Η 10η Γιορτή του Βινυλίου και της Μουσικής στο «Μουσείο Αυτοκινήτου»

Έρχεται γιορτινό, ανοιξιάτικο και πολύχρωμο ! Το Vinyl Is Back έγινε θεσμός και γιορτάζει το 10ο βινυλιο-τριήμερο του με όλες του τις δυνάμεις, γεμάτο εκπλήξεις και ζωντανή μουσική την Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο!Τα σημαντικότερα συγκροτήματα, οι καλύτεροι d.j.s, κληρώσεις και δώρα, πλειστηριασμοί σπάνιων δίσκων, εκθέση σπάνιων πόστερ, νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις,συμμετοχή γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που θα συζητηθεί και θα προσελκύσει τους νέους λάτρεις του βινυλίου, αλλά και τους παλιότερους που έχει να τους θυμίσει πολλά φτιαγμένος με πολύ μεράκι, συνθέτουν το 10ο Vinyl Is Back!Το Vinyl Is Back, η κορυφαία κεδήλωση για το βινύλιο στη χώρα, έκανε μόδα στην Ελλάδα τους δίσκους, όπως τους αποκαλούσαμε τη χρυσή εποχή της μουσικής και υπόσχεται να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό μέχρι την ολική επανάκαμψη του βινυλίου!Το Vinyl Is Back γιορτάζει και υπόσχεται ένα μουσικό πανόραμα από ελληνικά συγκροτήματα σε πολλά είδη μουσικής που θα δώσουν το δικό τους χρώμα στο τριήμερο.Το Δισκοπωλείο!Ο χώρος που είναι το αντικείμενο του πόθου κάθε φίλου του βινυλίου και της μουσικής ! Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που όταν ανοίξεις την πόρτα του ζωντανεύει το παιδί μέσα σου ! Εκεί μπορείς να ονειρευτείς, να ταξιδέψεις, να ανακαλύψεις ! Εκεί που όλα μπορούν να συμβούν!Το Vinyl Is Back κάνει το μεγάλο βήμα ! Vinyl Is Back Live Sessions!!Εγκαινιάζουμε την τολμηρή αυτή ιδέα με το σχήμα που μας την ενέπνευσε. Το συγκρότημα που έχει βαθιά χαραγμένη την σφραγίδα του στη ροκ μουσική και στις καρδιές σας, τα Υπόγεια Ρεύματα, παίζουν live και ηχογραφούν την σπάνια αυτή στιγμή για σας ! Η συμμετοχή σας απαραίτητη στο μεγάλο αυτό γεγονός για το βινύλιο ! Μείνετε συντονισμένοι για να γίνετε μέρος αυτού!Empty Frame Live!Οι Empty Frame ηχογραφούν σε βινύλιο και είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοκουρδισμένες μπάντες της ελληνικής underground αγγλόφωνης σκηνής, έχοντας προκαλέσει αίσθηση τόσο με τον πρωτοποριακό τους ήχο, όσο και με τις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους οι οποίες είναι πάντα σημείο αναφοράς. Έχουν ακόμη εμφανιστεί στο πλευρό μεγάλων ονομάτων όπως Woven Hand και Sivert Hoyem. Έχουν κυκλοφορήσει 2 albums και 2 soundtracks.Lefteris Christofis Live!Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης της Benedetto Guitars Artist/Jazz Educator, πρωτοπόρος jazz fusion μουσικός στην Ελλάδα, κιθαρίστας και συνθέτης Λευτέρης Χριστοφής, μετά το “Nous Icons” (Blue Note Records), μόλις κυκλοφόρησε το 4ο προσωπικό του άλμπουμ «ManΤis», σε μια solo performance ειδικά σχεδιασμένη για το Vinyl Is Back!Συλλεκτικό Live!Ο πολυσχιδής και εξελίξιμος μουσικός Άκης Περδίκης (e.x. Nicky Skopelitis, The Impatients, Sky Saxon, Παύλος Σιδηρόπουλος, Μουσικές Ταξιαρχίες, Annabouboula , Ηρακλής και Λερναία Ύδρα κ.α.) με το συγκρότημά του, παρουσιάζει τη νέα σόλο δουλειά του «No Letters Arrive» και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του, σε μια σπάνια live συναυλία του!VHS Live!Το 6μελές συγκρότημα που ζωντανεύει τα 80ς και 90ς με ιδιαίτερη αυθεντικότητα στήνει το δικό του πάρτι στο Vinyl Is Back και υπόσχεται ένα χαρούμενο ταξίδι στο χρόνο!Πλειστηριασμοί δίσκων και διαδικτυακάΤους πιο σπάνιους και αξιολογημένους δίσκους των εκθετών θα διεκδικήσουν οι vinyl maniacs σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο Αυτοκινήτων, αλλά και διαδικτυακά!D.J.s SetsΟι καλύτεροι d.j.s θα δώσουν το δικό τους χρώμα στη διάρκεια του 3ημέρου επιλέγοντας τις καλύτερες μουσικές της δισκοθήκης τους παίζοντας μόνο βινύλια στα decks του Vinyl is Back!Ποιοι συμμετέχουν στο «Vinyl is Back»Καταστήματα πώλησης δίσκων,Ιδιώτες/ Συλλέκτες δίσκων,Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε δίσκους βινυλίου,Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),Αξεσουάρ για βινύλια,Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,Μουσικά Βιβλία,Handmade Express Bazaar,Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες).Πληροφορίες για το Ελληνικό Μουσείο ΑυτοκινήτουΊδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από την Οικογένεια Χαραγκιώνη το 1977 με σκοπό τη διάδοση της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η συλλογή, που ξεπερνάει σήμερα τα 300 αυτοκίνητα (από το ...300 π.Χ. μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90!) είναι εναλλασσόμενη και περιλαμβάνει μοντέλα οίκων παγκόσμιας σήμερα αναγνώρισης αλλά και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται πλέον.Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου : Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35 (4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»Είσοδος : ΕλεύθερηΏρες λειτουργίας :Παρασκευή 17 Μαρτίου : 5 μ.μ. - 9 μ.μ.Σάββατο 18 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Κυριακή 19 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Πάρκινγκ : διαθέσιμο (3 ευρώ ημερησίως)