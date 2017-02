Dr. Albert Flipout’s One CAN Band «Don’t You Call My Name» - Record Live Presentation

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, το ιδιαίτερο μουσικό project που ακούει στο όνομα Dr. Albert Flipout’s one CAN band, του (ανθρώπου-ορχήστρα) Mickey Pantelous, επανέρχεται δυναμικά να μας παρουσιάσει στο ΙΛΙΟΝ plus (Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων) τον τρίτο δίσκο του «Don’t you call my name» που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες πάντα με την υποστήριξη του Merlin’s Music Box και με Ελεύθερη είσοδο.



Ο δίσκος αυτός του θρυλικού Dr. Flipout (το τενεκεδάκι κρουστό που είναι προσκολλημένο στο αριστερό πόδι του Mickey εκτελώντας χρέη ταμπούρου) είναι η φυσική συνέχεια, των δύο προηγούμενων δισκων («Can’t find my pills» (2010) και «North of Africa» (2013)), και περιέχει νέο υλικό, πάντα πιστό στο ύφος και τις αρχές του δημιουργού της.



Μουσική βασισμένη στα blues (blues-based) με ανοιχτή διάθεση για πειραματισμό και κατεύθυνση σε διάφορα μουσικά είδη. Κάθε κομμάτι του δίσκου αναδεικνύει ένα διαφορετικό χαρακτήρα προς το rock, τη soul, το cabaret, την americana και τον garage ήχο ανάλογα με το στυλ και το ύφος. Άλλοτε δυνατά και κιθαριστικά, άλλοτε διασκεδαστικά και γρήγορα και άλλοτε ήσυχα και αφηγηματικά σχεδόν, ο Mickey Pantelous μας διηγείται τις ιστορίες που έχει εμπνευστεί, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη μουσικά και στιχουργικά ατμόσφαιρα, παίζοντας όλους τους «ρόλους» και τα όργανα ο ίδιος.



Μετά την παρουσίαση του δίσκου θα ακολουθήσουν οι Trash United (η Tribute band που δημιουργήθηκε για να τιμήσει το έργο του Mickey Pantelous) οι οποίοι θα τον ανεβάσουν ξανά στη σκηνή και θα παίξουν τραγούδια που είχε γράψει πριν δημιουργήσει τους Dr. Albert Flipout’s one CAN band



Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 9.00 και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9.30



Η είσοδος είναι Δωρεάν



Για περισσότερες πληροφορίες και videos του Mickey :



www.MickeyPantelous.com



www.YouTube.com/MickeyPantelous



MERLIN’S MUSIC BOX



Το Merlin’s Music Box ήταν, είναι και θα είναι ένα φανζίν που κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος τον Οκτώβριο του 1989 και έκλεισε τον έντυπο κύκλο του το 1995, έπειτα από 26 τεύχη. Ενεργοποιήθηκε εκ νέου την άνοιξη του 2014, αυτή τη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του facebook και της ιστοσελίδας του (merlins.gr/), με σκοπό την παρουσίαση μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών από το χώρο της rock (και όχι μόνον), τη διοργάνωση εκδηλώσεων και, κυρίως, την τέρψη των φίλων του.



Πρόσβαση

Mε Ηλεκτρικό

Σταθμός Βικτόρια

Mε Λεωφορείο

Από 3ης Σεπτεμβρίου τα Λεωφορεία 054, 605 στάση Αγγελοπούλου

Από Πατησιών τα Λεωφορεία 608, 622, Α8, Β8 στάση ΟΤΕ Πεδίου Άρεως

& 022, 224 στάση Πανελλήνιος

Με Τρόλεϊ

τα Τρόλεϊ: 3, 5, 11, 13, 14 στάση ΟΤΕ Πεδίου Άρεως & 2, 4 στάση Πανελλήνιος