Φεστιβάλ «στη σκιά των βράχων» 2017 – Το πρόγραμμα

Φεστιβάλ «στη σκιά των βράχων». Το Φεστιβάλ που διοργανώνεται εδώ και πολλά χρόνια από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Υμηττού στο θέατρο Βράχων είναι ένας θεσμός που τιμά τις αξίες της καλλιτεχνικής έκφρασης .με στόχο την ποιοτική ψυχαγωγία.Η εφετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Βόγλη, μια σημαντική προσωπικότητα του θεάτρου και κινηματογράφου, που υπήρξε δημότης Βύρωνα, ανήσυχος και δραστήριος πολίτης. Στη μνήμη του θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα στην καλλιτεχνική του πορεία από το ερασιτεχνικό θεατρικό εργαστήρι του δήμου Βύρωνα.Το πρόγραμμα του εφετινού φεστιβάλ που ξεκινά στις 7 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει εκδηλώσεις με μεγάλα ονόματα της μουσικής και του θεάτρου, παραστάσεις συναυλίες από νέους δημιουργούς αλλά και τα τοπικά εργαστήρια θεάτρου. Αγκαλιάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση αλλά και την παράδοση και την ερασιτεχνική δημιουργία.Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε χρόνο - παρά τη γενική οικονομική δυσπραγία - το Δίκτυο Πολιτισμού προβαίνει σε εργασίες αναβάθμισης του χώρου για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Την περσινή χρονιά έγινε ανακαίνιση των καμαρινιών και των wc ενώ φέτος εκτός από την επιμέλεια της ορχήστρας (τσιμεντόστρωση) του μεγάλου θεάτρου Μελίνα Μερκούρη θα υπάρχει ένα καινούργιο κυλικείο στον περιβάλλοντα χώρο του θεάτρου.Με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο πολιτισμός είναι το καταφύγιο μας στους καιρούς των δυσκολιών, το φεστιβάλ «στη σκιά των βράχων» παραμένει μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή, που μας δίνει τη δυνατότητα να συναντηθούμε και να δημιουργήσουμε τις δικές μας οάσεις.O Μίλτος Πασχαλίδης στην πρώτη του καλοκαιρινή συναυλία με νέο υλικό από το δίσκο «Περσείδες» πλάι στα δικά του αγαπημένα τραγούδια και ό,τι φέρει η στιγμή.Ένα ταξίδι με μουσικές, μελωδίες, νότες, εικόνες και συναισθήματα με το λαούτο και τη χαρακτηριστική φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Ανάμεσα στα άλλα θα παρουσιάσει τραγούδια από τον νέο του δίσκο «Ο δωδεκάλογος του γύφτου» με τον δικό του αυθεντικό παραδοσιακό αλλά εξωστρεφή τρόπο.«Ένας κόσμος τραγούδια»Ένας κόσμος τραγούδια και η πιο δυνατή καλοκαιρινή μουσική, παρέα είναι εδώ. Μία παρέα που την ενώνουν σπουδαία κοινά σημεία. Το πάθος, ο σεβασμός και η αγάπη για τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και η απροσποίητη, αυθεντική και δυνατή ερμηνεία.«Love Tour»Από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με έντονη και σημαντική παρουσία. Είναι η φωνή που έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με κάθε μας συναίσθημα, με στιγμές μας γεμάτες χαρά, αλλά και λύπη, αγάπη, πάθος και έρωτα. Η φωνή που ακολουθούμε και αγαπάμε να ακούμε!Ιάκωβου ΚαμπανέλληΣκηνοθεσία: Τάσος ΧαλκιάςΤο σατιρικό θεατρικό μονόπρακτο παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση της Κατερίνας Καμπανέλλη. