Οι Ex Eye στη σκηνή του Gagarin

Οι Ex - Eye το βράδυ της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου θα φτιάξουν στο Gagarin 205 μια εξαιρετικά πολύπλοκη και ταυτόχρονα δραματικά όμορφη και υποβλητική ατμόσφαιρα, που θα ξεπεράσει τις συνήθεις προσδοκίες και θα οδηγήσει τους θεατές σε ένα αχαρτογράφητο ταξίδι προς την καθολική υπέρβαση.Οι Ex Eye φτιάχνουν μουσική που έχει δύναμη, έλεγχο, κίνηση, μουσική συγκεκριμένης αποστολής και προορισμού. Μουσική που δημιουργείται με ωρολογιακή ακρίβεια και εκστατική εγκατάλειψη. Είναι σκληρή, βαριά μουσική - επιθετική, καθαρτική και συναρπαστική. Τα όργανα εναλλάσσουν αβίαστα και σε απόλυτη σύμπνοια ρόλους: Μελωδίες, αρμονίες, riff, κινητήρας, άγκυρα, καύσιμα.Με βασικό άξονα τον περίφημο πειραματιστή σαξοφωνίστα Colin Stetson, οι Ex Eye δημιουργήθηκαν το 2016 από τον Stetson μαζί με τον Greg Fox στα τύμπανα, τον Shahzad Ismaily στα synths και τον Toby Summerfield στην κιθάρα.Οι Ex Eye αποτελούν, αναμφίβολα, το κλασικό παράδειγμα του γκρουπ που καταφέρνει να συνενώσει και να αναδείξει τα επιμέρους στοιχεία του, τέσσερεις διαφορετικές και μοναδικές μουσικές προσωπικότητες.Ο Αμερικανός,έχει ηχογραφήσει και παίξει live μεταξύ άλλων με τους Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, Feist, Laurie Anderson, David Byrne, LCD Soundsystem, TV on the Radio, Animal Collective, The National, Godspeed You! Black Emperor, BADBADNOTGOOD, και Anthony Braxton. Παράλληλα, έχει και μεγάλη προσωπική δισκογραφία. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους σαξοφωνίστες στον χώρο του.(Zs, Liturgy, Guardian Alien, Ben Frost), γεννημένος στην Νέα Υόρκη, περιγράφεται ως human drum machine και το παίξιμο του ως απόκοσμο. Διδάσκει ντραμς και το 2011 το Village Voice τον ανακήρυξε τον καλύτερο ντράμερ στην Νέα Υόρκη. Προσπαθεί και καταφέρνει να ανοίξει νέους δρόμους χρησιμοποιώντας την πιο εξελιγμένη τεχνολογία.(Secret Chiefs 3, Ceramic Dod), γεννήθηκε από Πακιστανούς μετανάστες γονείς, είναι κάτοχος μάστερ στην Βιοχημεία, αυτοδίδακτος συνθέτης και εκτός από κίμπορντς/ πλήκτρα, παίζει όρθιο μπάσο, κιθάρα, μπάντζο, ακορντεόν και πολλά άλλα όργανα! Έχει συνεργαστεί με μουσικούς από εντελώς διαφορετικούς χώρους (όπως με τους Laurie Anderson, Lou Reed, Tom Waits, Jolie Holland, Laura Veirs, Bonnie Prince Billy, Faun Fables, Secret Chiefs 3, John Zorn, Elysian Fields, Shelley Hirsch, Niobe, Will Oldham, Nels Cline,, Graham Haynes, David Krakauer, Carla Kihlstedt's Two Foot Yard, the Tin Hat Trio, Raz Mesinai και Burnt Sugar) και έχει συνθέσει μουσική για χορό και θέατρο καθώς και το σάουντρακ του υπέροχου φιλμ Frozen River που σκηνοθέτησε η Courtney Hunt., γεννήθηκε στο Μίσιγκαν, και από το 2001 και μετά υπήρξε εξέχον μέλος στις σκηνές αυτοσχεδιαστικής μουσικής του Σικάγου, όπου και συνεργάστηκε με τους Frank Rosaly, Jaimie Branch, Tim Daisey, Josh Berman και πολλούς άλλους. Προσπαθεί, πάντα, να γράφει μουσική σε συνεργασία με άλλους μουσικούς και πιστεύει στο παρακάτω τρίπτυχο:Ο αυτοσχεδιασμός τροφοδοτεί τη συνεργασία και τη σύνθεση.Η συνεργασία προσφέρει έμπνευση στη σύνθεση και οδηγεί στον αυτοσχεδιασμό.Η σύνθεση δίνει μορφή στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμόMε το που σχηματίστηκαν οι Εx Eye έπαιξαν σε μερικά πασίγνωστα φεστιβάλ όπως είναι τα: Roskilde Festival (Δανία), Red Bull Music Academy (Μόντρεαλ), CTM Festival (Γερμανία), και Eaux Claires Fest (ΗΠΑ).Gagarin 205 Live Music SpaceΛιοσιών 205, ΑθήναΤηλ.: 211 411 2500Τιμές εισιτηρίων:Τα πρώτα εισιιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ(early bird)Στη συνέχεια η τιμή θα διαμορφωθεί στα 21 ευρώΣτο Ταμείο η τιμή εισιτηρίου θα είναι 24 ευρώΣημεία Προπώλησηςwww.viva.grστο τηλέφωνο 11876μέσω vivawallet& σε όλα τα καταστήματαSeven Spots, Relaod, Media Markt, Βιβλιοπωλεία ΕυρυπίδηςΤεχνόπολη Δήμου Αθηναίωνviva kiosk στο Σύνταγμα