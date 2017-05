Οι Black Lips επιστρέφουν στην Αθήνα με νέο δίσκο

Τα κακά παιδιά από την Atlanta επιστρέφουν με νέο δίσκο στην Αθήνα, την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 στο Gagarin για μία μοναδική συναυλία γεμάτη ένταση, χορό και ξέφρενες καταστάσεις!



Το νέο τους άλμπουμ «Satan’s Graffity or God’s Art» κυκλοφορεί τον Μάιο από την Vice Records σε παραγωγή Sean Lennon (γιος του John Lennon) και κατά τα λεγόμενα τους αποτελεί την πιο μουσικά εξελιγμένη έως τώρα δουλειά τους, χωρίς να μειώνει την αμεσότητα και τον βρόμικο rock n’ roll χαρακτήρα της μπάντας.



Το garage punk τους είναι μοναδικό, η φωνή του Cole Alexander χαρακτηριστική, με χροιά αιώνιου έφηβου και attitude “ζω για το πάρτι” έρχεται και παντρεύεται με αυτή του Jared Swilley (μπάσο-φωνή) ο οποίος συμπληρώνει τη μελωδικότητα του ήχου τους.



Όσοι έχουν βιώσει τη live εμπειρία των Black Lips γνωρίζουν καλά για πιο λόγο αποτελούν ένα από τα κορυφαία live σχήματα της εποχής. Στη σκηνή είναι απρόβλεπτοι.



Άλλοτε θα καίνε κ θα σπάνε κιθάρες, άλλοτε ο Cole θα κάνει εμετό την ώρα που παίζει (ίσως ο δικός του τρόπος ψυχοθεραπείας), άλλοτε γυμνοί… είναι αναμφίβολα punk rock.



Οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι είναι βαθιά επηρεασμένοι από καλλιτέχνες όπως ο GG Allin, ενώ επιλέγουν και παίζουν σε μέρη όπου λίγες μπάντες έχουν τολμήσει (Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Αίγυπτος).



Η εμφάνιση τους στην Αθήνα αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο μουσικό γεγονός!



Να είστε όλοι εκεί!



Black Lips



with special guests



Τιμή εισιτηρίου: 22€ (τα πρώτα 100), 25€ (προπώληση/ταμείο)



Σημεία προπώλησης: viva.gr, τηλεφωνικά στο 11 876, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης και από 29/4 στα Rhythm Records (Εμ.Μπενάκη 74), Syd Records (Πρωτογενους 13, Ψυρρή), Lab T-shirts (Θεμιστοκλέους 86).



Οι πόρτες ανοίγουν 20:00



Έναρξη 21:00