Οι «City of the Sun» στο Gagarin

Σε μία μοναδική συγκυρία, οι City of the Sun πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, την Πέμπτη 31 Αυγούστου στο Gagarin205 της Αθήνας.



Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα προσμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.



Σχηματισμένοι το 2011 από τον κιθαρίστα John Pita, οι City of the Sun αποτελούνται επίσης από τον Avi Snow (κιθάρα) και τον Zach Para (κρουστά). Έχοντας αναπτυχθεί μουσικά και καλλιτεχνικά ως μουσικοί δρόμου στη γεννέτειρά τους, Νέα Υόρκη, έλαβαν για πρώτη φορά αναγνώριση και προσοχή από ένα μεγαλύτερο κοινό, παίζοντας σε ένα TED conference του 2013.



Από τότε, οι City of the Sun εμφανίστηκαν ως headliners και πραγματοποίησαν sold-out shows σε σημαντικά venues της Νέας Υόρκης όπως το Gramercy Theater και το Brooklyn Bowl, έπαιξαν σε μουσικά festivals – όροσημα όπως τα SXSW, Firefly, CMJ και το festival του CBGB’s μεταξύ άλλων.



Εμφανίστηκαν ως support των Charles Bradley και Gregg Allman, ενώ έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την πλατφόρμα της Sofar Sounds και τις Godin Guitars, τις οποίες και χρησιμοποιούν. Το ντοκιμαντέρ «The C Word» που σκηνοθετήθηκε από τη Meghan O’Hara με τον Morgan Freeman σε ρόλο αφηγητή, συμπεριλαμβάνει music score σε σύνθεση των John, Avi και Zach.



Το 2016 οι City of the Sun κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο LP τους «To the Sun and All the Cities in Between», φτάνοντας στη θέση #12 του Billboard Jazz Albums chart. Το single «Everything»έφτασε στη θέση #2 του US Viral 50 chart του Spotify και στη θέση #5 του Global Viral Chart της ίδιας πλατφόρμας, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια αναπαραγωγές μέχρι σήμερα.



Τιμή εισιτηρίου: 10€ (προπώληση και ταμείο)



Σημεία προπώλησης:



www.eventbrite.com, Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή),

Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74),

Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22)



Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00