Eπίσημα εγκαίνια αίθουσας Άρης Γαρουφαλής του Ωδείου Αθηνών

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση εγκαινίων της αίθουσας συναυλιών Άρης Γαρουφαλής του Ωδείου Αθηνών.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου και πλήθος επισήμων.Ο πρόεδρος του ΔΣ του Ωδείου Αθηνών κ. Νίκος Τσούχλος μεταξύ άλλων δήλωσε:«Το έργο της ολοκλήρωσης και του εκσυγχρονισμού της αίθουσας συναυλιών Άρης Γαρουφαλής, φέρει την υπογραφή του Ιδρύματος Friends of Aliki Vatikioti Foundation for Music and the Arts, ενός φορέα με ευρύτατη όσο και διακριτική πολιτιστική δραστηριότητα στον οποίο οφείλεται εξ ολοκλήρου η χρηματοδότηση του έργου. Πρόκειται για μια εξαιρετικά γενναιόδωρη χειρονομία στη μνήμη της μεγάλης πιανίστας και παιδαγωγού Αλίκης Βατικιώτη, η οποία για πολλά χρόνια υπήρξε καθηγήτρια και Έφορος της Σχολής Πιάνου, από τους βασικούς στυλοβάτες της μεγάλης οικογένειας του Ωδείου Αθηνών, στην οποία οφείλουν τη μουσική τους εκπαίδευση πολλές γενιές σπουδαίων μουσικών.»O κ.Τσούχλος χαρακτήρισε το έργο ως ένα ακόμα βήμα προς την ολοκλήρωση και πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υποδομών του ιστορικού Ωδείου Αθηνών, που η παρούσα Διοίκηση του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου είχε θέσει από την αρχή ως έναν από τους κύριους στόχους της.Συμπλήρωσε επίσης, ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια βήματα, προεξάρχοντας βέβαια του μεγάλου έργου αποπεράτωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων πολιτισμού του Ωδείου Αθηνών, που είναι ήδη ενταγμένο στις χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής, χάρη σε εκτεταμένες μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν επίσης από πολυάριθμα κοινωφελή πολιτιστικά ιδρύματα και ιδιώτες. Όλα αυτά σε μια στιγμή θεσμικά κομβική για το ιστορικό Ωδείο Αθηνών, το οποίο, μετά από 146 συναπτά χρόνια αφιλοκερδούς προσφοράς υψηλού επιπέδου στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, έχει σήμερα χρέος να σχεδιάσει μια νέα πορεία, τέτοια που να του επιτρέπει εφεξής να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις νέες εκπαιδευτικές και ευρύτερα καλλιτεχνικές προκλήσεις της τόσο ραγδαία εξελισσόμενης εποχής μας.Η Χορωδία των Μικρών Μουσικών του Ωδείου Αθηνών, του προγράμματος υποτροφιών, που υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την ALPHA BANK.Ο 13χρονος μαθητής πιάνου του Ωδείου Αθηνών Γιάννης Ζώραπας, μέλος των Μικρών Μουσικών του Ωδείου Αθηνών, που σπουδάζει χάρη στην υποτροφία «Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή» του Ωδείου Αθηνών.Ο Βασίλης Αλεβίζος, αριστούχος απόφοιτος της σχολής πιάνου του Ωδείου Αθηνών, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Royal Academy of Music του Λονδίνου με υποτροφία «Γεωργίου και Μαρίας Βεργωτή» του Ωδείου Αθηνών.Το σύνολο μουσικής δωματίου KYKLOS, σύνολο in residence στο Ωδείο Αθηνών.Η αίθουσα Άρης Γαρουφαλής επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες έχει φιλοξενήσει αμέτρητες διπλωματικές εξετάσεις, διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις του ιστορικού ιδρύματος στο ημιτελές εμβληματικό κτίριο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου στην οδό Ρηγίλλης.Χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Friends of Aliki Vatikioti for Music and the Arts στη μνήμη της σπουδαίας πιανίστας και παιδαγωγού Αλίκης Βατικιώτη, η αίθουσα Άρης Γαρουφαλής επιτέλους ολοκληρώθηκε και πλήρως ανακαινισμένη και εκσυγχρονισμένη, ξεκινά ένα νέο κύκλο ζωής στο Ωδείο Αθηνών φιλοδοξώντας να γράψει μια νέα ιστορία στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.Με τη νέα της μορφή και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις της αρχιτεκτονικής ομάδας των Σουζάνας και Δημήτρη Αντωνακάκη και του Τηλέμαχου Ανδριανόπουλου σε συνεργασία με τον ακουστικολόγο Gottfried Schubert, η νέα αίθουσα πληροί σήμερα όλες τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης αίθουσας συναυλιών και ηχογραφήσεων υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας 200 θέσεων.Αφετηρία της ολοκλήρωσης και ανακαίνισης της μέχρι σήμερα ημιτελούς Αίθουσας ήταν τα σχέδια και οι αισθητικές αρχές του Ιωάννη Δεσποτόπουλου σε ζωντανό διάλογο με τις ανάγκες ενός σύγχρονου φορέα εκπαίδευσης και πολιτισμού όπως το Ωδείο Αθηνών. Έτσι, ενσωματώθηκαν οι πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές λύσεις, με στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των χώρων και τη διασφάλιση ενός ακουστικού περιβάλλοντος ιδανικού τόσο για ζωντανές συναυλίες όσο και για ηχογραφήσεις.Με αυτές τις προδιαγραφές, η αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, πέρα από τις εκπαιδευτικές της χρήσεις, φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια ενεργό εστία μουσικής δραστηριότητας στην καρδιά της Αθήνας, ιδίως στον τομέα της μουσικής δωματίου, φιλοξενώντας συστηματικά υψηλού επιπέδου μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως ο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου De Bach Au Jazz 2018 και το συνέδριο του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML Greece).