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του θεατρικού δασκάλου Ιάκωβου Καμπανέλλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από το θάνατό του.«25 Χρόνια Άγαμοι Θύται»Σκηνοθεσία: Ιεροκλής ΜιχαηλίδηςΆγαμοι Θύται και Σπύρος Παπαδόπουλος σ’ ένα επετειακό υπερθέαμαμε 16 ηθοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς σε κείμενα Δήμητρας Παπαδοπούλου, Ιεροκλή Μιχαηλίδη και Χρήστου Τολιάδη.Πρωταγωνιστούν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Δημήτρης Σταρόβας, Χρήστος Μητρέντζης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Χρυσοστόμου, Γιώργος Χατζής, Σοφία Παπουλάκου και η Ρούλα Μανισάνου. Και φυσικά, o βιρτουόζος Σπύρος Παπαδόπουλος.Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κυριάκος ΓκουβένταςΟ λαϊκός μουσικός και περίφημος αμανετζής Σόλων Λέκκας από τη Μυτιλήνη, ερμηνεύει παραδοσιακά τραγούδια με τον ιδιόρρυθμο σπάνιο και αυθεντικό του τρόπο. Μαζί του ο σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδιστής, Δημήτρης Μυστακίδης που ενορχηστρώνει τα ρεμπέτικα τραγούδια αποκλειστικά με κιθάρα και η Μαρία Σουλτάτου, από τις πιο εκφραστικές ερμηνεύτριες του σύγχρονου λαϊκού ρεπερτορίου. Χορεύει ο Ιγνάτιος Πιπίνης και η χορευτική ομάδα του Ομίλου Παραδοσιακών Αναζητήσεων "ΟΠΑ" με καταγωγή από τον Μεσότοπο Λέσβου.«…κι ακούν όσους σιωπούνε»Ο τραγουδοποιός συναντά γνώριμους αλλά και νέους εξαίρετους φίλους σε μια φαινομενικά ετερόκλητη σύμπραξη με κοινό τόπο, τον Λόγο, ως γενεσιουργό αιτία, ως μαθηματική αναλογία, αλλά και ως μήτρα ρυθμού.ΕυριπίδηΣκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης ΔούνιαςΜουσική: Σταμάτης ΚραουνάκηςΠαίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Λένα Παπαληγούρα,Αργυρώ Καπαρού, κ.α.Η ιστορία της Ιφιγένειας ζωντανεύει με έναν φρέσκο και καινούριο τρόπο. Έναν τρόπο που δανείζεται τη γλώσσα της αφήγησης η οποία είναι η ρίζα του θεάτρου και στηρίζεται στο παιχνίδι αλλαγής ρόλων ανάμεσα στους τρεις υποκριτές και τον χορό."Με λογισμό και μ' όνειρο"Ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει μέρη της πρόσφατης μουσικής του δημιουργίας από τον κύκλο τραγουδιών Εντεύθεν αλλά και αγαπημένα τραγούδια και συνθέσεις από τα διάσημα μουσικά του έργα Χρονικό, Ιθαγένεια, Θητεία, Ήλιος ο Πρώτος, Μετανάστες, Ανεξάρτητα, Σεργιάνι στον κόσμο, Τα Τραγούδια του νέου πατέρα, που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς μιας Ελλάδας που αντέχει στον χρόνο.Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.Θέατρο του Νέου ΚόσμουΜαρί ΤζόουνςΣκηνοθεσία: Γιώργος Χρυσοστόμου - Μάκης ΠαπαδημητρίουΈνα απολαυστικό ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Χρυσοστόμου από το Θέατρο του Νέου Κόσμου.Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια δύο ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση, μέσα… μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς.«Μια φορά θυμάμαι…»Ο Γιάννης Σπανός μας έχει χαρίσει επί έξι δεκαετίες πολλές από τις ομορφότερες στιγμές που υπήρξαν ποτέ. Προικισμένος με ένα διακριτό και ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό προσωπικό στίγμα, ενσωμάτωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα στην ελληνική μουσική σκηνή.