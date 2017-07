Οι Gadjo Dilo στο Bolivar Beach Bar

Το Σάββατο 5 Αυγούστου η gypsy swing αναμειγνύεται με το ελληνικό μουσικό στοιχείο, αναβιώνοντας μίαν άλλη εποχή, με φόντο το πιο εξωτικό μπαρ της πόλης. Οι μαγευτικοί Gadjo Dilo κατεβαίνουν παραλία, για μία και μοναδική Live εμφάνιση στο Bolivar Beach Bar.



Ετοιμαστείτε για μαγευτική παραδοσιακή τσιγγάνικη jazz με έντονο «ελληνικό» στοιχείο, που θα σας παρασύρει σε ρυθμούς που λικνίζουν το σώμα και κάνουν το στόμα να σιγοτραγουδά. Και πως αλλιώς άλλωστε αφού οι Gadjo Dilo από το από το 2009 που ξεκίνησαν μέχρι και σήμερα αυτοσχεδιάζουν, πειραματίζονται κι έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν τη μουσική ιδιοφυΐα του θρυλικού κιθαρίστα της gypsy swing Django Reinhardt κι αγαπημένα τραγούδια από την Ελληνική μουσική σκηνή του '50 και '60 με υπέροχους κι ευφάνταστους τρόπους. Με αφετηρία τους δύο αυτούς μουσικούς πολιτισμούς και με πειραματισμούς πάνω σε μεταγενέστερους ήχους της jazz διασκευάζουν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια κορυφαίων δημιουργών, φτιάχνοντας ουσιαστικά το δικό τους μοναδικό μουσικό στυλ, το «Manouche De Grec».



Επιπλέον, έρχονται με καινούργιο album με τίτλο «Manouche De Grec Vol. II» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε. Μέσα στα τραγούδια του δίσκου και μια συνεργασία έκπληξη με τον Tonino Carotone στην διασκευή του τραγουδιού «Που’ σαι Θανάση»! Δεν παραλείπουν, φυσικά, σε κάθε εμφάνιση τους να κάνουν ένα «πέρασμα» από τα αμερικανικά jazz standards, και γαλλικά τραγούδια του μεσοπολέμου.



Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει after party με τον resident dj του Bolivar Beach Bar Steph.



Λίγα λόγια για τους Gadjo Dilo:



Δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2009 από τους Νίκο Βλάχο, Σωτήρη Πομόνη και Κώστα Μητρόπουλο, έχοντας ως κοινό σημείο την αγάπη τόσο για την παλιά jazz (swing) μουσική όσο και για την gypsy jazz, και με σκοπό την έρευνα και μελέτη αυτού του είδους μουσικής αλλά και τα live. Το ρεπερτόριο, αρχικά, απαρτίζετο από διασκευές ορχηστρικών κομματιών του δεξιοτέχνη κιθαρίστα αλλά και θεμελιωτή της gypsy jazz Django Rheinhardt, καθώς και άλλων συνθετών της swing μουσικής των δεκαετιών του '30 και του'40. Μέσα από ένα από τα πολλά αυτά live ήρθε και η γνωριμία και, ταυτόχρονα σχεδόν, η ένταξη στην παρέα του Σέργιου Χρυσοβιτσάνου, που συμπλήρωσε με το ηχόχρωμα του βιολιού, την αισθητική κατεύθυνση της μπάντας.



Ο συνεχής πειραματισμός και η εξερεύνηση δεν άργησαν να οδηγήσουν στην ανακάλυψη ύπαρξης κοινoύ ενδιαφέροντος για το παλιό ελληνικό τραγούδι, και στην διαπίστωση της ομοιότητας της αισθητικής αλλά και της θεματολογίας του, με τα τραγούδια και τους ρυθμούς του swing και της gypsy jazz.Αυτή η διαπίστωση ήταν και η αφορμή για την απόπειρα, ή καλύτερα τις απόπειρες, πειραματισμού παντρέματός των δύο αυτών στυλ μουσικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και η συνεργασία - προσθήκη στην μουσική συντροφιά των Gadjo Dilo, του Γιώργου Τσιατσούλη με το ακορντεόν και της Ηλιάννας Τσαπατσάρη στο τραγούδι, τον Ιανουάριο του 2012. Οι Gadjo Dilo συνέλεξαν και κατέγραψαν το αποτέλεσμα αυτών των πειραματισμών και το παρουσιάσαν σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2013 με τίτλο manouche de grec» (δηλαδή ελληνικό manouche), μέσα στο οποίο ενορχηστρώνουν και επαναδιατυπώνουν δέκα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου. Από τις αρχές του 2014 κάποια από τα κομμάτια του άλμπουμ συμπεριλήφθησαν σε δύο συλλογές παγκόσμιας κυκλοφορίας με τίτλο Global Hits Vol1 & Sunset in Mykonos σε συνεργασία με τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Clubstar GmbH & CO KG.



Έχοντας λάβει μέρος σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με επιτυχία, οι Gadjo Dilo συνεχίζουν τις ζωντανές εμφανίσεις τους, το ρεπερτόριο των οποίων εμπλουτίστηκε και με τις διασκευές πλέον και των ελληνικών κομματιών, ενώ μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους δίσκο με τίτλο «Manouche De Grec Vol. II»



Line Up:



Σωτήρη Πομόνη: κιθάρα

Κώστα Μητρόπουλο: κιθάρα

Σέργιο Χρυσοβιτσάνο: Βιολί

Γιώργο Τσιατσούλη: Ακορντεόν

Ηλιάνα Τσαπατσάρη : φωνή

Γιώργος Ρούλος: Kοντραμπάσο



Προπώληση



E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/gadjo-dilo-live-band/



και Τηλεφωνικά στο: 11876



Doors Open: 21:00

Είσοδος: Προπώληση: 8.5€ με ποτό ή μπύρα | Ταμείο: 10€ με ποτό ή μπύρα

Μετά τη λήξη της συναυλίας - Είσοδος: 8.5€ με ποτό ή cocktail

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684