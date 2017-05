«Οι αλογόμυγες» με τον Νίκο Καλογερόπουλο παίρνουν παράταση στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο πολυπράγμων ηθοποιός, σκηνοθέτης, μπουζουκοτραγουδοποιός, συγγραφέας, ποιητής, πνευματικό τέκνο του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη, ήρθε στο Γυάλινο – Up Stage με ένα σμήνος αλογόμυγες από το Τρενοτεχνείον 3ΦΙΛΛΛΙΑΣ για να τσιμπήσει και να ξυπνήσει τους κοιμωμένους και τους σιωπηλούς κατοίκους του Άστεως και κατόπιν απαίτησης του κοινού, παρατείνει τις εμφανίσεις του για μία ακόμη Τετάρτη (17 Μαΐου).



«ΟΛΑ τριγύρω αλλάζουνε κι ΟΛΑ τα ίδια μένουν»



«γεια Μανώλη, γεια Νικόλα...»



Τω καιρώ εκείνο, δηλαδή εδώ και τώρα, που λέτε αδέρφια, η Ελλάς βίωνε τον εξευτελισμό της. Ακρίδες πολύχρωμες και βάρβαρες πανταχόθεν εισέβαλαν εις τον τόπο της και εις τα σύνορα της και κατέτρωγαν την πανίδα της, την χλωρίδα της, το μέσα και τα απ' έξω της. Σε ραστώνη τους Έλληνες βρίσκει η ακρίδα κι απ' την κόμη αρχίζει το ΑΚΡΙΔΟΚΟΥΡΕΜΑ...



Και εις τα μόρια φτάνει. Εις τα άκρα! Ωχ! Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί ...Ω Δία ...η σούφρα μας!



Μα να μην ακούσουμε τίποτα! Ούτε σφυριά ούτε αμόνια ...τι διάολο ....πότε χτίστηκαν τα τείχη!



Αναρωτιόντουσαν οι «κοπρίτες»: Τώρα... Τι κάνουμε;... Ρίξε έναν κεραυνό, ρε Δία, ρίξε μια αστραπή, κάνε κάτι τέλος πάντων, καιγόμαστε δε βλέπεις;



Θυμώνει ο Δίας για τα χάλια τους και τους ρίχνει μια χούφτα Αλογόμυγες να ξυπνήσουνε!



Αυτές τις Αλογόμυγες θα κουβαλήσουμε οι Άποροι Άρχοντες στο Γυάλινο - Up Stage για μία ακόμη Τετάρτη, 17 Μαΐου και... σας περιμένουμε.



Νίκος Καλογερόπουλος: Στίχοι-Μουσική-Τραγούδι

Βασίλης Νούσιας: Μπουζούκι

Πάνος Αντέλλης: Κιθάρα-Τραγούδι

Θωμάς Παναγόπουλος: Τρίχορδα

Νίκος Γεωργίου: Κρουστά

Δέσποινα Αποστολίδου: Κρουστά-Τραγούδι

Σταμάτης Παναγόπουλος: Βιολί



Και ο Αρματωλός Καλόγερος .......στα σήμαντρα!



ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.



Πλάτων



Απολογία Σωκράτους



«Εάν γαρ με αποκτείνετε, ου ραδίως άλλον τοιούτον ευρήσετε, ατεχνώς-ει και γελοιότερον ειπείν- προσκείμενον τη πόλει υπό του θεού ώσπερ ίππω μεγάλω μεν και γενναίω, υπό μεγέθους δε νωθεστέρω και δεομένω εγείρεσθαι υπό μυωπός τίνος οίον δη μοι δοκεί ο θεός εμέ τη πόλει προστεθηκέναι τοιούτον τινά, ος υμάς εγείρων και πείθων και ονειδίζων ένα έκαστον ουδέν παύομαι την ημέραν όλην πανταχού προσκαθίζων.»



«Γιατί αν με σκοτώσετε, (Άνδρες Αθηναίοι) άλλον σαν κι εμένα δεν θα βρείτε - για να το πω απλά κι αστεία - που να τον έχει ορίσει ο θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους μοιάζει νωθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται Αλογόμυγα να την ξυπνάει. Νομίζω ότι σαν τέτοια με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός, να μη σταματώ όλη τη μέρα να σας ξυπνώ, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω τριγυρίζοντας παντού.»



(έτσι είπε ο Σωκράτης στο Ε.Σ.Ρ. που απαγόρεψε τον Καραϊσκάκη από τα Μ.Μ.Πρρροπαγάνδας!)



Ώρα έναρξης: 22:00



Τιμές:



10 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar

12 ευρώ με ποτό στο bar



40 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα

80 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα



Προπώληση εισιτηρίων:



www.viva.gr

11876

σε όλα τα καταστήματα

Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, αθηνόραμα gr.



Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - UpStage



Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

τηλ. 210 9315600

www.gialino.gr