Μια μεγάλη συναυλία με μια πλειάδα σπουδαίων τραγουδιστών (αλφαβητικά):Ελένη Δήμου, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Παντελής Θαλασσινός, Αλέκα Κανελλίδου, Κώστας Καραφώτης, Κατερίνα Κούκα, Κώστας Μακεδόνας, Μανώλης Μητσιάς, Πένυ Ξενάκη, Λάκης Παπαδόπουλος, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Χατζής και οι Active Member.Ειδική εμφάνιση και παρουσίαση ο Γρηγόρης Βαλτινός.«Όλα είναι για μας»Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου – o Βασίλης όσων τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια – στήνει όπως πάντα μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και συγκίνηση. Επιλέγοντας τραγούδια που σημάδεψαν την 45χρονη πορεία του, αλλά και με αφορμή τον καινούριο του δίσκο «Όλα είναι για μας» σε μουσικές ενός από τους σημαντικότερους νέους συνθέτες, του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του επί είκοσι χρόνια συνεργάτη του Βασίλη, Οδυσσέα Ιωάννου.(από την Παλαιστίνη)«Σ’ αυτή τη γη υπάρχουν λόγοι που αξίζουν τη ζωή»Με την υποστήριξη της UNICEF και του Δήμου ΒύρωναΗ γυναικεία ορχήστρα Banat al-Quds ιδρύθηκε το 2013 από το Εθνικό Μουσικό Ωδείο Edward Said (ESNCM, 1993) και έχει 5 παραρτήματα που βρίσκονται στην Ιερουσαλήμ, τη Ναμπλούς, τη Γάζα, τη Ραμάλα και τη Βηθλεέμ. Στα είκοσι επτά μέλη της περιλαμβάνονται μουσικοί που παίζουν αραβικά όργανα όπως, ούτι, κανόνας και ανατολίτικα κρουστά, δυτικά όργανα όπως βιολί, βιολοντσέλο, κόντρα μπάσο, φλάουτο και κλαρινέτο καθώς και τραγουδιστές.ΑριστοφάνουςΜετάφραση: Κ.Χ. ΜύρηςΣκηνοθεσία – Απόδοση: Γιάννης ΜπέζοςΣτίχοι: Πέτρος ΦιλιππίδηςΣκηνικά: Γιώργος ΓαβαλάςΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκορούΜουσική: Κωστής ΜαραβέγιαςΠαίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης , Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Ναταλία Τσαλίκη, Γιάννης Μπέζος και 14μελής θίασος.Ο Πέτρος Φιλιππίδης ερμηνεύει ένα μεγάλο συμβολικό και πολιτικό πρόσωπο της παγκόσμιας κωμωδίας, τη Λυσιστράτη. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Ναταλία Τσαλίκη αναμετρώνται με το πρώτο και ίσως καλύτερο ζευγάρι που γέννησε ποτέ η κωμική ψυχή( Κινησίας – Μυρίνη).Ο Γιάννης Μπέζος ερμηνεύει τον Πρόβουλο, μιας προσωπικότητας της ήδη παρηκμασμένης Αθήνας της εποχής που δυστυχώς παραμένει αναγνωρίσιμη.Αφιέρωμα στην Edith Piaf με τηνAnne CarrereΗ ζωή της Piaf, στην καλύτερη παράσταση που έγινε ποτέ για τη θρυλική ερμηνεύτρια! O πολυκύμαντος βίος του θρυλικού σπουργιτιού σ’ ένα οπτικοακουστικό θέαμα μέσα από τα τραγούδια της Edith Piaf που έγραψαν ιστορία. Μια μεγάλη διεθνής επιτυχία με πάνω από 200 παραστάσεις σε τρεις ηπείρους και χειροκροτήθηκε ήδη από μισό εκατομμύριο θεατές.