Η Κατερίνα Ντούσκα στο αεροδρόμιο!

Το Fly me to the Moon συνεχίζει τις επιτυχημένες δράσεις του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, φιλοξενώντας την τραγουδίστρια - τραγουδοποιό Κατερίνα Ντούσκα: Mία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής, θα «ταξιδέψει» με τις soulful pop μελωδίες της τους επισκέπτες και επιβάτες, την Παρασκευή 20 Απριλίου.Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά, η Κατερίνα ήρθε σε επαφή με μια ευρεία γκάμα μουσικών ειδών, όπως ποπ, σόουλ, r&b, folk και κλασική μουσική. Στο αεροδρόμιο θα παρουσιάσει ένα live με πολυσυλλεκτικό ήχο, που αντλεί τα συστατικά του από διαφορετικούς μουσικούς χώρους όπως pop, indie-electropop, soul και r&b!Γιώργος Μπουλντής, μπάσοΑλέξανδρος Λιβιτσάνος, πλήκτραΜανώλης Γιαννίκιος, τύμπαναΏρα παράστασης: μεταξύ 12:00-13:00 (1 παράσταση)Επίπεδο Αναχωρήσεων, Είσοδος 3, είσοδος ελεύθερηΑναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τo «Fly me to the Moon 5», καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα, στα www.aia.gr και www.elculture.gr.