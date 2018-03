Οι «George And The Jazzin Barks» στο Εl Convento Del Arte

Συνεχίζουν τις επιτυχημένες εμφανίσεις τους, οι «George And The Jazzin Barks» στο Εl Convento Del Arte, επιστρέφοντας την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.



Ο τραγουδιστής και ηθοποιός Γιώργος Γιαννίμπας, που τον γνωρίσαμε τελευταία μέσα από διάσημα musicals, όπως Jesus Christ Superstar, Οικογένεια Άνταμς, Το τραγούδι του νεκρού αδελφού του Μίκη Θεοδωράκη, Annie The Musical κ.α. μαζί με τους Jazzin Barks,



Σε ένα Live με Jazz, Swing, Blues και Rock & Roll μελωδίες.



Jazz Standars, Swing, Blues, Rock & Roll και πολλά διασκευασμένα σε Jazz ρυθμούς, pop τραγούδια, θα ντύσουν τη βραδιά. Ένα χαρούμενο και ανεβαστικό πρόγραμμα που μας προκαλεί να διασκεδάσουμε μαζι.



Μια παρέα εξαιρετικών και έμπειρων μουσικών, με θετική ενέργεια, έρχεται για να μας ξεσηκώσει, να μας κάνει να τραγουδήσουμε και να περάσουμε ένα όμορφο, μουσικό βράδυ.



Ένα απ' τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μπάντας, είναι η συχνή συνεργασία με guest μουσικούς, όπως δημοφιλείς τραγουδιστές, πνευστά, κλπ.



Συντελεστές:



Τραγούδι: Γιώργος Γιαννίμπας

Πιάνο: Brian Voll

Κοντραμπάσο: Κώστας Αρσένης

Drums: Μιχάλης Σκουτέλης

Κιθάρα: Χρήστος Χλης



Guest: Δήμητρα Παλιούρα



Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018



Ώρα έναρξης: 22.30



Είσοδος: 5,00€



El Convento Del Arte, Βιργινίας Μπενάκη 7, 104 36 Μεταξουργείο,



τηλ: 210 5200602