Ομάδα ΙδέαΚείμενο: Ομάδα ΙδέαΣκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΠαίζουν: Κώστας Γάκης, Μυρτώ Γκόνη, Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη, Σταύρος Λιλικάκης, Κώστας Μαγκλάρας, Νεφέλη Μαρκάκη, Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος ΜπιμπήςΈνα μεθυστικό πανηγύρι πάνω στην υπέροχη ιστορία του Οιδίποδα. Μια μυσταγωγία που αναζητά τις βαθιές, χοϊκές, αιμάτινες ρίζες. Τις δικές μας ρίζες. Οι ηθοποιοί για ένα μεγάλο μέρος της παράστασης αιωρούνται σε πανιά, καταβροχθίζουν άπληστα τον εναέριο χώρο του θεάτρου. Πίσω από αυτές τις εναέριες δράσεις κρύβεται μια απλή αρχή: ο τραγικός ήρωας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μαριονέτα στα χέρια των θεών...Ο Goran Bregovic, διεθνούς φήμης συνθέτης που μας συγκίνησε με τις εξαιρετικές κινηματογραφικές μελωδίες του και τα διονυσιακά γλέντια μαζί με τους Wedding and Funeral Band συναντά για πρώτη φορά έναν από τους ζωντανούς μύθους της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς τον Πετρολούκα Χαλκιά. Μαζί τους οι ταλαντούχοι GadjoDilo.Ομάδα Έκφρασης Κρητικών Χορών ΜεγαλακάκηΠολιτιστικός Οργανισμός «Πυρρίχιος Ακαδημία»«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ»Η Κρήτη & ο Πόντος ανταμώνουν«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ», αυτή η επίκαιρη φράση του Νίκου Καζαντζάκη, ενέπνευσε τους Γιάννη & Γιώργο Μεγαλακάκη, αδέλφια από την Κρήτη και δεξιοτέχνες χορευτές, την ομάδα των επίλεκτων χορευτών και μουσικών τους καθώς και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Πυρρίχιος Ακαδημία με υπεύθυνο τον Όμηρο Παχατουρίδη να ενωθούν και δημιουργήσουν μία ιδιαίτερη μουσικοχορευτική παράσταση.ΣοφοκλέουςΜετάφραση: Δημήτρης ΔημητριάδηςΣκηνοθεσία– Δραματουργική επεξεργασία: Σταύρος Σ. ΤσακίρηςΠαίζουν: Κώστας Καζάκος, Δημήτρης Λιγνάδης, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ήμελλος, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Λάλος, Τζέννυ ΚόλλιαΟ Σταύρος Τσακίρης, ερευνά μια φόρμα αφήγησης της τραγωδίας σαν μια κοινή γιορτή θεατών και ηθοποιών. Σ’ ένα άδειο τοπίο, με τη χρήση ελάχιστων αντικειμένων, παρακολουθούμε σαν μια «παραβολή» τις τελευταίες στιγμές του Οιδίποδα. Οι ηθοποιοί «ντύνονται» τους ήρωες, που εμφανίζονται κι εξαφανίζονται σαν οπτασίες του ετοιμοθάνατου Οιδίποδα. Το ίδιο και οι χώροι. Σχηματίζονται, αλλάζουν και αναιρούνται «μαγικά».Από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου ΒύρωναΚείμενα – επιμέλεια: Λίλιαν ΔημητρακοπούλουΔιαβάζουν μέλη του εργαστηρίουΓεωργίου ΒιζυηνούΔιδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη, κίνηση, σκηνοθεσία:Δήμος ΑβδελιώδηςΜε την Ιωάννα ΠαππάΟ Δήμος Αβδελιώδης μετά τη συγκλονιστική «Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη», υπό την Αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, επανέρχεται με μια νέα σκηνοθεσία του αριστουργήματος του μεγάλου Θρακιώτη πεζογράφου και ποιητή με ερμηνεύτρια την Ιωάννα Παππά.Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑΈνα υπερθέαμα που ζωντανεύει το θρυλικό παρελθόν μιας περιοχής που σήμερα μαστίζεται από τον πόλεμο και την καταστροφήΣκηνοθεσία: Μαρία ΠερετζήΚείμενο: Δημήτρης Περετζής, Μαρία ΠερετζήΠαίζουν:Δημήτρης Γασπαράτος, Γιώργος Κωστογιάννης, Σταύρος Κάππας, Ιουλία Βεντίκου, Εύα Αυλίδου, Σταμάτης Λόγος, Δημήτρης Μπόζες, Άννα Κυπραίου, Ίρις Μπαγλανέα, Δημήτρης Νέλλας, κ.α.