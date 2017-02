Η «Εσχάτη Κωμωδία» των Monie & Monie Conniente έρχεται στο Half Note

Από τον Μύλο της Θεσσαλονίκης του 1994 στο Half Note Jazz Club της Αθήνας του σήμερα, οι Monie & Monie Conniente έρχονται για τέσσερις αχτύπητες μοναδικές παραστάσεις, από Παρασκευή 24 έως Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.



Η «Εσχάτη Κωμωδία» του βορρά υψώνει τα ποτήρια της μαζί μας και κατεβάζουμε μονορούφι τα βράδια της χαράς με την Dadaιστική και εξωκάρδια ιαχή του «Άιντε, Μαύρο Πάτο». Η πρώτη comedy brass band που καθιέρωσε το σλάλομ σε όλα τα είδη μουσικής είναι εδώ! Μετατρέπει το Half Note Jazz Club σε «πρεσβεία της Θεσσαλονίκης» και σας προσκαλεί σε μια ατελείωτη bla-bla-land 3ωρης και πλήρους αποκοπής απ’ τη μιζέρια του συνηθισμένου και του καθημερινού.



Τέσσερις παραστάσεις γιατί μία ίσον καμία! Η τζαναμπέτ brass band του σατιρικού σαξοφωνίστα Διογένη Δασκάλου σας υποδέχεται σ’ ένα πρωτόγνωρο Διονυσιακό stand up comedy. Μια μοναδική λευκή big mama αγκαζέ μ’ έναν θηριώδη singer man στο πιο τρελό μπαλέτο πνευστών που έχετε δει.



Εικόνα, ήχος, γέλιο, τρέλα, συνωμοσίες και μια πρέζα πολιτικής για να νοστιμίσει το φανταστικό θέμα του sex σε μια ατμόσφαιρα ενός διαγαλαξιακού jazz club των Βαλκανίων του αστρόπλοιου Monie & Monie Conniente.



Στο cockpit o Διογένης Δασκάλου, σούπερ guest o Στέφανος Τσιτσόπουλος και στον ρόλο της υπέροχης συνοδού η Βίκυ Βογιατζόγλου. Οι follow me πνευστοί Λεωνίδας Βλάχος και Κώστας Δαμιανίδης τρομπέτες, Φώτης Μίγγας τρομπόνι, Σωτήρης Δασκάλου σαξόφωνο. Στον πίνακα αναχωρήσεων ο Παντελής Αμπατζής και στον πύργο ελέγχου ο Παύλος Αζναουρίδης. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για τις πτήσεις σας στη διασκέδαση.



22 χρόνια εγγύηση για τα ταξίδια σας στη χώρα του αδύνατου που είναι εφικτό!



Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στα έξοδα!



Συντελεστές:



Σωτήρης Δασκάλου: τενόρο σαξόφωνο

Λεωνίδας Βλάχος - Κώστας Δαμιανίδης: τρομπέτες

Φώτης Μίγγας: τρομπόνι

Βίκυ Βογιατζόγλου: φωνή

Παντελής Αμπατζής: ηχητικά

Παύλος Αζναουρίδης – Γιώργος Κοκκινάκης: ενορχήστρωση –επεξεργασία ήχων

Βαγγέλης Μολυβιάτης: video

Βασίλης Μπαρμπαρίγος: ενδυματολογική επιμέλεια

Στο ρόλο του κόμη ο Στέφανος Τσιτσόπουλος

Κείμενα: Διογένης Δασκάλου – Βάγια Ματζάρογλου

Φωτογραφίες: Κώστας Αμοιρίδης



Half Note Jazz Club



Τριβωνιανού 17, Μετς



Ώρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30



Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)



*** τη Δευτέρα 27/2 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές.



Προπώληση: www.viva.gr



Καταστήματα: Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310