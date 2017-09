Έφυγε από τη ζωή ο Ουόλτερ Μπέκερ των Steely Dan

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο Αμερικανός κιθαρίστας των Steely Dan, Ουόλτερ Μπέκερ.Η είδηση του θανάτου του Αμερικανού μουσικού ανακοινώθηκε στην προσωπική του ιστοσελίδα, ενώ η αιτία δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή. Ο Μπέκερ ήταν συνιδρυτής του τζαζ ροκ συγκροτήματος Steely Dan, το οποίο σχημάτισε μαζί με τον Ντόναλντ Φάγκαν στα πλήκτρα και τα φωνητικά.Στην ακμή του στη δεκαετία του 1970, το συγκρότημα είχε κάνει τις επιτυχίες «Reelin'in the Years», «Do It Again», «Rikki Don't Lose That Number» και «Deacon Blues».