Οι Adam Beyer και Joseph Capriati σε μια μοναδική electro σύμπραξη στο Gazi Music Hall

Στις 8 Απριλίου 2017 δύο πρωτοπόρα ονόματα της παγκόσμιας techno προσγειώνονται στο booth του Gazi Music Hall πάντα με τη σφραγίδα του Blend.Οι Adam Beyer και Joseph Capriati θα προκαλέσουν την απόλυτη χορευτική έκσταση στο ελληνικό κοινό, σε μια μοναδική electro σύμπραξη.Ο συναρπαστικός Adam Beyer, ο ηγέτης της σουηδικής techno και ιδρυτής της πρότυπης Drumcode Records αποτελεί μια από τις πιο αναμφισβήτητες όσο και τελειοποιημένες περιπτώσεις καλλιτέχνη στην ποιοτική ηλεκτρονική σκηνή. Η προοδευτική προσέγγισή του για την τέχνη εκφράζεται μέσα από το δισκογραφικό φαινόμενο «Drumcode» και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη μέσα από τα Drumcode parties τα οποία έχουν παρουσία στα πιο φημισμένα φεστιβάλ και clubs ηλεκτρονικής μουσικής του πλανήτη.Ο Joseph Capriati, ο «ηγέτης» της νέας γενιάς της techno, δημοφιλής και χαρισματικός όσο λίγοι καλλιτέχνες του είδους, επιστρέφει για το 6ο Techniques αποφασισμένος να ικανοποιήσει στο απόλυτο βαθμό ένα από τα πιο φανατικά του κοινά παγκοσμίως. Ως «σήμα κατατεθέν» της Drumcode του Αdam Beyer, Resident Dj στα περιζήτητα Music On events του Marco Carola στo Αmnesia της Ίμπιζα, αλλά και ως ακριβοθώρητος headliner στα μεγαλύτερα dance events του κόσμου (Awakenings, Time Warp, Berghain, Cocorico) ο Ναπολιτάνος πρέσβης της new techno καταφέρνει να είναι εξίσου σαρωτικός σε κάθε του performance, ειδικά μετά τις εκστατικές πολύωρες εμφανίσεις του στα εμβληματικά Circo Loco Parties και την υποψηφιότητά του στην κατηγορία «Καλύτερος Καλλιτέχνης Techno 2013» στα Dj Ibiza Awards.Gazi Music Hall(Ιερά Οδός 7-13, 10435 Γκάζι, Αθήνα)Προπώληση εισιτηρίων:Regular (early bird) : 27€ (μέχρι 8/4)VIP (early bird) : 35€ (μέχρι 8/4)Εισιτήρια στην είσοδοRegular : 33€VIP : 40€Αγοράστε τα εισιτήριά σας εδώ:https://www.viva.gr/tickets/ music/gazi-music-hall/adam- beyer-joseph-capriati/Ή τηλεφωνικά στο 11876 / or call 11876