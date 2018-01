«Δύο Έλληνες στο Παρίσι του 19ου αιώνα» - Ρεσιτάλ πιάνου της Ντιάνας Βρανούση

Η Ντιάνα Βρανούση, μια πιανίστα με βαθιά αγάπη για το γαλλικό ρεπερτόριο, συστήνει στο κοινό δύο άγνωστους Έλληνες συνθέτες. Πρόκειται για τον λιγότερο άγνωστο, και πρεσβύτερο των δύο, Camille-Marie Stamaty (Καμίλλος Σταμάτης, 1811-1870) και την πλέον άγνωστη, και νεότερη, Mario Foscarina Damaschinó (Μαριώ Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, 1850-1921).Το ρεσιτάλ πιάνου της Ντιάνας Βρανούση εστιάζει στους δύο συνθέτες, οι οποίοι έζησαν και δημιούργησαν στο Παρίσι την εποχή που κυριαρχούσε στην τέχνη ο Ρομαντισμός. Και όχι μόνον αυτό: η γνωστή ελληνίδα σολίστ ήταν εκείνη που πραγματοποίησε την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα ηχογράφηση έργου του Κ. Σταμάτη (1991), γι’ αυτό και κάνει τη διαφορά σε αυτό το ρεσιτάλ της στο Μέγαρο, προτείνοντας στο κοινό μια βραδιά με ρομαντικές δημιουργίες που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών.Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα έργα του Καμίλλου Σταμάτη, διάσημου πιανίστα στον καιρό του (δάσκαλος του Σαιν-Σανς, μεταξύ πολλών άλλων) και της ταλαντούχας και άδικα παραγνωρισμένης συνθέτριας Μαριώς Φωσκαρίνας Δαμασκηνού, ενώ συμπληρώνεται με παρτιτούρες άλλων συνθετών (Φωρέ, Σαιν-Σανς, Σαμπριέ, Σούμαν), με τους οποίους συναναστράφηκαν στη διάρκεια της ζωής τους. Μια ξεχωριστή βραδιά την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 20.30 στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στο πλαίσιο του κύκλου Vive la France!Λόγω της πρωτοτυπίας και της ιδιαιτερότητας του ρεσιτάλ, θα προηγηθεί των ερμηνειών σύντομη εισαγωγική ομιλία του κριτικού και ιστορικού μουσικής Γιώργου Β. Μονεμβασίτη.Camille-Marie Stamaty (Καμίλλος Σταμάτης, 1811-1870)Mario Foscarina Damaschinó (Μαριώ Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, 1840-1889)«Δύο έλληνες συνθέτες που έζησαν και σταδιοδρόμησαν στο Παρίσι του 19ου αιώνα, στο κέντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής: ο Καμίλλος Σταμάτης υπήρξε εξέχουσα μουσική προσωπικότητα της εποχής του. […] Διέπρεψε και ως πιανίστας και ως παιδαγωγός πιάνου. Στους πολυάριθμους μαθητές του συγκαταλέγονται ο επιφανής Γάλλος Camille Saint-Saëns [Καμίγ Σαιν-Σανς] (1835-1921) και ο λιγότερο γνωστός, αλλά εξίσου σπουδαίος, Αμερικανός Louis Morreau Gottschalk [Λούι Μορρώ Γκότσαλκ] (1829-1869).Η Μαριώ Φωσκαρίνα Δαμασκηνού, γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική, μολονότι είχε πραγματοποιήσει επαρκείς σπουδές στο ξακουστό Ωδείο του Παρισιού, αλλά συνέθετε ερασιτεχνικά για τη δική της ευχαρίστηση και για να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, στους οποίους αφιέρωνε, ως επί το πλείστον, τα συνθέματά της.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και τους δύο απασχόλησαν κυρίως οι μικρές μουσικές φόρμες με έμφαση στο πιάνο. Η μουσική τους δημιουργία υπηρετεί χωρίς εκτροπές τον αμιγή Ρομαντισμό και χαρακτηρίζεται άλλοτε από διδακτικό, άλλοτε από ψυχαγωγικό μουσικό ήθος. Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ έχει εμπλουτιστεί με έργα συνθετών εκείνης της εποχής, Γάλλων κυρίως, που χαρακτηρίζονται από συγγενική αισθητική.» Γιώργος Β. ΜονεμβασίτηςMARIO FOSCARINA DAMASCHINÓ (1850-1921) Feuillets d’Album, op. 20Jour de FêteChant du soirL’AragonaiseFannyHeureux SouvenirLa LeçonGABRIEL FAURÉ (1845-1924) Barcarolle no. 4, op.44EMMANUEL CHABRIER (1841-1894) Pièces pittoresquesII. MélancolieFeuillet d’albumHabaneraCAMILLE MARIE STAMATY (1811-1870) Esquisses, op. 17Nο 1 Pensée d'amourNο 4 Valse expressiveNο 7 À l'aubeNο 9 Au déclin du jourNο 11 Sommeil de NanineΔιάλειμμαMARIO FOSCARINA DAMASCHINÓ L’Enfant dort… (Berceuse)ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Kinderszenen, op. 15Νο 1 Von fremden Ländernund MenschenΝο 2 Kuriose GeschichteΝο 4 Bittendes KindΝο 10 Fast zu ernstGABRIEL FAURÉ Nocturne no. 4, op. 36Nocturne, op. 84 no. 8CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) Valse nonchalante, op. 110Les cloches du soir, op. 85CAMILLE MARIE STAMATY Promenade sur l’eau, op.22(Barcarolle expressive)Tιμές εισιτηρίων10 € (Ζώνη Β) - 15 € (Ζώνη Α)Ειδικές τιμές7 € (φοιτητές, νέοι)Πληροφορίες210 72.82.333www.megaron.gr