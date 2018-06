Φεστιβάλ «Στη Σκιά Των Βράχων 2018» - Το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ «Στη Σκιά Των Βράχων 2018» επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα από τις 7 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στα Θέατρα Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού».7 Ιουνίου – 22 ΣεπτεμβρίουΆννας Μπιθικώτση – Στέλιου ΒαμβακάρηΣκηνοθεσία: Κώστας ΝικολόπουλοςΤραγουδούν: Στέλιος Βαμβακάρης, Βαγγέλης Κορακάκης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Locomondo, Δημήτρης Σταρόβας, Μάρθα Φριτζήλα, Λεωνίδας Μπαλάφας, Παντελής Θεοχαρίδης, Εβελίνα Αγγέλου, Σωτήρης Δογάνης, Νίκος Γραίγος & Ελεάνα Φινοκαλιώτη.Δραματοποιημένη αφήγηση: Άννα Μπιθικώτση, Ελεάνα Φινοκαλιώτη.Την ιστορική πορεία & συνεργασία του Μάρκου Βαμβακάρη με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση ζωντανεύουν επί σκηνής καταξιωμένοι ερμηνευτές, μουσικοί, ηθοποιοί και χορευτικά σύνολα συστήνοντας μια υψηλής αισθητικής μουσικοθεατρική παράσταση.Ο Στέλιος Βαμβακάρης και η Άννα Μπιθικώτση, δύο «ρομαντικοί παραβάτες» με αυστηρά δικό τους προσωπικό στυλ, με αγάπη και χρέος μεταλαμπαδεύουν την ιστορική πορεία που ένωσε τους μύθους γονείς τους. Οπτικοποιημένες περιπλανήσεις, δραματοποιημένες αφηγήσεις, τραγούδια αθάνατα του Ρεμπέτη Μάρκου, του σερ Μπιθί, του μοναδικού μεγάλου εν ζωή «ρεμπέτη του ντουνιά» Στέλιου Βαμβακάρη και ξεχωριστών καλεσμένων – έκπληξη, συνδέουν νοσταλγικά, εποχές, ήχους και συναισθήματα.Η επίσημη ένταξη εφέτος της μουσικής παράδοσης του Ρεμπέτικου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO για την «Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά της Ανθρωπότητας» έρχεται να επισφραγίσει το δυναμικό χαρακτήρα του ρεμπέτικου και την εξέλιξή του, αναδεικνύοντας το ισχυρό σημείο αναφοράς για την συλλογική μνήμη και την ταυτότητα των Ελλήνων.Γιώργος Καραγιάννης, πιάνο-μαέστροςΜιχάλης Δήμας, μπουζούκιΛευτέρης Κονσολάκης, μπουζούκιΘεόδωρος Κουέλης, κοντραμπάσοΣπύρος Κονσολάκης, κιθάραΓιάννης Νικολετόπουλος, κρουστάΣενάριο-σκηνοθεσία: Άννα ΜπιθικώτσηΚαλλιτεχνική Διεύθυνση: Άρης Αναγνωστόπουλος, Βίκυ ΠαρασκευοπούλουΣχεδιασμός ήχου: Παντελής ΓιατζιτζόγλουΕπιμέλεια προβολής video σπάνιου οπτικού υλικού από το αρχείο του Στέλιου Βαμβακάρη και της Άννας Μπιθικώτση: Μανώλης ΤσότροςArtwork: Λευτέρης Γεωργάκης, Γιάννης ΚανελλόπουλοςΠαραγωγή: Notebook - Άρης Αναγνωστόπουλος, www.notebookgroup.grΤα πορτρέτα των Μάρκου Βαμβακάρη & Γρηγόρη Μπιθικώτση φιλοτέχνησε ο Κώστας ΣπυριούνηςΜε την υποστήριξη της ΕΡΤΤιμές εισιτηρίων: 15€ Ταμείο | 12€ Προπώληση, ΜειωμένοΜάρκος Κούμαρης (Locomondo)Νατάσσα ΜποφίλιουΕλένη ΤσαλιγοπούλουΣυμμετέχει η χορωδία του Μουσικού Σχολείου ΠειραιάΗ «Σχολική Εκδρομή» είναι το ταξίδι ενός καταξιωμένου και διαχρονικού τραγουδοποιού και μιας ομάδας επαγγελματιών μουσικών για να συναντήσουν τους ταλαντούχους ερασιτέχνες μαθητές των Μουσικών Σχολείων που ονειρεύονται το μέλλον της ελληνικής μουσικής.Έχοντας στις αποσκευές του το νέο του δίσκο «Εισιτήριο» και την εξαιρετική μπάντα του, τους «Ευγενείς Αλήτες», ο Νίκος Πορτοκάλογλου επέλεξε εφέτος να γιορτάσει τα γενέθλια των 60 του χρόνων ξεκινώντας ένα οδοιπορικό αναζήτησης της νέας γενιάς μουσικών. Είναι μια πραγματικά διαφορετική περιοδεία καθώς σταθμούς της έχει τα θέατρα των μεγάλων πόλεων και πρωταγωνιστές, εκτός από τον τραγουδοποιό και την μπάντα του, τις χορωδίες των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων.Είναι δηλαδή μια «εκδρομή» αναψυχής και συνεργασίας με τους σημερινούς εφήβους που θα αποτελέσουν τους επόμενους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς της χώρας μας.Ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνέλαβε αυτήν την ιδέα ως έναν φόρο τιμής στα Μουσικά Σχολεία (που αισίως πλησιάζουν τα 50 σε όλη την Ελλάδα) τα οποία εδώ και χρόνια, έχουν διαμορφώσει νέες γενιές μουσικών με βαθιά γνώση και αγάπη για την τέχνη τους. Θεωρεί πως το έργο που παράγουν τα σχολεία αυτά είναι ένα μεγάλο δώρο στη μουσική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.Γι’ αυτό και - εκτός από τις πρόβες και τις παραστάσεις- προσφέρει ως ελάχιστο αντίδωρο, ένα δίωρο σεμινάριο τραγουδοποιΐας σε κάθε σχολείο για τους μαθητές που ενδιαφέρονται ειδικά για την τέχνη του τραγουδιού.Οι συναυλίες περιέχουν μια μεγάλη αναδρομή στην πολυετή πορεία του καλλιτέχνη από τα πρώτα του βήματα με τους Φατμέ μέχρι και σήμερα. Το Νίκο Πορτοκάλογλου συνοδεύουν επί σκηνής τα ταλαντούχα μέλη της μπάντας του, «Ευγενείς Αλήτες» και οι εφηβικές χορωδίες. Πρόκειται για μία πανηγυρική σύμπραξη τριών γενιών επί σκηνής με τη συμμετοχή της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Πειραιά.Αγάπη Διαγγελάκη: φωνή, κρουστά, γιουκαλίλι, μεταλλόφωνοΔημήτρης Καλονάρος: τύμπανα, φωνητικά, μπάσοΓιώργος Κουρέλης: πλήκτρα, ακορντεόν, φωνητικά, τύμπαναΗλίας Λαμπρόπουλος: φωνή, βιολί, τρομπέτα, κλαρίνο, γκάινταΒύρων Τσουράπης: φωνή, μπάσο, μαντολίνο, κιθάραΆκης Πασχαλάκης: ηχοληψίαΤιμές εισιτηρίων: Τα πρώτα 1.000 7€. Προπώληση 12€. Μειωμένο 10€. Ταμείο 15 €O Μίλτος Πασχαλίδης στην πρώτη του καλοκαιρινή συναυλία στην Αθήνα με νέο υλικό από το δίσκο «Τραγούδια Που Ζούνε Λαθραία» πλάι στα δικά του αγαπημένα τραγούδια και ό,τι φέρει η στιγμή.Ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς τραγουδοποιούς της γενιάς του.Γνωστός για την αυθεντική, γεμάτη συναίσθημα, σκηνική του παρουσία και τη σύνδεσή του με τον κόσμο, ο Μίλτος έρχεται στο Θέατρο Βράχων με «αποσκευές» που μετράνε πολλά αγαπημένα τραγούδια από «το Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος», «Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης» ως το «Σ’ τα Είπα Όλα» και από τις «Πεθαμένες Καλησπέρες» ως τις «Βυθισμένες Άγκυρες», καθώς και τα κομμάτια του νέου του δίσκου «Τραγούδια Που Ζούνε Λαθραία» σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Άλκη Αλκαίου.Νίκη Γρανά - πιάνο, ακορντεόνΗλίας Δουμάνης - τύμπαναΔημήτρης Μουτάφης – μπάσοΘύμιος Παπαδόπουλος - πνευστάΠάρις Περυσινάκης - λύρα, μαντολίνοΔημήτρης Σινογιάννης – ηλεκτρική. κιθάραΠασχάλης Κολέντσης – ηχοληψίαΜανώλης Μπράτσης – φωτισμοίΤιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 14 € - Προπώληση 12 €Οι ζωντανοί θρύλοι της alternative σκηνής και κάποτε υποψήφιοι για Grammy, Tiger Lillies, παρουσιάζουν μια παράσταση με τα καλύτερα (η μάλλον … «αθλιότερα») τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. Γνωστοί σε όλη την υφήλιο ως η νούμερο ένα avant-garde μπάντα, οι βραβευμένοι με Olivier Tiger Lillies, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με το αμίμητο μουσικό τους στυλ. Συνδυάζουν με μαεστρία τη μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου punk, τους Monty Python με τον Bertolt Brecht, τον Jacques Brel και την Edith Piaf με τον Tom Waits.