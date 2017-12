Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ένας λαμπερός μουσικός επίλογος για τη χρονιά που πέρασε και ένα μελωδικό καλωσόρισμα για το νέο έτος. Ένα Εορταστικό γκαλά με τις σοπράνο Νίνα Κουφοχρήστου και Άρτεμη Μπόγρη, τον τενόρο Βασίλη Καβάγια και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.Λαμβάνουν επίσης μέρος οι λυρικοί τραγουδιστές Βαγγέλης Αγγελάκης, Κοσμάς Μεταξόπουλος, Νίκος Μπογιατζής και Αντώνης Δήμου. Στο πρόγραμμα, αγαπημένες άριες και δημοφιλή σύνολα από όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ που υπογράφουν σπουδαίοι ευρωπαίοι συνθέτες με γνήσια κωμική φλέβα, όπως ο Μότσαρτ, ο Ροσσίνι και ο Όφενμπαχ, αλλά και ένας κορυφαίος ομότεχνός τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Στο πόντιουμ, ο Λουκάς Καρυτινός, ένας Έλληνας μαέστρος με διεθνή πορεία και ιδιαίτερη αγάπη στο λυρικό ρεπερτόριο, που συμπράττει με τον επίσης «διεθνή» Άρη Χριστοφέλλη, ο οποίος έχει αναλάβει την επιμέλεια του προγράμματος και την καλλιτεχνική επίβλεψη. Το Εορταστικό γκαλά της ΚΟΑ αποτελεί συμπαραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του ΜΜΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χριστούγεννα στο Μέγαρο.Βασίλης ΚαβάγιαςΝίνα ΚουφοχρήστουΆρτεμις ΜπόγρηΗ αρχή της βραδιάς προμηνύεται θεαματική με την ορχηστρική εισαγωγή για την περίφημη κωμική όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791). Η συνέχεια ανήκει και πάλι στον μεγάλο Αυστριακό, με την άρια «Θα ήθελα να εξηγήσω Θεέ μου!» («Vorrei spiegarvi, oh Dio!»), την οποία συνέθεσε στα 1783 ως εμβόλιμη άρια στην όπερα Ιl curioso indiscreto του Ανφόσσι.Το κλίμα παραμένει ανάλαφρο, στη συνέχεια, με ένα σύντομο αφιέρωμα στον Τζοακκίνο Ροσσίνι (1792-1868), τον μετρ της opera buffa, από την πλούσια εργογραφία του οποίου επιλέχθηκαν η ορχηστρική Εισαγωγή και η δεξιοτεχνική άρια του Λιντόρο «Να λιώνεις για μια όμορφη» («Languir per una bella») από την Ιταλίδα στο Αλγέρι, ένα από τα διασημότερα λυρικά του έργα. Ακολουθεί η άρια για σοπράνο «Τόσα συναισθήματα» («Tanti affetti») από την όπερα Η Κυρά της Λίμνης. Η αυλαία του πρώτου μέρους κλείνει με το απολαυστικό Τρίο της γαλλικής κωμικής όπερας Ο κόμης Ορύ του Ροσσίνι.Ο Ζακ Όφενμπαχ (1819-1880) έχει τον πρώτο λόγο στο δεύτερο μέρος, το οποίο αρχίζει με τη γεμάτη εναλλαγές Εισαγωγή από την Παριζιάνικη ευθυμία, ένα μπαλέτο που βασίζεται στην Παριζιάνικη ζωή, μια κωμική όπερα του Όφενμπαχ που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ο βασιλιάς της γαλλικής οπερέτας εμπνεόταν συχνά από την ελληνική μυθολογία, την οποία παρωδούσε μέσα τις γεμάτες άφθονο χιούμορ και μπρίο παρτιτούρες του. Στο στόχαστρό του βρέθηκε φυσικά και ο Τρωικός Πόλεμος που μεταμορφώθηκε από την πένα του στην κωμική όπερα Η Ωραία Ελένη. Από την όπερα αυτή ξεχωρίζουν οι άριες για τενόρο «Στο Όρος Ίδα» («Au mont Ida») και για σοπράνο «Θεϊκοί έρωτες» («Amours divins»). Η πρώτη περιγράφει πώς ο Πάρις έδωσε το χρυσό μήλο στη θεά Αφροδίτη, ενώ η δεύτερη είναι ένας ύμνος της πρωταγωνίστριας στο φλογερό πάθος που έχει πλέον χαθεί από τη ζωήτων θνητών.Εμβληματικός συνθέτης και μαέστρος του 20ού αιώνα, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν (1918-1990) καταπιάστηκε με πολλά μουσικά είδη. Ο δημιουργός του West Side Story έγραψε, μεταξύ άλλων, και την κωμική οπερέτα Καντίντ που βασίζεται στο ομώνυμο σατιρικό μυθιστόρημα του Βολταίρου, από την οποία θα παρουσιαστούν δύο αποσπάσματα: η απαστράπτουσα ορχηστρική εισαγωγή που συνδυάζει τα βασικά μουσικά θέματα του έργου και η «πυροτεχνική» άρια «Glitter and be gay» που «περιγράφει» φωνητικά τις χαρακτηριστικές συναισθηματικές μεταπτώσεις της γοητευτικής Κυνεγόνδης.Αριστοτέχνης στη σύνθεση και βαθύς γνώστης του λατινοαμερικανικού ιδιώματος, ο Μπερνστάιν σφράγισε την ιστορία του σύγχρονου μουσικού θεάτρου με ένα έργο-ορόσημο, το West Side Story, το διασημότερο ίσως μιούζικαλ όλων των εποχών που εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό, 60 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα στη Νέα Υόρκη. Από τη θρυλική παρτιτούρα του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη η ΚΟΑ θα ερμηνεύσει στο εορταστικό γκαλά της δύο συμφωνικούς χορούς, το εξωτικό Cha-Cha και το εκρηκτικό Μambo. Ακολουθεί ένα από τα ωραιότερα ερωτικά ντουέτα που γράφτηκαν για μιούζικαλ, το τραγούδι «Tonight» (Balcony Scene) από τη σκηνή της συνάντησης του Τόνυ και της Μαρίας, των δύο νεαρών πρωταγωνιστών του έργου.Λίγο πριν το τέλος, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από το West Side Story, το «Somewhere». Η πιο γιορτινή βραδιά του χρόνου κλείνει με όλους τους σολίστ επί σκηνής, πλαισιωμένους από τέσσερις ακόμη τραγουδιστές, να ενώνουν τις φωνές τους σε ένα εντυπωσιακό φινάλε με το Κουιντέτο «Τonight», ένα αριστουργηματικό ensemble οπερατικών αξιώσεων.Τιμές εισιτηρίων:11 € (φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι), 16 € (Ζώνη Ε), 26 € (Ζώνη Δ), 34 € (Ζώνη Γ), 42 € (Ζώνη Β), 52 € (Ζώνη Α), 60 € (Διακεκριμένη Ζώνη).Πληροφορίες:210 72.82.333www.megaron.grwww.koa.gr