Αισχύλεια 2017: Βαδίζοντας προς την Ελευσίνα του 2021

Με σταθερά και δυναμικά βήματα βαδίζει η Ελευσίνα στο ραντεβού της με τη σύγχρονη ιστορία, τη μετάβαση της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Σ αυτήν τη σταθερή και αδιασάλευτη πορεία το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017, που διοργανώνει με συνέπεια ο Δήμος Ελευσίνας εδώ και 43 χρόνια, γίνεται η προμετωπίδα του πολιτισμού και εντάσσεται αρμονικά στην υλοποίηση του μεγάλου αυτού οράματος για την πόλη.



Γι’ άλλη μια χρονιά το Φεστιβάλ φιλοξενεί εκδηλώσεις ευρωπαϊκού χαρακτήρα, που καταργούν τα στερεότυπα και μεταμορφώνουν την πόλη σε μια πρωτεύουσα του πολιτισμού που αποδεικνύει ότι δίκαια κατέκτησε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής και ότι αποτελεί όχημα για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση.



Στο πλαίσιο αυτού του οράματος εντάσσονται και τα Αισχύλεια 2017 που φιλοξενούν εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Συγκεκριμένα από τις 9 Ιουνίου ως τις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν περί τις 60 εκδηλώσεις, ανάμεσα στις οποίες παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, διεθνές συνέδριο, περφόρμανς, διαλέξεις, ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου, πάρτι. Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων πραγματοποιείται στο Παλαιό Ελαιουργείο, εκτός αν αναφέρεται άλλο σημείο διοργάνωσης. Να σημειώσουμε ότι εντός του προγραμματισμού του Φεστιβάλ ενυπάρχουν και εφέτος εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε μια προσπάθεια ο πολιτισμός να ανήκει σε όλους.



Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται εντυπωσιακά στις 9 Ιουνίου στο Παλαιό Ελαιουργείο με τα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης της Δανάης Στράτου «Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα», σε επιμέλεια της Αλεξάνδρας Κοροξενίδη. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 30 Ιουλίου και από τις 19 Αυγούστου - 15 Οκτωβρίου.



Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας in situ εγκατάσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Παλαιό Ελαιουργείο και την Ελευσίνα. Με βασικά υλικά το χώμα και το νερό, και με κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο το πήλινο αγγείο, το έργο έρχεται σε διάλογο με την πλούσια ιστορική διαστρωμάτωση της Ελευσίνας από την αρχαιότητα ως τη μακροχρόνια βιομηχανική ιστορία της πόλης και τη δομή της σήμερα. Εμπλέκει στην «αφήγησή» του τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, τη θνητότητα, την έννοια του ταξιδιού, την υπαρξιακή αναζήτηση ενός προορισμού και τη μετανάστευση ως φαινόμενο που καθόρισε την ιστορία της περιοχής αλλά που επίσης επαναλαμβάνεται σε όλη την διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας.



Ακολουθεί το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος- Baumstrasse από την 1-10 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάζεται, κάτω από την γενική εποπτεία της Μάρθας Φριντζήλα, μια σειρά παραστάσεων, διαλέξεων, περφόρμανς, και ένα αποχαιρετιστήριο πάρτυ στο Παλαιό Ελαιουργείο. Η είσοδος για το κοινό, πλην της πρώτης εκδήλωσης, είναι ελεύθερη. Οι εργασίες του 5ου Αττικού Σχολείου είναι επικεντρωμένες στον μεγάλο τραγικό ποιητή Σοφοκλή.



Στο πλαίσιο της Σύγχρονης Θεατρικής Δημιουργίας από τις 12-23 Ιουλίου 2017 παρουσιάζονται, επίσης στο Παλαιό Ελαιουργείο, παραστάσεις που αναδεικνύουν τις νέες τάσεις στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο σε επίπεδο συγγραφής και παρουσίασης.



Είσοδος 5 ευρώ.



Το κύριο μέρος του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017 ξεκινά την Παρασκευή 18 Αυγούστου, με μαγευτική βραδιά πανσελήνου με τους Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή, οι οποίοι θα δώσουν συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Ακολουθεί στις 23 Αυγούστου συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα, ενώ στις 25 Αυγούστου η Μάρθα Φριντζήλα παρουσιάζει τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή, μια τραγωδία για τον άνθρωπο.



Την Κυριακή 27 Αυγούστου η κινεζική όπερα Anhui Huangmei Opera Theater φέρνει χρώμα από την Ανατολή με την παράσταση Goddess marriage, σε σκηνοθεσία Qiao Zhiliang.



Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δίνει συναυλία με τίτλο «Δεύτερη Ζωή» στις 28 Αυγούστου. Την σκυτάλη παίρνει στις 30 Αυγούστου η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη που παρουσιάζει το Θέατρο Αιχμή, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη.



Ο Σεπτέμβριος ξεκινά (1/9) με την παιδική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» σε σκηνοθεσία/ διασκευή Δημήτρη Αδάμη από την ομάδα Μαγικές Σβούρες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Στο ίδιο πλαίσιο ακολουθεί στις 2 Σεπτεμβρίου εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού επίσης από την ομάδα Μαγικές Σβούρες (ώρα 11:00 π.μ.). Είσοδος ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής. Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου έρχονται οι Βάκχες του Ευριπίδη από το Θεσσαλικό Θέατρο σε συνεργασία με το Ελληνικό Φεστιβάλ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.



Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη θα πάρει η Μήδεια του Ευριπίδη που θα παρουσιάσει το Θέατρο Τέχνης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη.



Κάτι ιδιαίτερο την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Επιτάφιος εν Ελευσίνι του Χρήστου Δήμα. Συμμετέχει η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».



Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου.



Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου μουσική παράσταση του Κώστα Λειβαδά. Συμμετέχουν οι: Γιάννης Κότσιρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Βασίλης Σκουλάς.



Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.



Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου συναυλία του Λεωνίδα Μπαλάφα στο γήπεδο μπάσκετ πλατεία Μαγούλας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη, ενώ στις 18/9 το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Συναναστροφή της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία Ανδρονίκης Χριστάκη.



Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου Ο Γάμος του Λεπρέντη του Μιλτιάδη Χουρμούζη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Θεοδώρου, από τη Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας.



Εικαστικό πρόγραμμα:



Εκτός από την εικαστική εγκατάσταση της Δανάης Στράτου «Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα» στο Παλαιό Ελαιουργείο στο πλαίσιο των Αισχύλειων πραγματοποιούνται ακόμα οι εξής εικαστικές εκδηλώσεις.



Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου: Εγκαίνια Έκθεσης Μουσείου Νεότερης Ελευσίνας «Γεώργιος Αμπατζόγλου» με το δεύτερο μέρος της έκθεσης «Βιομηχανική Ελευσίνα. Άνθρωποι και εργοστάσια 2» που θα διαρκέσει ως τις 15 Οκτωβρίου (Διοικητήριο Παλαιό Ελαιουργείο). Είσοδος ελεύθερη.



Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου: Εγκαίνια έκθεσης «Στοιχεία» της Δανάης Στράτου. Διάρκεια ως τι 30 Νοεμβρίου. Πολιτιστικό Kέντρο «Λεωνίδας Kανελλόπουλος». Είσοδος ελεύθερη.



Ιδιαίτερες στιγμές των εφετινών Αισχυλείων:



Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου μια μοναδική αναβίωση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων μέσω των οπτικοακουστικών τεχνών, θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο από τις 21.00 ως τις 7.00 το πρωί της επόμενης μέρας. Πρόκειται για το Industrial Revival: See the sound / Feel the Space.



Βιομηχανική Αναβίωση: Δες τον Ήχο / Νιώσε το Χώρο Audiovisual Synergy Project by Monitors. Μια δυναμική εικαστική εγκατάσταση που περιλαμβάνει Video Mapping & Video Sculpture, Vjs & Djs, Live Video Performances.



Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται ο 3ος ημιμαραθώνιος «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού». Μια διαδρομή 21 χλμ. από την Αθήνα στην Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού.



Από την Παρασκευή 22 ως την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται το 4ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (4th HMO Herma Conference International Conference in Heritage Management Initiative for Heritage Conservation) (IHC).



Μουσικοί Κύκλοι: από τις 22 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου συναυλίες σε τζαζ, κλασικές, έθνικ, ηλεκτρονικές και έντεχνες διαδρομές. Συμμετέχουν οι Les trois Femmes, Star Wound, String Demons, Theodore, Σtella , Απόστολος Ρίζος, Κατερίνα Μακαβού. Είσοδος 5 ευρώ.



Κινηματογραφικές προβολές: από τις 19 Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας. Είσοδος 5 ευρώ.