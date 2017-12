Lia Hide with Lia Hide Trio στο Φουάρ stage

Η Lia Hide είναι ένα φωτεινό κορίτσι που γράφει σκοτεινά κομμάτια, παίζει πιάνο και τραγουδάει. Μετά από πολυάσχολη δισκογραφία στην εγχώρια electronica (a Dog Named Rodriguez, Influence, Robin Skouteris, κ.α.), ο πρώτος της δίσκος «Home» κυκλοφόρησε από την ΕΜΙ-Universal το 2013, και o δεύτερος τον Μάιο του 2017 (self-released) σε παραγωγή Ευριπίδη Ζεμενίδη.



Το πρώτο single, το Rembrandt έγινε το αγαπημένων των ραδιοφώνων τον χειμώνα που μας πέρασε, με την ιδιαίτερη ευαισθησία του και το diy ζωγραφιστό του βίντεο! Έχει ταξιδέψει με την μουσική της μέχρι το Μόντρεαλ του Καναδά, το Λονδίνο και το Μπαθ της Αγγλίας, την Πολωνία, την Νορβηγία και την Καλιφόρνια και το Σακραμέντο της Αμερικής και οι εμφανίσεις της αποσπούν πάντα ενθουσιώδεις κριτικές.



Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων με τους KBHTA, Tricky, Kovacs, Anneke, Joseph Van Wissem, Molly Nilson, Active Member αλλά και με τους Keep Shelly in Athens, Sleepin Pillow και Universe217. Με πολύ εμφανή τον ερωτά της με τον ήχο των 90’ς, η Lia Hide παίζει ποπ που θυμίζει από Tori Amos μέχρι Muse, Pj Harvey και Portishead, γράφει πυρετωδώς και περιοδεύει συνέχεια, θεωρώντας χρέος του καλλιτέχνη να αντιδρά στην καθημερινότητα μας.



Μαζί της: Aki’Base/bass, George Rados/drums Πρώτη φορα στο Φουάρ και η Lia με το Lia Hide trio θα παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό! Με αγάπη περίσσια στα 80s και τα 90’ς. .. και αμέσως πρίν ξεκινήσει η ευρωπαϊκή της χειμωνιάτικη περιοδεία!



Lia Hide Trio at Φουάρ stage



Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018