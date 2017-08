Disney in concert στο Γήπεδο Tae Kwon Do (Κλειστό Π. Φαλήρου)

Το μαγικό soundtrack των ταινιών της Disney ζωντανεύει στη σκηνή του Tae Kwon Do σ’ ένα φαντασμαγορικό θέαμα, που παντρεύει τις πιο αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων με τη συμφωνική μουσική!Στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου, μελωδίες και τραγούδια που λατρεύτηκαν από μικρούς και μεγάλους ερμηνεύονται ζωντανά στα Ελληνικά από τέσσερις καταξιωμένους τραγουδιστές και ηθοποιούς της χώρας μας, με παράλληλη προβολή σκηνών από τις κλασικές ταινίες της Disney σε μια τεράστια οθόνη. Η υπέροχη μουσική παρουσιάζεται ζωντανά από την 70μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς – μια από τις κορυφαίες ουγγρικές ορχήστρες – σε μια γιορτή μουσικής και κινηματογράφου.Υπό την μπαγκέτα του μαέστρου Αλέξιου Πρίφτη, η Ορχήστρα του Μίσκολτς, μαζί με τις φωνές της Demy, της Νάντιας Κοντογεώργη, του Μέμου Μπεγνή και του Παναγιώτη Πετράκη, αποδίδει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Disney, βραβευμένες με Όσκαρ ή με άλλες διακρίσεις: από τα διαχρονικά μουσικά θέματα της Μικρής γοργόνας, του Αλαντίν και του Βασιλιά των λιονταριών ως τα σύγχρονα hit των Πειρατών της Καραϊβικής και του Ψυχρά κι ανάποδα, το Disney in concert είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ταξιδεύει γονείς και παιδιά σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο, αποτελώντας ταυτόχρονα ιδανική ευκαιρία να μυηθούν οι μικροί θεατές στον πλούτο της συμφωνικής μουσικής.Στη συναυλία ακούγονται τραγούδια όπως το «Tα ξεχνώ» (από την ταινία «Ψυχρά κι ανάποδα»), «Ο Κύκλος Ζωής» και το «Θε να γίνω εγώ βασιλιάς» (από τον «Βασιλιά των Λιονταριών»), το «Γλυκιά Ζωή» (από τον «Αλαντίν»), «Λιχουδιές» και «Έτσι είναι η ζωή» (από την ταινία «Πεντάμορφη και το Τέρας»), το «Μες το βυθό» (από τη «Μικρή Γοργόνα») και πολλά άλλα από τις ταινίες της Disney που λατρέψαμε!Demy, Νάντια Κοντογεώργη, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης ΠετράκηςΤην 70μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς της Ουγγαρίας διευθύνει ο Αλέξιος ΠρίφτηςDisney in concert:Magical music from the movies6, 7 και 8 ΟκτωβρίουΓήπεδο Tae Kwon DoΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20.00ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16.00 ΚΑΙ 20.00ΚΥΡΙΑΚΗ 12.30 ΚΑΙ 17.30ΤΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣΑ ΖΩΝΗ 35Β ΖΩΝΗ 30Γ ΖΩΝΗ 25Δ ΖΩΝΗ 20Ε ΖΩΝΗ 15ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (GOLDEN CIRCLE) 45€ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 4 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟ 1 ΔΩΡΟ!ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 2111010050 KAI WWW.VIVA.GR