«Company» και Καμεράτα στο Ηρώδειο

Οι Μουσικοί της Καμεράτα-Oρχήστρας των Φίλων της Μουσικής και ο κορυφαίος μαέστρος Γιώργος Πέτρου, μετά την επιτυχία των προηγούμενων παραγωγών (Kiss me Kate, West Side Story, Sweeney Todd), συναντούν εκ νέου το μεγάλο συμφωνικό Μιούζικαλ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.







Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άλλο ένα αριστούργημα του μεγαλύτερου ίσως δημιουργού μουσικού θεάτρου της εποχής μας, του Stephen Sondheim, το μιούζικαλ Company (Η Παρέα) , θα παρουσιαστεί τη Κυριακή 8 Ιουλίου και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στο Ωδείου Ηρώδου Αττικού.





Το Μιούζικαλ «COMPANY» (Η παρέα) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Broadway το 1970 με τεράστια επιτυχία και αφού απέσπασε 16 υποψηφιότητες στα Τony Awards, κέρδισε 6 βραβεία Tony, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων καλύτερου έργου, καλύτερης μουσικής, καλύτερου λιμπρέτου, καλύτερων στίχων, καθώς και 5 Drama Desk Awards και 1 Theatre World Award.





Το Company θεωρείται από τους ειδικούς ένα έργο σταθμός, ένα «concept musical», που με την τολμηρή θεματολογία του και την επαναστατική δομή του, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το Broadway πλησίαζε τα ζητήματα της καθημερινής ζωής.







Κεντρικό πρόσωπο του έργου ένας αμετανόητος εργένης που αρνείται επίμονα να αφοσιωθεί σε μια σύντροφο ή να προχωρήσει σε ένα γάμο. Με αφορμή τα γενέθλια του, η παρέα του, που αποτελείται από πέντε ζευγάρια σε ευτυχισμένες (φαινομενικά τουλάχιστον) σχέσεις ή γάμους, αποφασίζουν να του κάνουν ένα πάρτυ-έκπληξη.





Ο Γιώργος Πέτρου, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή εμβέλεια που αρνείται τα στεγανά και τις κατηγοριοποιήσεις, διευθύνει, σκηνοθετεί και υπογράφει την μετάφραση αυτής της πολυαναμενόμενης παραγωγής.





Οι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, είναι ένας από τους σημαντικότερους πρέσβεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Το δραστήριο αθηναϊκό σύνολο, έκανε μέσα σε λίγα χρόνια την Ευρώπη να μιλάει γι αυτό, ενώ σημαντικά έντυπα όπως τη «Sueddeusche Zeitung» και η «Νέα εφημερίδα της Ζυρίχης» κάνουν λόγο για «το ελληνικό Θαύμα». Το σύνολο, με τη διεθνή του ονομασία Armonia Atenea, διαπρέπει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αίθουσες και ηχογραφεί για τις σημαντικότερες διεθνείς δισκογραφικές εταιρίες (Deutsche Gramophone, Decca).





Όπως πάντα, γύρω από τους Μουσικούς της Καμεράτας συγκεντρώνεται μια αφρόκρεμα από ταλαντούχους λυρικούς τραγουδιστές και ηθοποιούς που εγγυάται ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα εξαιρετικής ποιότητας.





Στον ρόλο-έκπληξη του εργένη Ρόμπερτ, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, που με την υπέροχη φωνή του αλλά και τη μοναδική του υποκριτική ικανότητα έχει μαγέψει το κοινό στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, ενώ η διεθνής κριτική τον κατατάσσει ανάμεσα στους σημαντικότερους σύγχρονους λυρικούς τραγουδιστές.





Μαζί του οι αγαπημένοι ηθοποιοί Ναταλία Τσαλίκη, Άννα Κουτσαφτίκη και Κατερίνα Παπουτσάκη. Από τον χώρο της όπερας, οι σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και Ελένη Σταμίδου, η μέτζο Μαίρη Έλεν Νέζη, οι τενόροι Δημήτρης Ναλμπάντης και Χρήστος Κεχρής και οι καταξιωμένοι πλέον και στον χώρο του Μιούζικαλ, Χάρης Ανδριανός και Γιάννης Καλύβας.





