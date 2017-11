Η Μαράια Κάρεϊ ακύρωσε και άλλες συναυλίες

Ακόμα τρεις συναυλίες από την περιοδεία της «All I Want for Christmas» ακύρωσε η Μαράια Κάρεϊ.«Ελπίζω όλοι να έχετε μία υπέροχη ημέρα των Ευχαριστιών με τους αγαπημένους σας. Είναι σίγουρα καλό να θυμόμαστε γιατί πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Όπως και οι περισσότεροι, είμαι ευγνώμων για την υγεία μου γενικώς... για την οποία χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να είμαι τελείως καλά», έγραψε στο Instagram η 47χρονη Κάρεϊ.«Οι γιατροί μου συνέστησαν λίγες επιπλέον ημέρες ανάπαυσης πριν μπορέσω τελικά να πετάξω στη Νέα Υόρκη και να ανέβω στη σκηνή για την χριστουγεννιάτικη περιοδεία».Η περιοδεία της Μαράια θα ξεκινήσει στις 2 Δεκεμβρίου, αντί στις 27 Νοεμβρίου, ωστόσο στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται ότι θα δώσει μία συναυλία στις 30 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες για τους σκοπούς της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS.Εξάλλου η Μαράι Κάρεϊ, όπως γράφει το Page Six, αναγκάστηκε να ακυρώσει νωρίτερα ακόμα δύο συναυλίες μία στις 17 και μία στις 18 Νοεμβρίου, στο Οντάριο και το Σικάγο αντίστοιχα, λόγω λοίμωξης στο αναπνευστικό της σύστημα.Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