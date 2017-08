Η Angelika Dusk στο café του Νομισματικού Μουσείου

Angelika Dusk! Edgy, sexy, hard ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία και ένας υπέροχος προσωπικός περίπλοκος κόσμος που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τη μουσική της.



Στο live στο café του Νομισματικού Μουσείου, στις 31 Αυγούστου, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία μουσική αφήγηση με παλιά δικά της κομμάτια και νέα τραγούδια, από τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει το Scream και το Drown Out The Light, με επιλογές από τη rock, pop και indie σκηνή (Depeche Mode, Florence and the Machine, Editors ανάμεσα σε άλλους), μέσα από το προσωπικό της πρίσμα.



Μαζί της παίζουν οι μουσικοί:



Φώτης Βαγενάς: κιθάρα

Πέτρος Βασιλειάδης: μπάσο

Φωτεινή Κωστοπούλου: φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης: ντραμς

Αντώνης Χατζηκωνσταντής: πλήκτρα



Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Στις 9 μ.μ.



Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067



Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | 210 3610067 |e.nma.garden@gmail.com