Η παράσταση «Γκιλγκαμές» είναι σταθμός στην παράδοση του Θεάτρου του Ιερού που επί 26 χρόνια δημιουργεί η Μαρία Περετζή με τη θεατρική ομάδα ΡΟΔΑ. Η ζωντανή μουσική, τα χορευτικά, τα εξαιρετικά κουστούμια και οι συγκλονιστικές ερμηνείες αναδεικνύουν τη δύναμη και την πανανθρώπινη διάσταση του Βαβυλωνιακού Έπους του Γκιλγκαμές, του παλιότερου λογοτεχνικού έργου που έχει καταγραφεί και διασωθεί.Σαράντη ΚασσάραΠιάνο – Διεύθυνση: Σαράντης ΚασσάραςΜε ορχήστρα λαϊκών και παραδοσιακών οργάνωνΕρμηνεύουν:Νίκος Ανδρουλάκης, Γιάννης Θωμόπουλος, Ασπασία Θεοφίλου, Ιφιγένεια Ιωάννου, Γεώργιος ΝτόβολοςO σύνδεσμος BYRON παρουσιάζει το έργο «Μικρασίας Έξοδος» που βασίζεται στο βιβλίο της Ευαγγελίας Αγγελικής Πεχλιβανίδου. Η σύνθεση του έγινε το 2012 και παρουσιάσθηκε στο Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη" Καλαμαριάς τον Οκτώβριο του 2014, τον Μάρτιο του 2016 και στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2016 με μεγάλη επιτυχία.Αυτά που είδαν τα μάτια της στη μακρόχρονη πορεία της ζωής τηςΔιασκευή: Άνδρη ΘεοδότουΣκηνοθεσία: Βασίλης ΕυταξόπουλοςΜουσική - Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ζαχαρίας ΚαρούνηςΠαίζουν:Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Μαίρη Σαουσοπούλου, Δημήτρης Kαραβιώτης, Εμμανουέλα Χαραλάμπους – Ένγκελ, Γιώργος ΦλωράτοςΗ μοναδική Δέσποινα Μπεμπεδέλη συγκλονίζει με την ερμηνεία της υποδυόμενη την εμβληματική μορφή της Μικράς Ασίας, έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο του ελληνικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Μαζί της ο Ζαχαρίας Καρούνης, τέσσερις εξαίρετοι ηθοποιοί και δυο σολίστες μουσικοί.20 χρόνια: από τις Μέρες Αδέσποτες στο Σιδερένιο ΝησίΑπό τις «Μέρες Αδέσποτες» στο «Σιδερένιο Νησί». 20 χρόνια δισκογραφίας και ο Χρήστος Θηβαίος συγκεντρώνει φίλους και συνεργάτες από αυτά τα χρόνια και παρουσιάζει τους πιο χαρακτηριστικούς σταθμούς αυτής της πορείας.Θεατρικό εργαστήριο Δήμου Δάφνης- Υμηττού διάθλασηΤα άπαντα του W. Shakespeare σε μία και μόνο παράστασηΒασισμένο στο «The Complete Works of William Shakespeare (Abridged)» των Adam Long, Daniel Singer, and Jess WinfielΔιασκευή – σκηνοθεσία: Γιώργος ΓιαννακόπουλοςΗ Φωτεινή Βελεσιώτου τραγουδάει τις μούσες του ΡεμπέτικουΜαζί της η Ανατολή ΜαργιόλαΗ Φωτεινή Βελεσιώτου φέτος μας προτείνει μια μουσική αναδρομή στις γυναίκες που ενέπνευσαν τους συνθέτες του Ρεμπέτικου να γράψουν τα πιο ωραία λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια μας: Μαρίκα Νίνου, Σωτηρία Μπέλλου, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Χαρούλα Λαμπράκη, Στέλλα Χασκίλ, Καίτη Γκρέυ, και άλλες που άφηναν τα ίχνη τους στα πάλκα μιας άλλης εποχήςδίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου κ.α.Κρατικό Θέατρο Βορείου ΕλλάδαςΑισχύλουΜετάφραση: Γιώργος ΜπλάναςΣκηνοθεσία: Τσέζαρις ΓκραουζίνιςΠαίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Καύκας, Αλέξανδρος Τσακίρης,Κλειώ - Δανάη Οθωναίου, Ιώβη Φραγκάτου, Γιώργος Παπανδρέου.Η παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που ξεχώρισε και συγκίνησε κερδίζοντας κοινό και κριτικούς, επανέρχεται.