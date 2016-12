H Dioni live στο Faust

Η Dioni, front woman και στιχουργός των Astyplaz, επιστρέφει στο Faust ένα μήνα μετά την εντυπωσιακή πρώτη της εμφάνιση και παρουσιάζει ένα vintage retro pop πρόγραμμα, όπου η γλυκιά soul της Motown, συναντά την blue-eyed soul των crooners της δεκαετίας του ’60, με μια σύντομη παράκαμψη προς την jazz του μεσοπολέμου και τα φουτουριστικά blues, χωρίς βέβαια να παραλείπει αναφορές στους Astyplaz.



Μαζί της οι:



Δημήτρης Αραπαντελής (guitar/s)

Χάρης Μπότσης (keys / programming)

Αλέξης Λεβεντέρης( bass)

Θοδωρής Χριστοδούλου ( drums/percussion)



Η Dioni γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Αυστραλία. Το 2000 μετακόμισε στην Ελλάδα και ένα χρόνο αργότερα μπήκε στους Astyplaz ως front woman και στιχουργός. Οι Astyplaz κυκλοφόρησαν 2 δίσκους - «Name Your Slippers» (Universal) και «Bi» (EMI) - και περιόδευσαν δύο φορές στην Βόρεια Αμερική και τον Καναδά αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ με κοινό πολλών χιλιάδων ατόμων. Μετά τη διάλυσή τους, ο RΠR σχημάτισε τους Keep Shelly In Athens και η Dioni ξεκίνησε solo καριέρα, δίνοντας επιτυχημένες συναυλίες στο Παρίσι, Βερολίνο, Πράγα και Κατάρ. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε θεατρικές παραστάσεις, μικρού μήκους ταινίες και έχει δανείσει τη φωνή της σε διάφορες ταινίες, ντοκιμαντέρ και διαφημίσεις ως εκφωνήτρια.



Η Dioni έγραψε, σκηνοθέτησε και παρουσίασε ένα one woman show με πολλους συντελεστές, μία multimedia υπέρ-παραγωγή με τίτλο «Ode to a Crisis», στην Αυστραλία, η οποία συναυλία άφησε εποχή. Συνεργάστηκε μαζί με τον παραγωγό και μουσικό Γιώργο Πρινιωτάκη για τα 7 tracks που περιλαμβάνονται στο E.P. «Dioni», που κυκλοφόρησε από την Chic Vinyl Records με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά. Τα σχόλια του διεθνούς τύπου ήταν εγκωμιαστικά, τόσο για τη φωνή και την ερμηνεία της Dioni, όσο και για τα τραγούδια και την άποψη της παραγωγής, που μέσα από την ποικιλομορφία της καταφέρνει να ακούγεται συμπαγής και ομοιογενής πατώντας γερά στο παρελθόν, αλλά συνάμα κοιτώντας το μέλλον. Το ενοποιητικό στοιχείο δεν είναι παρά η Dioni, που κυριολεκτικά σημαδεύει τα τραγούδια του Γιώργου Πρινιωτάκη με μια σειρά από ερμηνείες, σε σημεία συγκλονιστικές, αποφεύγοντας τις υπερβολές και τα περιττά στολίδια.



Όλα τα τραγούδια είναι αυτοβιογραφικά και καλύπτουν επίκαιρα θέματα (ως επί το πλείστον τα υπαρξιακά ζητήματα που μας απασχολούν), η κρίση (κοινωνική και ηθική), το περιβάλλον και ο κυνισμός για την παγκόσμια απληστία.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Dioni:

www.dionimusic.com



Dioni live @ Faust



Διεύθυνση: Kαλαμιώτου 11 και Αθηναϊδος 12, Αθήνα



Είσοδος: 5ευρώ (εισιτήριο θεάματος, δεν περιλαμβάνει ποτό) και 7ευρώ(σε τραπέζι ή πάσο με κράτηση).



Πληροφορίες - Κρατήσεις: Faust | Τηλ.: 210 3234095 | info@faust.gr



Τετάρτη 4 Ιανουαρίου Ώρα έναρξης: 22.30





.