«Cine Musical» του Πάνου Αμαραντίδη στη μουσική σκηνή Ρυθμός Stage

Μια μουσική παράσταση με τα ωραιότερα τραγούδια του διεθνούς και ελληνικού μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα μουσικό ταξίδι, δυόμιση περίπου ωρών, από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στην Αθήνα. Ένα ταξίδι μοναδικών μουσικών επιλογών που συνοδεύονται από βιντεοπροβολές ελληνικών και ξένων σκηνών.Πρωταγωνιστές σε αυτό το ταξίδι ο Μέμος Μπεγνής, ο Παναγιώτης Πετράκης και η Εύη Σιαμαντά που με τις μοναδικές ερμηνείες τους ζωντανεύουν μπροστά μας τους ήρωες των σπουδαιότερων μιούζικαλ και μουσικών ταινιών όλων των εποχών. Από το «Phantom of the opera», το «Sunset Boulevard», το «Chicago», το «Cabaret», το «Beauty and the beast» μέχρι τη «Στέλλα», τις «Θαλασσιές τις χάντρες», το «Αλίμονο στους νέους», την «Παριζιάνα», το «Το παιδί και το δελφίνι», το «Γοργόνες και μάγκες». Αξέχαστες μελωδίες του θεατρικού σανιδιού και της κινηματογραφικής οθόνης που όλοι έχουμε απολαύσει και σιγοτραγουδήσει…Τραγούδια της σκηνής και της οθόνης…Μέμος ΜπεγνήςΠαναγιώτης ΠετράκηςΕύη ΣιαμαντάΚείμενα/Σκηνοθεσία: Πάνος ΑμαραντίδηςΔιεύθυνση ορχήστρας/ Ενορχηστρώσεις:Κωνσταντίνος ΠαγιάτηςΏρα έναρξης: 21.30Είσοδος: 15€ με ποτό στο μπάρΡυθμός StageΛεωφόρος Μαρίνου Αντύπα 38, ΗλιούποληΤηλ: 210 975 0060E-mail: info@rythmostage.gr