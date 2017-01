Ένα διήμερο για την ανθρώπινη φωνή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη φωνητική μουσική, ένα διήμερο για την ανθρώπινη φωνή, διοργανώνει το Μέγαρο, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και χορωδιακών συνόλων από πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς χώρους.



Στις απογευματινές και βραδινές συναυλίες της πρώτης ημέρας εμφανίζονται η Nefeli walking under cover (Νεφέλη Λιούτα), οι αδελφές Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, η Lou is (Λουίζα Σοφιανοπούλου) και η Κατερίνα Τσιρίδου, ενώ τη δεύτερη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πρωινές αλλά και απογευματινές εκδηλώσεις με προγράμματα ποικίλου ενδιαφέροντος στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος: πολυφωνικά έργα από τη Χορωδία της ΕΡΤ (Θάνος Μαργέτης–πιάνο, Δημήτρης Κτιστάκης–διεύθυνση), λίντερ από τον Ιάσωνα Μαρμαρά (πιάνο και φωνή), ένα ρεσιτάλ με τη σοπράνο Μάτα Κατσούλη που επιστρέφει στη σκηνή ύστερα από πολυετή απουσία (Μιχάλης Παπαπέτρου, πιάνο) και μια συναυλία με συνθέσεις για φωνή και πιάνο του Μάνου Χατζιδάκι. Τραγουδούν: Βασίλης Γισδάκης, Έλενα Παπανικολάου. Στο πιάνο, ο Μίλτος Λογιάδης.



Όλες οι εκδηλώσεις του διημέρου εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου ετήσιου κύκλου Η Ανθρώπινη Φωνή, που είναι αφιερωμένος στο θείο δώρο της φωνής και στις άπειρες εκφάνσεις της.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου



Σάββατο 28 Ιανουαρίου



Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος



Nefeli Walking Undercover (18.30)



Βραβευμένη τραγουδοποιός, η συνθέτις, στιχουργός και βιολονίστα Νεφέλη Λιούτα συγκεντρώνει τους συνεργάτες της στη σκηνή του Μεγάρου για ένα σετ μινιμαλιστικών ήχων και πολυφωνικών χρωμάτων. Τα ισοκρατήματα της Ηπείρου, ο γήινος ήχος των φυσικών οργάνων, οι ήχοι των σπιτικών αντικειμένων, όλα αυτά συνταιριασμένα, διηγούνται ιστορίες για τις πόλεις, τα χωράφια, τους ανθρώπους.



Νεφέλη Λιούτα φωνή, πιάνο, βιολί

Νίκος Τσέλιος φωνητικά, ακουστική κιθάρα

Ρωμανός Λιούτας φωνητικά, ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά

Τριαντάφυλλος Μαρούγκας κλαρινέτο

Δανάη Μπερή φωνητικά

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος κοντραμπάσο

Θοδωρής Βρανάς ντραμς, κρουστά

Ιάσων Θεοφάνους ήχος



Pentathlon (19.45)



Οι αδελφές Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, σε μια δυνατή μουσική παράσταση, ύμνο στην ανθρώπινη φωνή και τις δυνατότητές της. Τραγούδια που κοινωνούν την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, το μυστήριο της βαλκανικής πολυφωνίας, το σπαραγμό του πορτογαλέζικου φάντο, τη λιτότητα των μπλουζ και των γκόσπελ της Αμερικής και φυσικά του ελληνικού ρεμπέτικου. Οι δύο περφόρμερ ερμηνεύουν επίσης συνθέσεις τους από τον δίσκο «Τo Be Safe» και συναντιούνται με το εκστατικό rhythm section, που αναλαμβάνουν επί σκηνής ο Αλέξης Αποστολάκης στα τύμπανα και ο Χρήστος Τσαπράζης στο κοντραμπάσο.



Ελένη Βουγιουκλή φωνή, πιάνο

Σουζάνα Βουγιουκλή φωνή, πιάνο, κιθάρα

Αλέξης Αποστολάκης τύμπανα

Χρήστος Τσαπράζης κοντραμπάσο



Lou is – «Straight From The Soul» (21.00)



Απευθείας απ’ την ψυχή. Η LΟU is εξερευνά, μέσα από το διεθνές ρεπερτόριο, όλη τη γκάμα των ανθρώπινων στιγμών, από τη Γαλλία ως την Αμερική, από το tango argentino ώς τη soul, από τον ψίθυρο ώς την κραυγή… Όλη η πολυχρωμία και η ευαισθησία της φωνής σε μια συναυλία-ταξίδι στις μουσικές του κόσμου.