Η σύγκρουση των δύο γιων του Οιδίποδα μετά την αποκάλυψη των φρικτών πράξεών του. Ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης, ο ένας απέναντι στον άλλο, πολεμούν για την κατάκτηση του θρόνου. Ο Ετεοκλής είναι ο μοναχικός κεντρικός ήρωας της τραγωδίας σε μια μάχη καταδικασμένη να καταλήξει χωρίς πραγματικό νικητή.20 Χρόνια ΜπλεΟι Μπλε - ο Γιώργος Παπαποστόλου - μουσική, ο Γιώργος Παρώδης - στίχοι, η Τζώρτζια Κεφαλά - φωνή και η Νατάσα Αλεξίου - βιολί συναντούν την Θεοδοσία Τσάτσου!Μια γιορτινή συναυλία με καλεσμένους φίλους καλλιτέχνες που συνάντησαν και συνεργάστηκαν στην εικοσάχρονη πορεία τους.Θέατρο Άλφα.ΙδέαΜία πολύχρωμη και πολύγλωσση πολυπολιτισμική νύχταΕπιμέλεια: Κώστας Γάκης30 άνθρωποι που προέρχονται από ξένες χώρες, ζουν στην Αθήνα και μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες τους, σε μια συνάντηση γνωριμίας, αγάπης και γεφύρωσης όμορφα παντρεμένα με live μουσική, θέατρο, χορό, κλακέτες, προβολές αλλά και … γαστρονομικές απολαύσεις από τις χώρες των συμμετεχόντων. Μια βραδιά έμπρακτης αλληλεγγύης, όπου σμίγουν μαγευτικά διαφορετικές κουλτούρες, ηχητικά ακούσματα και γεύσεις.Ζωρζ ΦεϋντώΜετάφραση: Έρση ΒασιλικιώτηΣκηνοθεσία: Γιάννης ΚαραχισαρίδηςΠαίζουν:Δημήτρης Πιατάς, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αλεξάνδρα ΠαλαιολόγουΜαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Δρακόπουλος, Βασίλης Πουλάκος, Δήμητρα ΣιγάλαΤο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. συνεχίζοντας τη πολύχρονη παράδοση να παρουσιάζει σημαντικές παραγωγές σε καλοκαιρινές περιοδείες, επέλεξε ένα απολαυστικό έργο ενός από τους μεγαλύτερους μάστορες της σύγχρονης κωμωδίας. Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες οι οποίοι χωρίς να το καταλάβουν παγιδεύονται σε παράλογες καταστάσεις.«Να ‘μαστε πάλι εδώ ξανά στον ίδιο στεναγμό...»Δύο χρόνια μετά ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στο Θέατρο Βράχων, αγαπημένο σημείο συνάντησης στην Αθήνα. Τον Σωκράτη Μάλαμα τον διακρίνει μία μοναδικότητα στη γραφή, την ερμηνεία, τη σύνθεση, μα πάνω από όλα την οπτική του. Είναι αποδεκτό από όλους ότι είναι μία "σχολή" μόνος του. Με αυτήν την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, που δεν εντάσσεται εύκολα σε νόρμες, παρουσίασε πρόσφατα το νέο του δίσκο με τίτλο «Κάτοπτρα».Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου ΒύρωναΦρήντριχ ΝτύρρενματΑπόδοση κειμένου - Σκηνοθεσία: Λίλιαν ΔημητρακοπούλουΜια μαύρη κωμωδία, αλληγορία της παντοδυναμίας του χρήματος, που διαφθείρει τις συνειδήσεις, ξεριζώνει τις ηθικές αρχές και δημιουργεί μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων.Πληροφορίες :Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττούτ. 2107609340, 210 7609350Προπώληση: Γραφεία Διαδημοτικού Δικτύου ΠολιτισμούΕυαγγελικής Σχολής 26, Βύρωνας, 6ος όροφοςώρες 11:00-14:00 (εκτός Σ/Κ)Ταμείο Θεάτρου Βράχων (από 29/5) ώρες 12:00-20:00Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα ώρες 11:00-19:00Από τον διαδικτυακό ιστότοπο του Φεστιβάλ www.festivalvraxon.gr