Δήμητρα Τρυπάνη: «Edward’s Dream» - Μια παράσταση ήχου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι φίλοι του μουσικού θεάτρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ την παράσταση ήχου Edward’s Dream -Το όνειρο του Έντουαρντ της Δήμητρας Τρυπάνη, μια νέα παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που ανεβαίνει στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Το έργο της ελληνίδας συνθέτριας είναι εμπνευσμένο από τον Έντουαρντ Χάυντ, ήρωα του διάσημου βιβλίου του Στήβενσον The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - Η παράξενη υπόθεση του Δρ Τζέκυλ και του κ. Χάυντ και σε άλλες πηγές. Είναι ένα κουιντέτο πιάνου που συνδιαλέγεται με ένα κουιντέτο από φωνές, μία άρπα και θιβετιανά κρουστά. H παράσταση εντάσσεται στον Κύκλο Όπερα-Μουσικό Θέατρο.



Η Δήμητρα Τρυπάνη για την παράσταση ήχου

Edward’s Dream



«Το Edward’s Dream (Το όνειρο του Έντουαρντ) είναι ένα έργο το οποίο καταγράφει σε ήχο την “τρικυμία εν κρανίω” ενός ανθρώπου που, το βράδυ, ξαναζεί σκηνές της μέρας στις οποίες έχει πιεστεί έντονα αλλά δεν έχει αντιδράσει. Θραύσματα από εικόνες, σκέψεις, αισθήσεις, οράματα μπλέκονται στο ευαίσθητο εκείνο όριο ύπνου και ξύπνιου.



Το Edward’s Dream είναι χαλαρά βασισμένο στον χαρακτήρα του Edward Hyde από το γνωστό βιβλίο του Ρόμπερτ Λούις Στήβενσον The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde [Η παράξενη υπόθεση του Δρ Τζέκυλ και του κ. Χάυντ]. Ταυτόχρονα αντλεί εννοιολογικό υλικό από το κινεζικό βιβλίο I-Ching και δανείζεται στοιχεία από διαλογιστικές τεχνικές αριθμομέτρησης.



Το Edward’s Dream είναι μια παράσταση ήχου διάρκειας μίας ώρας περίπου. Είναι γραμμένο για κουιντέτο πιάνου σε πέντε μέρη, στα ενδιάμεσα των οποίων συνδιαλέγεται με ένα κουιντέτο “ηχοτοπίου”, το οποίο απαρτίζεται από φωνές, άρπα και θιβετιανά κρουστά. Την παράσταση συμπληρώνει το στοιχείο του φωτισμού, δίνοντας μια αίσθηση αργά μετακινούμενου πίνακα.



Στο Εdward’s Dream, μουσική, κείμενα και φωτισμός συνυφαίνονται, σε μια απόπειρα να δημιουργηθεί ένας οπτικοακουστικός παράλληλος μονόλογος πάνω στο δυϊσμό της ανθρώπινης ψυχής και στην ανάγκη να μπορούμε κάποιες φορές να “αγκαλιάζουμε” τον σκιώδη εαυτό μας.»



Δήμητρα Τρυπάνη



Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές Σύνθεσης (έμφαση στη σύνθεση μουσικής για άλλες τέχνες όπως χορός, θέατρο, κ.λπ.) στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου με καθηγητή τον Nigel Osborne. Διδάσκει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων, στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Central School of Speech and Drama του Λονδίνου και αλλού). Έχει συνεργαστεί με μουσικά και θεατρικά σχήματα και καλλιτέχνες στην Ελλάδα και τη Βρετανία ως συνθέτρια και ενορχηστρώτρια και έχει πραγματοποιήσει πολλά εργαστήρια πάνω στις τεχνικές μουσικής δημιουργίας για παραστάσεις. Το 2007 δημιούργησε το πειραματικό μουσικό σχήμα NQR Ensemble.



Εdward’s Dream



Σύλληψη, σύνθεση μουσικής, επεξεργασία κειμένων: Δήμητρα Τρυπάνη



Παίρνουν μέρος οι μουσικοί:



ΣΤΟ ΚΟΥΙΝΤΕΤΟ ΠΙΑΝΟΥ



Νίκος Κυριόσογλου πιάνο

Απόλλωνας Γραμματικόπουλος βιολί

Παναγιώτης Τζιώτης βιολί

Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα

Δημήτρης Τραυλός τσέλο



ΣΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΗΧΟΤΟΠΙΑ



Γωγώ Ξαγαρά άρπα - φωνητικά

Κατερίνα Μιχοπούλου κρουστά - φωνητικά (NQR Ensemble)

Ισμήνη Παπαθανασίου κρουστά - φωνητικά (NQR Ensemble)

Δήμητρα Παπασταύρου κρουστά - φωνητικά (NQR Ensemble)

Δήμητρα Τρυπάνη κρουστά - φωνητικά (NQR Ensemble)



Μιράντα Καλδή απαγγελία, αφήγηση



Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Νικόπουλος



Ηχοληψία: Φίλιππος Θεοχαρίδης



Στα collage των φωνητικών «ηχοτοπίων» ακούγονται θραύσματα από κείμενα των: Αλέξανδρου Σχινά, Φαίης Λύχνου, Benjamin Péret, Gottfried Benn, Roland Barthes, James Joyce, Robert Louis Stevenson, Marcello D’ Orta, Μαρίας Πασχαλίδου, Aνώνυμου («Διήγησις των τετραπόδων ζώων»).



Το ποίημα που ακούγεται στην αρχή της παράστασης είναι το Auguries of Innocence του William Blake.



Τιμές εισιτηρίων



12,00 € • 20,00 €



5,00 € (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) • 8,00 € (65+, πολύτεκνοι)



Πληροφορίες:



210 72.82.333



www.megaron.gr