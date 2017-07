Η Κέιτι Πέρι θα είναι η παρουσιάστρια της τελετής απονομής των βραβείων «MTV Video Music Awards 2017»

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ, Κέιτι Πέρι θα είναι η παρουσιάστρια στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων «MTV Video Music Awards 2017», όπως ανακοινώθηκε από το MTV.Η σταρ της ποπ, η οποία είναι και η ίδια υποψήφια σε πέντε κατηγορίες - συμπεριλαμβανομένης αυτής για το καλύτερο ποπ βίντεο, για το «Chained to the Rhythm» - θα είναι η παρουσιάστρια της βραδιάς απονομής των μουσικών βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου, στο Forum στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.Η Κέιτι Πέρι, στις επιτυχίες της οποίας περιλαμβάνονται, τα «Teenage Dream» και «Roar» κέρδισε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς το 2011 «Firework».Η 32χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «Witness», τον περασμένο μήνα. Μέχρι στιγμής καταγράφει μέτρια επιτυχία και δεν έχει φθάσει τον θρίαμβο των προηγούμενων άλμπουμ της.Ο Κέντρικ Λαμάρ είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά οκτώ. Με την επιτυχία του «Humble» διεκδικεί το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς, όπως επίσης οι Μπρούνο Μαρς, the Weeknd, Αλέσια Κάρα, και DJ Khaled.Οι καλλιτέχνες που θα βραβευθούν θα παραλάβουν το αγαλματίδιο «Moonman», έναν αστροναύτη στο φεγγάρι.