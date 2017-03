Οι Dead South Dealers κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους

Album Teaser:

Το album "Walk Through The Line" θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου παγκοσμίως από την αμερικάνικη δισκογραφική Sliptrick Records.To debut album των Αθηναίων Dead South Dealers θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου από την αμερικάνικη δισκογραφική Sliptrick Records.Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2013 στην Αθήνα και αποτελείται από τους Παύλο Κρούστη (φωνή), Γιώργο Τσουφαντάρη (ηλ. κιθάρες), Βαγγέλη Τσιμπινό (ηλ. κιθάρεςκαι πλήκτρα), Νίκο Τσιμπινό (ηλ. μπάσο) και Βασίλη Κυπριτίδη (τύμπανα).Το album "Walk Through The Line" περιέχει 9 συνθέσεις σε heavy rock / alternative metal ύφος συνολικής διάρκειας 46 λεπτών.Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα Soundflakes Studios στην Αθήνα. Οι ηχογραφήσεις ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2016. Ο John Mcris (4Bitten, Anorimoi, Dimlight) ανέλαβε την παραγωγή και την μίξη, ενώ το mastering πραγματοποιήθηκε στην West West Side Music NY, USA από τον Alan Douches (Motorhead, Mastodon, Clutch). Το artwork του δίσκου επιμελήθηκε ο Graphic No Jutsu.