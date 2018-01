Έλενα Παπαρίζου - Νέο Single: «Έτσι Κι Έτσι»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Αν με δεις να κλαίω» το οποίο έφτασε στο Top3 του Official Airplay Chart και συγκέντρωσε περισσότερες από 23.000.000 προβολές στο YouTube, η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single «Έτσι Κι Έτσι».Πρόκειται για μια νοσταλγική mid-tempo μπαλάντα που μέσα από τον άκρως δυναμικό και περιγραφικό στίχο του, περιγράφει τα ανάμεικτα συναισθήματα μιας γυναίκας η οποία βιώνει τον χωρισμό αλλά και τη δυσκολία να παραδεχτεί πως η ζωή της πλέον είναι… «έτσι κι έτσι». Το τραγούδι ξεχώρισε ήδη από την πρώτη επίσημη παρουσίασή του στον ημιτελικό του The Voice of Greece, αποσπώντας εκατοντάδες θετικά σχόλια αλλά και περισσότερο από μισό εκατομμύριο προβολές στο YouTube.Στο βίντεο κλιπ βλέπουμε μια γυναίκα η οποία ζει και βιώνει τη μοναξιά της στον απόλυτο βαθμό, με όμορφες αναμνήσεις να επιστρέφουν στο μυαλό της σαν «αγκάθι» στην αλήθεια του τώρα, ενώ αγαπημένα αντικείμενα χάνουν το φυσικό χρώμα τους και παύουν να έχουν την αξία και τη λάμψη του παρελθόντος καταλήγοντας να είναι «έτσι κι έτσι», όπως ακριβώς και τα συναισθήματα της πρωταγωνίστριας Έλενας Παπαρίζου.Η νοσταλγική διάθεση του βίντεο κλιπ συνεχίζεται με μια μοναχική διαδρομή της τραγουδίστριας σε ένα μαγευτικό τοπίο, του οποίου την ομορφιά δε μπορεί να απολαύσει καθώς είναι χαμένη στη μελαγχολία της, εξαιτίας της απουσίας του συντρόφου της. Ένα απρόσμενο τέλος ωστόσο, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα.Τη σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ ανέλαβε ο Άλεξ Κωνσταντινίδης, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Πεντέλη.Το «Έτσι Κι Έτσι» σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Ξυπολιά συμπεριλαμβάνεται στον ολοκαίνουργιο δίσκο της Έλενας Παπαρίζου «Ουράνιο Τόξο» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο από τη Minos EMI / Universal.«Πως είμαι έτσι κι έτσι, το γέλιο μου έχεις κλέψειΓια χρόνια ποτισμένη, στα χιόνια χαμένη, να ζω στους μείον έξιΠόσο η καρδιά ν’ αντέξει χιλιόμετρα να τρέξειΣτη λάσπη και στον πάγο βουλιάζει το άδειο κορμί που είχες λατρέψειΜα δε θα πω ούτε λέξη πως είμαι έτσι κι έτσιΚαι δε θα πω ούτε λέξη πως είμαι έτσι κι έτσι…»