουμ στο ιδιόκτητό του στούντιο, ενώ έχει συνθέσει πολλά τραγούδια για πολλούς διάσημους καλλιτέχνες.Μπορείτε να ακούσετε εδώ το «Stingray»