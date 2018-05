«Concert for Milan» από την Piazza del Duomo στο θέατρο Αλίκη

Η ημερομηνία για το σπουδαίο «Concert for Milan», που σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου συναυλιών στο Μιλάνο πλησιάζει!



Η Piazza del Duomo για μία ακόμη χρονιά, θα φιλοξενήσει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου, υπό τη διεύθυνση του περίφημου μαέστρου Riccardo Chailly και τα Αθηναϊκά Θέατρα έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα της προβολής αυτής της μοναδικής συναυλίας στο θέατρο Αλίκη για 2 ημέρες τον Ιούνιο.



Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει το διάσημο κοντσέρτο για πιάνο αρ.1 του Pyotr Ilyich Tchaikovsky με τον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα Denis Matsuev και το μεγαλοπρεπές έργο για ορχήστρα «Εικόνες από μια έκθεση» του Modest Petrovich Musorgsky, σε ενορχήστρωση του Maurice Ravel.



Προβολές:



Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Ιουνίου - Θέατρο Αλίκη



CONCERT FOR MILAN – Piazza Del Duomo



ORCHESTRA FILARMONICA TEATRO ALLA SCALA



Μουσική Διεύθυνση : Riccardo Chailly



Πιάνο : Denis Matsuev



Θέατρο Αλίκη

Αμερικής 4, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3210021



Ημέρες – ώρες παραστάσεων:



CONCERT FOR MILAN



Δευτέρα 11 Ιουνίου



Τρίτη 12 Ιουνίου



Διάρκεια : 100 λεπτά



Ώρα έναρξης: 21:00



Εισιτήρια: 10, 15 και 20 ευρώ , www.ticket365.gr



Κρατήσεις – αγορά εισιτηρίων:



Και στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη: από τις 11:00 έως τις 19:00 καθημερινά.