Η mainstream αναγνώριση για το γκρουπ ήρθε, όταν έγραψαν τη μουσική και πρωταγωνίστησαν στην trash opera ‘Shockheaded Peter’, ενώ πρόσφατα απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις παραστάσεις τους 'The Rime of the Ancient Mariner' και ’The Tiger Lillies Freakshow', μία παραγωγή της ADaM Productions, που έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Badminton.Ο ιδρυτής του γκρουπ και «Castrato του υποκόσμου» Martyn Jacques με το ακορντεόν και το γιουκαλίλι, ο μπασίστας Adrian Stout με το μουσικό πριόνι και ο ντράμερ Jonas Golland με τα κρουστά παιχνίδια του, παρουσιάζουν μια παράσταση ακραίων συναισθημάτων, στην οποία πρωτοστατούν τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ιστορίας τους: Maria, Banging in the Nails, Aunty Mabel, Rosa with Τhree Ηearts, Lobotomy, Start a Fire - καυστικές ρίμες για ενήλικες, με γοτθικές και τσιγγάνικες μπαλάντες, μας προβοκάρουν, χωρίς να φοβούνται να θίξουν τα πιο ανέγγιχτα και ακατάλληλα θέματα.Οι Tiger Lillies με το ατμοσφαιρικό μείγμα gypsy punk/cabaret/avant- garde ήχο τους, που συνδυάζει υποβλητικά το μακάβριο, το χιουμοριστικό και το αισθησιακό, σοκάρουν και διασκεδάζουν σε ένα μεταμοντέρνο βαριετέ με αμίμητο θράσος, όπου κανένα όριο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.Ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε στη σκοτεινή, ξεκαρδιστική και αλλόκοτα όμορφη μουσική των Tiger Lillies, το καλύτερο τονωτικό για την θεραπεία της επιδημίας του πολιτικού ορθολογισμού στην εποχής μας!Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 20 €. Μειωμένο: 15 €.Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου και οι φίλοι της:Παιδική Χορωδία Con Anima & Μοντέρνα Παιδική Χορωδία Γιώργου ΣκλήκαΑπό την Ελλάδα της προσφυγιάς - Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη - στην Ελλάδα του σήμερα.Μία μοναδική συναυλία θα δώσει εφέτος το καλοκαίρι ο Γιάννης Κότσιρας στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων. Περίπου 200 παιδιά θα συνοδεύσουν επί σκηνής τον αγαπημένο καλλιτέχνη, σε μία μουσική παράσταση, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και στην οποία θα ακουστούν πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα της προσφυγιάς μέχρι και σήμερα!Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με τραγούδια που θα μας μεταφέρουν μνήμες, εικόνες και ήχους από τις αλησμόνητες πατρίδες, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη!Από τη συναυλία δεν θα λείπουν βέβαια τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα που θα διασκευαστούν ειδικά για τις παιδικές χορωδίες Σπύρου Λάμπρου, Con Anima και Γιώργου Σκλήκα.Όλοι μαζί θα θυμηθούμε και θα πούμε τραγούδια παλιά, που μας έχουν συγκινήσει μέσα στον χρόνο, τα οποία όμως θα συναντηθούν στην συγκεκριμένη συναυλία με την Ελλάδα του σήμερα, με τα τραγούδια και τις μουσικές από τη δισκογραφία του Γιάννη Κότσιρα!Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: ενορχήστρωση & πλήκτραΓιάννης Αγγελόπουλος: τύμπαναΠαρασκευάς Κίτσος: μπάσοΒαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκιΚώστας Μιχαλός: κιθάραΜανος Γρυσμπολάκης: ακορντεόν.Τον ήχο θα επιμεληθούν ο Λάμπρος Μπούνας και ο Στρατής Καραδημητράκης.Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 13 €. 