Οι «Les Au Revoir» στο Fifty Seven 57

Οι «Les Au Revoir» συνεχίζουν τις μοναδικές χειμερινές ζωντανές τους εμφανίσεις και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου κατηφορίζουν στην Αθήνα στο Fifty Seven 57 (Κύπρου 57, Γλυφάδα) για μια μοναδική εμφάνιση γεμάτη με ευφάνταστες διασκευές και retro ήχους.



Το συγκρότημα έκπληξη από τη Θεσσαλονίκη μας παρουσίασε πριν λίγο καιρό το πρώτο του album «Retrο’ Clock» που ξάφνιασε και αγαπήθηκε από ακροατές και ραδιόφωνα για τον φρέσκο ήχο του και την ιδιαίτερη προσέγγιση του σε παλαιότερες συνθέσεις. Στο νέο και ανανεωμένο μουσικό τους πρόγραμμα για αυτή τη χρονιά, οι «Les Au Revoir» πρωτοτυπούν για ακόμη μια χρονιά καταφέρνοντας να συνδυάσουν αρμονικά διαφορετικά είδη μουσικής, από διαφορετικές εποχές και από διαφορές γωνίες του κόσμου. Κάθε ζωντανή τους παράσταση είναι ένα περιπετειώδες μουσικό ταξίδι, με έντονες ερμηνείες, στιβαρή σκηνική παρουσία και διάσπαρτους bossa nova, swing και lounge ρυθμούς, που σίγουρα θα σας οδηγήσουν σε μαγικούς προορισμούς.



Αυτές τις ημέρες μας παρουσίασαν ακόμα μια έκπληξη, που ετοίμασαν για τις γιορτές. Το νέο τους single έχει τίτλο «Χριστούγεννα Μαζί» και είναι η πρώτη προσωπική τους σύνθεση, που γεννήθηκε μέσα από το χρονοντούλαπο των πιο όμορφων εορταστικών μας αναμνήσεων!



Οι «Les Au Revoir» με τις μελωδίες και τον ρυθμό τους θα μας προσφέρουν την Παρασκευή 8/12 στο Fifty Seven 57 στη Γλυφάδα, ακόμα μια μοναδική βραδιά γεμάτη χορό, χαμογέλα και όμορφες αναμνήσεις!



Les Au Revoir:



Αλεξάνδρα Μπουνάτσα (Τραγούδι)

Κώστας Καραμήτσος (Πλήκτρα - programming)

Λεωνίδας Αναγνώστου (Ακουστική Κιθάρα)



Fifty Seven 57 (Κύπρου 57, Γλυφάδα)