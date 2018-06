Η Lianne La Havas στο Summer Nostos Festival

Το νέο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ελληνικής καταγωγής Lianne La Havas, που έχει χαρακτηριστεί ως μία αντιπροσωπευτική νεο-folk φωνή, έρχεται στο Summer Nostos Festival για ένα ατμοσφαιρικό live, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.



22.00, Ξέφωτο



Γεννημένη στο Λονδίνο, από Έλληνα πατέρα και Τζαμαϊκανή μητέρα, η Lianne La Havas έγινε ευρέως γνωστή χάρη στη συνεργασία της με τον Prince και την Paloma Faith, αλλά και μέσα από την συμμετοχή της στην περιοδεία A Head Full of Dreams των Coldplay το 2016. Το πρώτο της άλμπουμ, Is Your Love Big Enough? ανακηρύχθηκε άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία iTunes Best of 2012. Το 2015 κυκλοφόρησε το δεύτερο της άλμπουμ, Blood, το οποίο της χάρισε δύο υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy (Καλύτερο Σύγχρονο Urban Άλμπουμ) και BRIT (Βρετανίδα Σόλο Καλλιτέχνιδα).



Η La Havas ξεκίνησε να τραγουδάει στα επτά της ενώ σε ηλικία 11 ετών είχε γράψει ήδη το πρώτο της κομμάτι. Ο πατέρας της, μουσικός κι ο ίδιος, της δίδαξε τα βασικά της κιθάρας και του πιάνου. Το πραγματικό της επώνυμο είναι Barnes, ενώ το καλλιτεχνικό της αποτελεί μια παραλλαγή του επιθέτου του Έλληνα πατέρα της, Henry Vlahavas. Η Lianne, σήμερα, ζει στο Λονδίνο.



Συντελεστές:



Lianne La Havas



ΜΟΥΣΙΚΗ



In War & Peace: Harmony through Music - 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ

Η μεσόφωνος Joyce DiDonato εμφανίζεται για πρώτη φορά επίσημα στην Ελλάδα παρουσιάζοντας τη βραβευμένη δισκογραφική της δουλειά In War & Peace συνοδευόμενη από την ορχήστρα Il Pomo D’ Oro.



Yasmine Hamdan - 20.30, Σκηνή στο Κανάλι



Η τραγουδοποιός Yasmine Hamdan, «το σύγχρονο πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», επιστρέφει το καλοκαίρι στην Αθήνα για ένα μοναδικό live που συνδυάζει indie rock και electro folk pop μουσικές με παραδοσιακούς ανατολίτικους ήχους.



Lianne La Havas - 22.00, Ξέφωτο



The Rehearsal Room ft. Lianne La Havas – 20.00, Αίθουσα Δοκιμών της Χορωδίας, ΕΛΣ

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή στο Ξέφωτο, η Lianne La Havas θα συνομιλήσει με τη ραδιοφωνική παραγωγό Kafka (Κατερίνα Καφεντζή) στο πλαίσιο της σειράς ημίωρων συζητήσεων με συμμετέχοντες καλλιτέχνες στο φεστιβάλ, The Rehearsal Room.



Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή backstage εμπειρία με τη Lianne La Havas στο The Rehearsal Room στις 20.00!



ΤΕΧΝΕΣ



Σύμμαχοι «Aπόδρασης» - 09.00 - 00.00, Υποδοχή, ΕΛΣ



Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός διευρυμένου, διετούς προγράμματος Εικαστικής Θεραπείας και Τέχνης σε 7 δομές Καταστημάτων Κράτησης της Αττικής και της Βοιωτίας.



Διακόπτουμε το Πρόγραμμά μας για να σας Μεταδώσουμε μια Έκτακτη Είδηση! - 06.00-00.00 π.μ., Φάρος

Πρόγραμμα Διεθνούς Video Art



Οικογενειακά Πορτρέτα - 06.00-00.00, Νότια Μονοπάτια



Η φωτογράφος/φωτορεπόρτερ, Joey O’Loughlin παρουσιάζει μια συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών από μετανάστες οι οποίοι έφτασαν στη χώρα μας μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής.



ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ



Βρέξ’ τους Όλους - 18.00-22.30, Στίβος

Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό θα επαναφέρει στις μνήμες μας το μπουγέλο που παίζαμε μικροί όταν τελείωνε το σχολείο και ξεκινούσε το καλοκαίρι.



Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος

Tip: Προτείνεται οι συμμετέχοντες να έχουν μια αλλαξιά ρούχα.



Circus Outdoors - 18.30 - 19.00, Ξέφωτο



Καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου θα αιφνιδιάσουν και θα διασκεδάσουν τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ με τα εντυπωσιακά και τολμηρά κατορθώματά τους.



Circus Workshop - 19.00-20.00, Κέντρο Επισκεπτών

Κάθε μέρα διαφορετικά μαθήματα τσίρκου για παιδιά και ενήλικες.



Comedy Circus - 19.30 & 23.00 (Δύο παραστάσεις), Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ



O stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου και ο μάγος Mark Mitton σε ένα φαντασμαγορικό πολυθέαμα 70 λεπτών για μικρούς και μεγάλους!



Χορεύοντας στη Σκακιέρα - 20.30, Λαβύρινθος



Ένας επικός αγώνας σκάκι από το διεθνές τουρνουά του Λινάρες το 1993, ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ και τον Ανατόλι Καρπόφ αναβιώνει στη σκηνή του Λαβύρινθου, σε χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού.



