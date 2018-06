Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Με μουσικές εκδηλώσεις σε εμβληματικά σημεία της πόλης, γιορτάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής.Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και η rock μπάντα του Γιώργου Φωκά, συνέπραξαν σε ένα άκουσμα συμφωνικού ροκ με θέμα τους θρυλικούς Queen στη πλατεία Λευκού Πύργου.Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιελάμβανε επιτυχίες όπως: Innuendo, Don’t Stop Me Now, Radio Gaga, We Are The Champions, I Want To Break Free, Who Wants To Live Forever κ.α. Η ενορχήστρωση είναι του Κλεάνθη Ζαρίμπα και της Δήμητρας Σιδερίδου και η διεύθυνση της μπάντας θα γίνει από τον Κλεάνθη Ζαρίμπα.