Focus on ...Mozart από τη Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών

Μία πρωτότυπη ιδέα εισάγει φέτος στις τακτικές εμφανίσεις της η Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών.Ο κύκλος focus on εισάγει τα «μουσικά σαλόνια» στη συναυλιακή σκηνή!Στο πρώτο μέρος κάθε βραδιάς focus on, σημαντικές και αναγνωρισμένες προσωπικότητες της Μουσικής, των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Επιστήμης και της Δημοσιογραφίας θα συναντιούνται σε μία συζήτηση επί σκηνής, που θα διεξάγεται με συντονιστή τον καταξιωμένο Κριτικό και Ιστορικό Μουσικής, Γιώργο Β. Μονεμβασίτη και οικοδεσπότη τον διεθνούς φήμης πιανίστα, συνθέτη και μαέστρο Βασίλη Τσαμπρόπουλο.Η συζήτηση θα εστιάζεται στον εκάστοτε μεγάλο κλασικό μουσουργό στον οποίο αφιερώνεται η βραδιά, χωρίς να αφορά, ωστόσο, αποκλειστικά αυτόν. Οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις σκέψεις τους ενώπιον του κοινού, σε μία αυθόρμητη συζήτηση, μέσα από τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό δρόμο της επαφής τους με τη Λόγια Μουσική και υπό το πρίσμα της δικής τους ξεχωριστής ιδιότητας καθένας, θα αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές προσέγγισης της Μουσικής, περισσότερο προσωπικές και, γι’ αυτό ίσως, περισσότερο ενδιαφέρουσες…Στο δεύτερο μέρος κάθε εκδήλωσης του κύκλου focus on, ένα από τα χαρακτηριστικότερα συμφωνικά έργα του μεγάλου μουσουργού, στον οποίο είναι αφιερωμένη η βραδιά, θα ερμηνεύεται από τη Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσαμπρόπουλου.Την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017, ώρα 21.00, η πρώτη συναυλία του φετινού κύκλου Focus On της MSO of Athens είναι αφιερωμένη στον ανυπέρβλητο Wolfgang Amadeus Mozart και θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα).Στη συζήτηση του πρώτου μέρους θα μετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι:Θανάσης Δρίτσας, Καρδιολόγος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΣυνθέτηςΝικόλας Κληρονόμος, Βραβευμένος ΖωγράφοςΝότης Μαυρουδής, Κιθαριστής, Τραγουδοποιός, Συγγραφέας, Ραδιοφωνικός Παραγωγός.Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, η Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσαμπρόπουλου θα ερμηνεύσει τη Συμφωνία αρ. 40 σε σολ ελάσσονα, Κ550 του Μότσαρτ. Πρόκειται για ένα από το πιο δημοφιλή έργα του Αυστριακού συνθέτη, το οποίο ολοκλήρωσε το 1788, τρία χρόνια πριν το θάνατό του σε μία εποχή που βίωνε πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής, με χρέη, απογοητεύσεις και τραγικά χτυπήματα της μοίρας. Για τη Συμφωνία αυτή, ο Ρόμπερτ Σούμαν σημείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που διεθέτει «ελληνική ανάλαφρη χάρη».*Το Focus On είναι νομικα κατοχυρώμενος κύκλος της MSO of Athens.Περισσότερες πληροφορίες: info@msoath.com