Το καστ συμπληρώνουν η πολυτάλαντη τραγουδίστρια και ηθοποιός Ξένια Ντάνια και η ανερχόμενη Μαρία Κοσμάτου.





Τις χορογραφίες υπογράφει ο John Todd, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς χορευτές και χορογράφους, με μεγάλη εμπειρία και διακρίσεις στο είδος.





Με μια σειρά flashback σε αυτοτελείς ξεκαρδιστικές αλλά και συγκινητικές βινιέτες, ο Sondheim δημιουργεί ένα τολμηρό έργο με υπέροχη μουσική, που ξεπερνά κατά πολύ την πρωτοεπίπεδη διασκέδαση και θίγει με ασυνήθιστο για το μουσικό θέατρο τρόπο, θέματα που αφορούν τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις και το θεσμό του γάμου.Όλα αυτά, πλαισιώνονται από μια ιδιοφυή συμφωνική ενορχήστρωση εντυπωσιακών διαστάσεων, από τον μαιτρ του είδους Johnathan Tunick (Sweeney Todd, a Chorus Line, Passion, Into the Woods) που θα ζωντανέψει μέσα από την Τέχνη των Μουσικών της Καμεράτας, σε 35μελή σύνθεση.Ο Sondheim, που μετράει στο ενεργητικό του ένα Όσκαρ, οκτώ βραβεία ΤΟΝΥ και οκτώ GRAMMY, χρησιμοποιεί μια περίπλοκη μουσική γλώσσα. Σκληρές αρμονίες, εξελιγμένη αντίστιξη και απρόβλεπτες μελωδικές γραμμές, κλείνουν το μάτι στα κλισέ του Broadwayαλλά και της όπερας, υπογραμμίζοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την ευφυέστατη δραματουργία του έργου.Τα κομμάτια «Getting Married Today», «The Ladies Who Lunch» και «Being Alive» ανήκουν στις ωραιότερες και πιο αγαπημένες δημιουργίες του αμερικανικού μουσικού θεάτρου.Το Company απέκτησε φανατικούς φίλους και παίζεται σε όλο το κόσμο με μεγάλη επιτυχία, ως τις μέρες μας. Ίσως γιατί ο θεατής βρίσκει στοιχεία του εαυτού του και συχνά ταυτίζεται με τους αξιαγάπητους χαρακτήρες της «Παρέας». Τι θα ανακαλύψει ο ήρωας του έργου μέσα από αυτή την περιπέτεια; Μήπως η Νέα Υόρκη του 1970 είναι ίδια με την Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο ή και την Αθήνα του 2018;Μουσική/στίχοι: Stephen SondheimKείμενο: George FurthΣκηνοθεσία, Μουσική Διεύθυνση, Μετάφραση: Γιώργος ΠέτρουΣκηνικά: Πάρις ΜέξηςΚοστούμια: Γιώργινα ΓερμανούΧορογραφία: John ToddΦωτισμοί: Γιώργος ΤέλλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Μαριάνθη ΓραμματικούΒοηθός μαέστρος, μουσική προετοιμασία : Νίκος ΛαάρηςΡόμπερτ: Τάσης ΧριστογιαννόπουλοςΤζοάν: Ναταλία ΤσαλίκηΈιμι: Άννα ΚουτσαφτίκηΈιπριλ: Κατερίνα ΠαπουτσάκηΣάρα: Μαίρη-Έλεν ΝέζηΧάρι: Χάρης ΑνδριανόςΣούζαν: Μυρσίνη ΜαργαρίτηΤζένι: Ελένη ΣταμίδουΠίτερ: Δημήτρης ΝαλμπάντηςΠωλ: Γιάννης ΚαλύβαςΝτέιβιντ: Χρήστος ΚεχρήςΛάρι: Μάριος ΣαραντίδηςΜάρτα: Ξένια ΝτάνιαΚάθυ: Μαρία Κοσμάτου