Circus Outdoors - 21.30-22.00, Αγορά



Καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου θα αιφνιδιάσουν και θα διασκεδάσουν τους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ με τα εντυπωσιακά και τολμηρά κατορθώματά τους.



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Αθλοπαιδιές στο Πάρκο - 10.00-12.00, Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών



Αθλοπαιδίες για τους μικρούς επισκέπτες του SNFestival!



Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος



Είμαι Ακόμα Παιδί - 18.00-20.00, Ξέφωτο



Ελάτε να γίνουμε πάλι παιδιά!



Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος



Kayak στο Κανάλι - 18.00-20.00, Κανάλι

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Summer Nostos Festival θα έχουν την ευκαιρία καθημερινά να κάνουν καγιάκ στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ.



Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος



Πίστα Αναρρίχησης - 18.30-22.30, Εσπλανάδα



Αν σας αρέσει να σκαρφαλώνετε, πρέπει να δοκιμάσετε τους πύργους αναρρίχησης.



Συντελεστές: Αναγέννηση & Πρόοδος



ΟΜΙΛΙΕΣ



Δημήτρης Πικιώνης (1887 – 1968): ο αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος, ο στοχαστής - 18.30 – 20.30 , Πύργος Βιβλίων, EBE



Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων και ομιλιών στο νέο της χώρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Τιμώντας τη μνήμη του Δημήτρη Πικιώνη επ’ ευκαιρία των 50 χρόνων από τον θάνατό του (1968) η εκδήλωση θα δοκιμάσει να πεί «γιατί, χωρίς τον Πικιώνη, ο τόπος έγινε φτωχότερος» (Ζ. Λορεντζάτος, Ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώνης-Α’).



Ο Πικιώνης - αυτό είναι ευρύτατα γνωστό - ήταν αρχιτέκτονας. Έμπρακτοι στοχασμοί, οι διαμορφώσεις των χώρων γύρω από την Ακρόπολη και τον λόφο του Φιλοπάππου, η παιδική χαρά στη Φιλοθέη, ό,τι με προσωπική φροντίδα έκτισε, πιστοποιούν μια σπάνια ποιότητα αρχιτεκτονικής σκέψης και πράξης που άγεται από «τη μέσα βλέψη» από «την πνευματική ακοή και αφή και γεύση και όσφρηση».



Μεγάλος αυτοδίδακτος – αυτό είναι λιγότερο γνωστό- στην αρχιτεκτονική έρχεται και εμβαθύνει με το βλέμμα και την αίσθηση του ζωγράφου: μαθητής του Παρθένη, φίλος του De Chirico και του Μπουζιάνη, με νοητούς οδηγούς τον Cézanne και τους ανώνυμους Έλληνες λαϊκούς τεχνίτες σχεδιάζει και ζωγραφίζει αδιάκοπα, προσπαθώντας να βάλει στην εικόνα το αΐδιο και θεμελιακό, «το ορατό (που) αρχίζει από το αόρατο τούτο, από την αποκάλυψη του κρυμμένου νοήματος των πραγμάτων, του θαύματος της μαγείας των...».



Ο Πικιώνης ήταν κυρίως - αυτό είναι ελάχιστα γνωστό - μια μεγάλη πνευματική προσωπικότητα, ένας βαθύς στοχαστής ενός καιρού κρίσιμων μεταβάσεων και μετατοπίσεων. Τα κείμενά του, οι καταγεγραμμένες ομιλίες του ακόμη σήμερα φωτίζουν, αφυπνίζουν, καθοδηγούν.



Η εκδήλωση, διερευνώντας τις τρείς αυτές αξεχώριστες διαστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσει να αναστοχαστεί τον μύθο του, να σκιαγραφήσει το πνευματικό αποτύπωμα του μεγάλου αυτού Ελληνα που «ελιμπίσθηκε το ανέφικτο».



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



Αγνή Πικιώνη, Προέδρος, Δ. Πικιώνης Α.Μ.Κ.Ε.



ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Δημήτρης Φιλιππίδης, Aρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

O αρχιτέκτονας

Αντώνης Κωτίδης, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

O ζωγράφος

Μάρω Καρδαμίτση –Αδάμη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου• Υπεύθυνη των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, Μουσείο Μπενάκη

O «Μύθος» Δημήτρης Πικιώνης



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ



Μάνος Δημητρακόπουλοs

Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος



7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση - 09.00-09.00-17.45, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ



Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση θα διερευνήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, αυτή της Ανατροπής (Disruption). Ο 21ος αιώνας εξελίσσεται ταχύτατα σε μία εποχή που καθορίζεται από τις ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και οι πρωτοποριακές τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο και ανατρέπουν τους παγιωμένους τρόπους λειτουργίας και τα μοντέλα που αφορούν τον κάθε τομέα της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωφελούς δράσης.



Το Συνέδριο θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της διαδεδομένης πια ανισότητας στην κοινωνική συνοχή που πλήττεται, τόσο με όρους οικονομικούς, όσο και ως προς την άνιση πρόσβαση στις ίσες ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά, το συνέδριο θα παρουσιάσει ανθρώπους οι οποίοι, μέσω του πρωτοποριακού τους έργου, προσπαθούν να ανατρέψουν αυτόν τον φαύλο κύκλο της ανισότητας και να επιφέρουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντλώντας από το διεθνές δίκτυο συνεργατών του Ιδρύματος, στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με εμπειρογνώμονες και ηγετικές φυσιογνωμίες από τον κάθε τομέα, προκειμένου να θέσουμε δύσκολα ερωτήματα, να αποδομήσουμε και να διερευνήσουμε σε βάθος το νόημα και τις συνέπειες της ανατροπής.