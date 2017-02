Οι Imam Baildi γίνονται 10 χρόνων και το γιορτάζουν!

Δέκα χρόνια από τη πρώτη εμφάνιση των Imam Baildi στη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στο Block 33, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.Μαζί τους οι αγαπημένοι Polkar!Την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, περισσότερες από πενήντα πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έγιναν μάρτυρες της συναυλιακής εμπειρίας που προσφέρουν σε κάθε live τους οι Imam Baildi.Οι όμορφες στιγμές και οι αναμνήσεις είναι αμέτρητες: από τις υπέροχες βραδιές στο Θέατρο Πέτρας και το Βεάκειο της Αθήνας, μέχρι τις πιο μακρινές γωνιές της Ελλάδας, και τη μοναδική συναυλία στο «O2 Academy» του Λονδίνου που έγινε sold out σχεδόν από την ανακοίνωση της προπώλησης.Ο χειμώνας του 2016 βρίσκει την αγαπημένη μας μουσική κολεκτίβα στο στούντιο, όπου ‘μαγειρεύεται’ το πολυαναμενόμενο νέο album των Imam Baildi, που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2017 και θα σηματοδοτεί 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα και σε πάνω από 20 χώρες του εξωτερικού.Η αγάπη, όμως, του κόσμου και η αστείρευτη όρεξη όλης της παρέας των Imam να ανέβουν στη σκηνή, δεν επιτρέπουν να περάσει τόσος καιρός πριν την επόμενη συνάντηση με το κοινόΈτσι, από τώρα μέχρι και την άνοιξη του 2017, οι Imam Baildi θα κάνουν εμφανίσεις σε όσες περισσότερες πόλεις τους επιτρέπει το πρόγραμμα δημιουργίας του album.Στο πλαίσιο αυτό επιστρέφουν στην αγαπημένη τους Θεσσαλονίκη και το Block 33 τη Παρασκευή 10 Μαρτίου, δέκα χρόνια ακριβώς μετά τη πρώτη τους εμφάνιση στη συμπρωτεύουσα! Μαζί τους ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Κυρατσός και η υπόλοιποι αγαπημένοι παρέα που απαρτίζουν την υπέροχη κολεκτίβα που ονομάζεται Polkar!Ένα είναι σίγουρο. Όσος καιρός και αν περάσει, η εκρηκτική τους ενέργεια παραμένει αναλλοίωτη, και η μοναδική επαφή τους με τον κόσμο δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Μάλλον το αντίθετο.Οι Imam Baildi είναι: Ορέστης Φαληρέας: DJ, μπάσο - Λύσανδρος Φαληρέας: drums, κρουστά, πλήκτρα - Ρένα Μόρφη: Τραγούδι - MC Yinka: Ραπ, Φωνητικά - Γιάννης Δίσκος: Σαξόφωνο, Κλαρίνο - Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλ. Κιθάρα - Αλέξης Αραπατσάκος: Μπουζούκι, φωνητικά - |Αγαπητός Καταξάκης:ΗχοληψίαΓια περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις –booking:Art On The RoadΑλέξανδρος ΣαλαμέςΤηλέφωνο: 6970034210Mail: alex@artontheroad.grBlock 33 (26ης Οκτωβρίου 33, τηλ.2310533533 και 6970034210)Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00Ώρα έναρξης: 22.00Προπώληση: 10 ευρώ περιορισμένα εισιτήρια μόνο μέσω του gooddeals.grΥπόλοιπη προπώληση: 11 ευρώ.Ταμείο: 12 ευρώ.Περιορισμένα εισιτήρια καθήμενων: 15 ευρώ (Απαιτείται αγορά και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2310 533533 και 6970034210).