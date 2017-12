Επίσημο! Οι IRON MAIDEN στο RockWave, στην Αθήνα, στις 20 Ιουλίου 2018!

Rockwave 2018 is calling

Did you guess the number?

It was 666 the number of the beast



Οι IRON MAIDEN θα φέρουν έναν heavy metal σεισμό ισοπεδώνοντας το TerraVibe!





Γυρίστε τα ρολόγια σας από τώρα στην Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και προετοιμαστείτε για ένα από τα καλύτερα shows που έχουν συμβεί ποτέ!





Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Coremag.gr!











.

Τοανακοίνωσε το συγκρότημα θρύλος για τιςΣε συνέχεια της απόλυτα επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους το 2016-17 για την προώθηση του 16ου studio album The Book Of Souls, οι IRON MAIDEN θα βγουν ξανά στο δρόμο το 2018 με μια σειρά από σόου σε φεστιβάλ και αρένες στην Ευρώπη, με την Legacy Of The Beast World Tour ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 Μαΐου και τελειώνοντας στην o2 Arena, στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου. Παρασκευή 20 Ιουλίου, Rockwave Festival στο Terra Vibe Park. Το πλήρες πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής περιοδείας είναι αναρτημένο στο ironmaiden.com και η περιοδεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019.