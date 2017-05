Η Λάνα Ντελ Ρέι τραγουδά για την ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Β. Κορέας και την ειρήνη

Το τρίτο τραγούδι, με τίτλο «Coachella - Woodstock In My Mind» από το επερχόμενο άλμπουμ της Λάνα Ντελ Ρέι «Lust For Life» μιλά για την ειρήνη, την αγάπη και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας.Το τραγούδι που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες γράφτηκε, όπως εξήγησε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια -τραγουδοποιός, μετά την επιστροφή της από το γνωστό φεστιβάλ Coachella που διοργανώνεται στην έρημο, στο Ίντιο της Καλιφόρνια.Τονίζοντας ότι το νέο της άλμπουμ διακρίνεται από «περισσότερη κοινωνική ευαισθησία» η Ντελ Ρέι ανέφερε για το «Lust For Life»:«Ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι όλος ο δίσκος θα έχει ένα είδος αίσθησης του 1950 -1960, όπως των Shangri-Las ή των πρώιμων επιρροών της Τζόαν Μπαέζ».«Αλλά δεν ξέρω, καθώς το κλίμα συνέχιζε να θερμαίνεται πολιτικά, έβρισκα λυρικά τα όσα οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, λόγω αυτού, ο ήχος ανανεώθηκε πραγματικά και ένιωσα ότι ήθελα περισσότερο να μιλήσω στη νεότερη πλευρά του ακροατηρίου που έχω. Υποθέτω ότι είναι λίγο περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα είδος οικουμενικού αισθήματος».Η Λάνα Ντελ Ρέι στο νέο τραγούδι της επικαλείται το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ Woodstock και τη δική της διαφυγή από την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο με τη συμμετοχή της τον περασμένο μήνα στο φεστιβάλ Coachella.«Τι ευλογία είναι να δημιουργείς μουσική γενικά. Και να έχεις την ελευθερία να προσθέτεις στα τραγούδια ζητήματα που σε αγγίζουν σε πραγματικό χρόνο», τόνισε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram.«Δεν πρόκειται να πω ψέματα, είχα ανάμεικτα συναισθήματα για το ότι πέρασα το Σαββατοκύριακο χορεύοντας, παρ' όλο που οι εντάσεις στη Βόρεια Κορέα αυξάνονταν» έγραψε.«Απλά ήθελα να το μοιραστώ αυτό, με την ελπίδα ότι η ευχή και η προσευχή ενός ατόμου για ειρήνη θα μπορούσε να συμβάλει στην επικράτησή της» υπογράμμισε.Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ)