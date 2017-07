Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών: Έναρξη με Opera Chaotique

Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη σύμπραξη θα παρουσιάσει στην έναρξη της η Μικρή Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών: οι Opera Chaotique, δηλαδή οι Tenorman & Voodoo Drummer παρουσιάζουν παρέα με τη μέτζο σοπράνο Σταματία Μολλούδη ένα σουρεαλιστικό καλοκαιρινό show, με καινούρια στοιχεία και όλα τα συνθετικά που τους έχουν καθιερώσει στη διεθνή σκηνή ως ένα πρωτοποριακό σχήμα.



Χιούμορ, εφευρετικές διασκευές γνωστών τραγουδιών, πρωτότυπη δική τους μουσική, αλληλεπίδραση με το κοινό και μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά που μόνο στις ζωντανές τους εμφανίσεις μπορεί κάποιος να ζήσει.



Γεννημένη στη Γερμανία, η Ελληνίδα μέτζο σοπράνο Σταματία Μολλούδη, αποφοίτησε από το μουσικό πανεπιστήμιο του Wurzburg με τον τίτλο «Master of Musik in Performance» και ειδίκευση στην όπερα.



Ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της καριέρα από θέατρα της Βαυαρίας και Ιταλίας και συναυλιακούς χώρους της Ολλανδίας. Συνεργάστηκε με γνωστούς μαέστρους και ορχήστρες. Εκτός από ρόλους όπερας, έχει εκτελέσει έργα θρησκευτικής μουσικής, και έχει πρωταγωνιστήσει σε παιδικές όπερες. Από το 2014 ξεκίνησε την συνεργασία της με το Μέγαρο Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Πρόσφατα έδωσε το προσωπικό της ρεσιτάλ στο Μεγαρο Θεσσαλονίκης με τίτλο Jukebox OPERA.



Το 2015 αποφάσισε να έρθει στην πατρίδα. Το όραμα της είναι να μεταδώσει στο ευρύ μουσικόφιλο κοινό την μαγεία της όπερας δημιουργώντας projects που μπλέκουν το κλασικό με το μοντέρνο. Ένα από αυτά είναι και η συνεργασία της με τους Opera Chaotique.



Και σαν μην έφτανε όλο αυτό υπάρχουν στη βραδιά και οι υπέροχες Fortissimo! Αυτό το απολύτως εκρηκτικό γυναικείο Electric String Quartet, που αποτελείται από τέσσερις ταλαντούχες κοπέλες, διπλωματούχες μουσικούς και μέλη Συμφωνικών Ορχηστρών της Θεσσαλονίκης, δεν χρειάζεται πια συστάσεις!



Με συμμετοχές σε συναυλίες, φεστιβάλ, VIP events, gala τόσο στην, όσο και στο εξωτερικό, ξεσηκώνουν τους πάντες μ’ ένα ρεπερτόριο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ακούσματα αγαπημένων και γνωστών κλασικών έργων, ρομαντικής και lounge μουσικής. Η μοναδικότητα και η καινοτομία των Fortissimo όμως έγκειται στην παρουσίαση ενός δυναμικού μουσικού προγράμματος που συνδυάζει την κλασική μουσική με ποπ, ροκ και λάτιν ήχους.



Ώρα έναρξης: 21.30



Τιμή εισιτηρίου:



8 €



Σημεία Προπώλησης:



Εκδοτήρια Μονής Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21



Σάρωθρον, Κατούνη 17, Λαδάδικα



Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εύοσμος



Στα καταστήματα Seven Spots, Media Markt, My Market και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης



viva.gr



Ηλεκτρονικά στο viva.gr