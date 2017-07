H Έλλη Κοκκίνου για δύο μοναδικές εμφανίσεις στο Mykonos Bar by Vox

Η Έλλη Κοκκίνου πάει...στο Mykonos Bar by Vox, για δύο μοναδικές εμφανίσεις την Παρασκευή 27 Ιουλίου και την Τρίτη 1 Αυγούστου.



Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η Ελλη Κοκκίνου θα βάλει φωτιά στη μυκονιάτικη νύχτα με ένα ρεπερτόριο αγαπημένο τραγουδιών, μεγάλων επιτυχιών.



Να θυμίσουμε ότι το Mykonos Bar & το Vox ένωσαν τις δυνάμεις τους, σε ένα από τα ομορφότερα location της Μυκόνου, τη μικρή Βενετία, για το πιο κεφάτο live clubbing! Το Vox Athens με τις αμέτρητες νύχτες διασκέδασης και τα μεγαλύτερα ονόματα της δισκογραφίας μετακόμισε στον πιο πιο hot καλοκαιρινό προορισμό φέρνοντας συνεργασίες έκπληξη!



Το Mykonos Bar by Vox κάθε εβδομάδα δημιουργεί ένα εκρηκτικό πάρτι στο νησί των ανέμων με αγαπημένους καλλιτέχνες και τραγούδια επιτυχίες!. Ξέφρενη διασκέδαση μέχρι το πρωί μόνο στο Mykonos Bar by Vox. Ο Ηλίας Βρεττός, η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Δάντης, ο Λάμπης Λιβιεράτος άφησαν το δικό τους στίγμα στη διασκέδαση της Μυκόνου.



Ο Ιούλιος είναι ακόμα πιο καυτός με τον Θοδωρή Φέρρη και την Σάσα Μπάστα.

Ακολουθεί ο Γιώργος Σαμπάνης και πολλοί άλλοι μεγάλοι λαϊκοί καλλιτέχνες.

The place to be αυτό το καλοκαίρι είναι το Mykonos Bar by Vox



Mykonos Bar by Vox

Μικρή Βενετία –Μύκονος

Τηλ. Κρατήσεων 2289026505