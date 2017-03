Harold Mabern Trio στο Half Note Jazz Club

Ο εμβληματικός πιανίστας Harold Mabern, ένας από τους καλύτερους modern post-bop μουσικούς, επιστρέφει δριμύτερος στο Half Note Jazz Club μετά τις περσινές sold out εμφανίσεις του. Για τέσσερις μόνο βραδιές, από Πέμπτη 30 Μαρτίου έως και Κυριακή 2 Απριλίου, θα μας προσφέρει μαζί με το εξαιρετικό All Star τρίο του ιστορικές jazz στιγμές.



Ο Harold Mabern είναι ένας από τους στυλοβάτες του jazz mainstream. Το όνομά του, ως πιανίστα, το βλέπεις σε αρκετές δεκάδες jazz δίσκους από τα ’60s μέχρι σήμερα – και δυο-τρεις από αυτές τις δεκάδες είναι δικές του, προσωπικές ηχογραφήσεις. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το “Afro-Blue”, με guest συμμετοχές ονομάτων όπως οι Jeremy Pelt, Steve Turre, Peter Bernstein στα όργανα και Norah Jones, Jane Monheit, Kurt Elling στα φωνητικά, ενώ λίγο πριν είχε βγάλει δυνατούς δίσκους με το τρίο και το κουαρτέτο του.



Με μια πορεία που ξεκινάει από το Μέμφις, πάει στο Σικάγο και καταλήγει στη Νέα Υόρκη και τον κόσμο - τον κόσμο της jazz - ο σπουδαίος αυτός πιανίστας (που ο θρυλικός Cannonball Adderley τον ονόμασε «Mr. Big Hands» ) έχει γράψει ιστορία πλάι σε ονόματα όπως οι Donald Byrd, Roy Haynes, Miles Davis, J.J. Johnson, Lee Morgan, Sonny Rollins κ.ά. Μια ανθολογία αυτής της ιστορίας θα απολαύσουμε στη σκηνή του Half Note Jazz Club με τον «Mr. Big Hands» και το τρίο του, τον Ari Roland στο κοντραμπάσο και τον Joe Farnsworth στα ντραμς.



Harold Mabern: piano

Ari Roland: contrabass

Joe Farnsworth: drums



Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς



Ώρα έναρξης: Πεμ. & Κυρ.: 21.30, Παρ. & Σαβ.: 22:30

Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)



*** την Πέμπτη 30/3 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για

κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές



Προπώληση: www.viva.gr, Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt,

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310