Οι Hats off to Led Zeppelin live στο Κύτταρο

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, οι Hats Off to Led Zeppelin, η επίσημη Νο 1 U.K Tribute band…αφού βραβεύτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τα National Tribute Awards...με ατζέντη των Warren Grant, γιο του Peter Grant, μάνατζερ των Led Zeppelin«Hats Off to Led Zeppelin are the closest you are going to get»!!!...Όντας η -μόνη- Tribute Band σε όλη την Αγγλία εγκεκριμένη από την Marshall και με καταξιωμένες προσωπικότητες να τους αποθεώνουνRichard Cole (Led Zeppelin Tour Manager): "Worth seeing ... entertainment with style"Dave Lewis (Led Zeppelin biographer): "Α refreshing no nonsense approach ... this band delivers every time!"BBC: "an outstanding concert", along with audience and critical acclaim this is a show not to be missed!...Τέσσερις μουσικοί που έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα διακεκριμένων παραστάσεων στο Λονδίνο όπως:«We Will Rock You» «Thriller LIVE!» «Wicked» «Billy Elliot» «Dancing in the Streets» «Return to the Forbidden Planet» κ.α!!!...και αφού μοιράστηκαν τη σκηνή με ονόματα όπως... Queen, Ray Davies, Edwin Starr, Gerry & the Pacemakers, Iron Maiden κ.α!!!!Ναι αυτοί λοιπόν, οι... κάτι πολύ περισσότερο από μια tribute band, αυτοί οι χαρισματικοί περφόρμερς, αυτοί οι μουσικοί παγκόσμιας κλάσης, που τόλμησαν να φορέσουν τα riffs του Jimmy Page, τις ιαχές του Robert Plant, τα σόλο του John Bonham, τις ιδέες του John Paul Jones ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ..... θα είναι στη σκήνη του Κυττάρου το Σάββατο 14 Ιανουαρίου για να μας παρασύρουν στη δίνη του «Whole Lotta Love», στη μαγεία του «Stairway to Heaven», στο χάσιμο του «Dazed and Confused» στα ξεσπάσματα του «Black Dog», θα είναι εκεί για να νοιώσουν τι εστί ελληνικό συναυλιακό κοινό και να τρελαθούμε όλοι μαζί υπό την επήρεια δεκάδων ύμνων της ιστορίας του ροκ, με τα τραγούδια της μπάντας που όλοι μεγαλώσαμε και τώρα ξανανιώνουμε…Κύτταρο, Ηπείρου 48 και Αχαρνών, ΑθήναΟι πόρτες ανοίγουν στις 21.00Τιμές: 10ευρώ (τα πρώτα 100 εισιτήρια), 12ευρώΠληροφορίες: 210 8224134