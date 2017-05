Οι «Εκείνος + Εκείνος» στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με τους με τους Μαχαιρίτσα, Θαλασσινό, BD Foxmoor , Ασβεστόπουλο και Ζαραλίκο

Ένα ιδιαίτερα αγαπημένο συγκρότημα για το κοινό, οι Εκείνος + Εκείνος, επανεμφανίζεται σε μια μεγάλη συναυλία και μοιράζεται τη σκηνή του Κατρακείου Θεάτρου Νίκαιας με τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παντελή Θαλασσινό, BD Foxmoor (Active Member), Ηλία Ασβεστόπουλο (2002 GR) και Χριστόφορο Ζαραλίκο το Σάββατο 27 Μαΐου, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του άλμπουμ τους «Μέτρα με τέχνη τον καιρό».Οι Εκείνος + Εκείνος, ο Νίκος Καλλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης, από τη γειτονιά στο Πέραμα που μεγάλωσαν και πρωτοήρθαν σε επαφή με τη μουσική και μέσα από τις δεκαετίες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, αφουγκράζονται την κάθε εποχή και την αποτυπώνουν με τραγούδια που αγαπήθηκαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μετά από μία εντεκάχρονη παύση, οι Εκείνος + Εκείνος επανήλθαν δυναμικά το 2015 και, «μετρώντας με τέχνη τον καιρό» μέσα στο στούντιο, ηχογράφησαν την καινούρια τους δισκογραφική δουλειά, με τη συμμετοχή των παλιών φίλων και συνοδοιπόρων τους, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, BD FOXMOOR, Βασίλη Καζούλη, Πάνο Κατσιμίχα, Παντελή Θαλασσινό, Φίλιππο Πλιάτσικα και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.Το «Μέτρα με τέχνη τον καιρό» που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην μουσική τους πορεία, θα παρουσιάσουν στο Κατράκειο με εκλεκτούς καλεσμένους τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παντελή θαλασσινό, BD Foxmoor (Active Member) και Ηλία Ασβεστόπουλο (2002 GR) ενώ τη συναυλία θα παρουσιάσει ο «όρθιος κωμικός» Χριστόφορος Ζαραλίκος. Μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκειο, με οικεία πολυαγαπημένα τραγούδια και με καινούριες επιτυχίες, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, μια μοναδική βραδιά στην αρχή του καλοκαιριού και η έναρξη μιας νέας, γεμάτης όμορφες μουσικές εκπλήξεις εποχής για τους Εκείνος + Εκείνος. Για όλους όσους τους αγαπούν, αλλά και για όσους θα έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν καλύτερα.Facebook Official Page: Εκείνος + Εκείνος – Ekeinos + EkeinosΕκείνος + Εκείνος: Νίκος Καλλίνης: φωνή, κιθάρες, Κώστας Λογοθετίδης: πλήκτραGuest: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Παντελής θαλασσινός, BD Foxmoor, Ηλίας Ασβεστόπουλος.Παρουσίαση: Χριστόφορος ΖαραλίκοςΠαίζουν οι μουσικοί:Γιάννης Γρυπαίος – Μπάσο | Βαγγέλης Κρίθαρης – Ηλ. Κιθάρα | Δημήτρης Αιγινίτης - Τύμπανα & φωνητικά | Τίνα Ψαλίδα – Βιολί & ΜαντολίνοΣάββατο 27 Μαΐου | Κατράκειο Θέατρο | Μάνου Κατράκη & Κυρά της Ρω, Νίκαια, τηλ. 213 2075 289Ώρα έναρξης: 21.30 (οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30).Σημεία προπώλησης:Viva.gr: viva.gr, 11876, Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης, Seven Spots, Reload, My Market, Media Markt, Βενζινάδικα ΕΚΟ & BPMusic Corner Πανεπιστημίου 56, Αθήνα | τηλ: 210 3304000Δισκοπωλείο Imantas Σαρρή 46, Πλατεία Ασωμάτων, Ψυρρή | τηλ: 210324241Record House Ομήρου 46, Νέα Σμύρνη | τηλ. 210 9335466Gorilla 11 Θησέως 7, Μαρούσι | τηλ. 210 806 9800Δήμος Νίκαιας: Παν. Τσαλδάρη 10, 4ος όροφοςΤιμή εισιτηρίου:Προπώληση: από 7€Γενική Είσοδος: ταμείο: 12€, Ανέργων/ΑΜΕΑ/Φοιτητικά/Μαθητικά: 7€