Λουίζα Σοφιανοπούλου τραγούδι



Μάνος Κιτσικόπουλος πιάνο



Αίθουσα Banquet



Κατερίνα Τσιρίδου



«Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου» (22.30)



Τέσσερις μεγάλες, μοναδικές φωνές του ρεμπέτικου, η Μαρίκα Νίνου, η Στέλλα Χασκίλ, η Σωτηρία Μπέλλου και η Ρόζα Εσκενάζυ, ζωντανεύουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες: «Όταν πίνεις στην ταβέρνα», «Πέφτεις σε λάθη», «Αγάπη που ’γινες», «Ζαΐρα», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Ακρογιαλιές, δειλινά», «Καραπιπερίμ», «Λαχανάδες», «Χαρικλάκι» κ.ά.



Παρουσιάζει ο Δημήτρης Πετρόπουλος



Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Νίκος Πρωτόπαπας



Kατερίνα Τσιρίδου τραγούδι, μπαγλαμάς

Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα, τραγούδι

Δήμος Βουγιούκας ακορντεόν

Αντώνης Ξηντάρης, Θοδωρής Ξηντάρης μπουζούκι

Μιχάλης Δανίας βιολί

Νίκος Καραπιπέρης ηχοληψία



Κυριακή 29 Ιανουαρίου



Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος



Northern Lights (11.30)



Η μαγεία του χορωδιακού τραγουδιού μέσα από έργα συνθετών από τις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες. Arvo Pärt, J. Jan Sandström, Thomas Jennefelt, Edvard Grieg, Steve Dobrogosz είναι κάποιοι από τους συνθέτες, έργα των οποίων θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.



Θάνος Μαργέτης πιάνο



Χορωδία της ΕΡΤ



Διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης



Η Αγάπη του Ποιητή (18.30)



Ο Ιάσων Μαρμαράς, με μοναδική συντροφιά ένα φορτεπιάνο του 1830, επιχειρεί ένα μοναχικό ταξείδι, τραγουδώντας συνάμα και συνοδεύοντας ερωτικά τραγούδια γεμάτα λαχτάρα, ελπίδα, απογοήτευση, και απόγνωση από τη ρομαντική Γερμανία του 19ου αιώνα. Ανάμεσά τους, ο κύκλος Dichterliebe (Η αγάπη του ποιητή) του Ρόμπερτ Σούμαν σε ποίηση απ’ το «Λυρικό Ιντερμέτζο» του Χάϊνριχ Χάϊνε, τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ και τραγούδια του Γιοχάννες Μπραμς.



Ιάσων Μαρμαράς πιάνο και φωνή



ΗΧΟΤΡΟΠΙΑ (19.45)



Η απουσία της υπήρξε αισθητή. Το Μέγαρο Μουσικής υποδέχεται τη Μάτα Κατσούλη (ιδανικός ο κύκλος Ανθρώπινη Φωνή για αυτή την παρουσία) στην πρώτη της επανεμφάνιση στο λυρικό τραγούδι, όπου έχει διαπρέψει με την απαράμιλλη μουσικότητα και το πάθος της. Θα μας παρουσιάσει έργα Ντεμπυσσύ (Proses lyriques), Κραμπ (Three Early Songs), Πουλένκ (Métamoprhoses) και Tόστι («Aprile», «Non t’ amo più», «Ideale»).



Μάτα Κατσούλη σοπράνο



Μιχάλης Παπαπέτρου πιάνο



Νυχτερινή Εξομολόγηση (21.00)



Δύο «χατζιδακικές» φωνές κι ένα πιάνο «εξομολογούνται» πάνω σε αγαπημένα τραγούδια του αξέχαστου Μάνου: «Μια πόλη μαγική», « Στου Διγενή τ’ αλώνια», «Μια Παναγιά», «Αθανασία», «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», «Το πέλαγο είναι βαθύ», «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Η μπαλάντα του Ούρι», «Οδός Ονείρων»…



Βασίλης Γισδάκης, Έλενα Παπανικολάου τραγούδι



Μίλτος Λογιάδης πιάνο



Τιμές εισιτηρίων για κάθε ξεχωριστή συναυλία: 8,00 € - 10,00 €



Ειδικές τιμές: 4,00 € (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 6,00 € (65+, πολύτεκνοι)



Πακέτα προσφορών:



Τιμές για 2 συναυλίες της ίδιας ημέρας: 14,00 € - 16,00 €



Τιμές για 3 συναυλίες της ίδιας ημέρας: 18,00 € - 20,00 €



(Οι ειδικές τιμές δεν ισχύουν στα πακέτα προσφορών)

Οι τιμές εισιτηρίων διαφοροποιούνται στις παρακάτω συναυλίες,

που δεν περιλαμβάνονται στα πακέτα προσφορών:



Κατερίνα Τσιρίδου, «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» (28/1, Αίθουσα Banquet) Γενική είσοδος: 10,00 €



Northern Lights (29/1, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)



10,00 € - 15,00 €



Ειδικές τιμές: 4,00 € (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 6,00 € (65+, πολύτεκνοι)



Πληροφορίες:



210 72.82.333



www.megaron.gr