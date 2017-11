Happy Opera: Από την «Carmen» στον Frank Sinatra!

Τα Κυριακάτικα απογεύματα στο Half Note Jazz Club έρχονται να τονώσουν τη διάθεση μας με την υπέροχη παράσταση «Happy Opera». Ένα μουσικό, οπερατικό ταξίδι, μελωδικό και απρόβλεπτο, όπου η «Κάρμεν» φλερτάρει με τον Frank Sinatra, η «Τριαβιάτα» συναντά την «Όπερα της Πεντάρας» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης» χορεύει «Cheek To Cheek» με την Τζίλντα από το «Ριγκολέτο».



Επί σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους τρεις λυρικές φωνές και ένα πιάνο: η σοπράνο Λαμπρινή Καρτάλη, ο τενόρος Χρήστος Λάζος, ο μπάσος Παύλος Μαρόπουλος και ο πιανίστας Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου. Δίνουμε ραντεβού με την ξεχωριστή παρέα της «Happy Opera» τις Κυριακές 26 Νοεμβρίου, 3, 10 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα.



Το πλούσιο πρόγραμμα της παράστασης ξεκινάει με αγαπημένα τραγούδια από τη Μεσόγειο, αλλά και τη Λατινική Αμερική, χωρίς να λείπουν και κλασσικά τραγούδια από πασίγνωστα μιούζικαλ που όλοι έχουμε λατρέψει και jazz standards. Σειρά έχει η Όπερα, που καλύπτει και το βασικό μέρος του προγράμματος, με τις πιο γοητευτικές μελωδίες από το παγκόσμιο λυρικό ρεπερτόριο. Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν αποσπάσματα από την ελληνική οπερέτα, καθώς και διαχρονικές ναπολιτάνικες καντσονέτες. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και μερικές γερές δόσεις χιούμορ μέσα από την κωμική πρόζα και τις μιμήσεις του Παύλου Μαρόπουλου, τότε τα απογεύματα της Κυριακής αποκτούν άλλο νόημα και η γλυκιά μελαγχολία δίνει τη θέση της σε κάτι χαρούμενο, ρομαντικό και αισιόδοξο. Με δύο λέξεις: «Happy Opera». Be happy!



Λαμπρινή Καρτάλη: σοπράνο

Χρήστος Λάζος: τενόρος

Παύλος Μαρόπουλος: μπάσος

Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου: πιάνο



Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς



Ώρα έναρξης: 18.00

Είσοδος: 10 ευρώ (μπαρ) - 15 ευρώ (τραπέζι)



Προπώληση: www.viva.gr, Media Markt, Seven Spots, Reload Stores,

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310