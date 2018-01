Η Γεωργία Αγγέλου στη Σφίγγα

Η νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια Γεωργία Αγγέλου βάλθηκε να μαγέψει το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου με μια παράσταση που όμοιά της δεν έχετε παρακολουθήσει.



Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της δίσκου με τίτλο «Κι έτσι αρχίζει το Τικ Τακ» που θα κυκλοφορήσει από το Ogdoo Music Group, η Γεωργία Αγγέλου παρουσιάζει με ανατρεπτικό τρόπο τα νέα της τραγούδια και ξετυλίγει ένα υπέροχο μουσικό παραμύθι που θα χαραχτεί στη μνήμη και την καρδιά σας.



Σε μια παραγωγή της Νάνσυ Κανέλλη η οποία υπογράφει και την μουσική επιμέλεια, η Γεωργία ξεκινώντας από την πολυθρόνα του ψυχαναλυτή, αφηγείται με χιούμορ την πολυδαίδαλη διαδρομή της δημιουργίας των νέων της τραγουδιών.



Στην πορεία μας παρασύρει σε μία ξέφρενη και απροσδόκητη παράσταση που θα σας ταξιδέψει, με ενδιάμεσους σταθμούς τραγούδια μεγάλων δημιουργών, σε ένα τόπο ονείρων όπου όλα είναι εφικτά.

Τα νέα τραγούδια της Γεωργίας Αγγέλου είναι δημιουργίες των Πηγή Λυκούδη, Νίκου Πλατύραχου, Μάρως Μαρκέλλου, Σοφία Κωνσταντινίδη (Σοφίτας), Γιώργου Μανιού, Σωκράτη Παπαιωάννου, Νάνσυς Κανέλλη, Ξένιας Δικαίου, Δημήτρη Λέντζου, Λιάνας Κανέλλη, Φίλιππου Γράψα, Μαρίας Παπαδάκη, Μάρως Μπουρδάκου και John Μιχάλη



Θα τα ... «παίξουν» οι:



Ιωάννα Μπάλτα: πιάνο-πλήκτρα

Ilirjan Mehilli: βιολί

Αρετή Κοκκίνου: ακουστική κιθάρα

Δημήτρης Κοντονής: ηλεκτρικές κιθάρες:

Νίκος Χατζόπουλος: electric Double Bass

Γιώργος Γκίκας: τύμπανα

Στέλιος Τζανετής: μπουζούκι

Ενορχηστρώσεις: All together



Στη παρουσίαση των τραγουδιών του CD συμμετέχει στο πιάνο και η συνθέτις Πηγή Λυκούδη



Guest... ανατροπών : ΤΡΑΓΟΥΔΟΣΑΥΡΟΣ (Σπύρος Παπαδόπουλος)

πλήκτρα :Δημήτρης Αρσενόπουλος



Σκηνοθετική επιμέλεια: Φρόσω Κορρού

Ρολάρουν οι ηθοποιοί: Σπύρος Κατσιάνος, Στέλλα Ρουσάκη



Μουσική επιμέλεια-παραγωγή: Νάνσυ Κανέλλη, Ξένια Δικαίου



Φωτογραφία: Νίκος Αραμπατζής

Επιμέλεια μαλλιών: Ελισάβετ Γκαζάκη Modus viventi Spa



Καλλιτεχνική επιμέλεια & styling: Xρήστος Λελούδης

Εξώφυλλο painting by Chris Leloudis

Ξυλόγλυπτα εξωφύλλου: Αρτέμης Ντούρος



Μουσική σκηνή Σφίγγα



Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής



(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)



Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149, 6987844845



sfigamusic@gmail.com



Ώρα έναρξης: 21.30



Ελεύθερη είσοδος